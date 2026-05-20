aleksandar vucic mol egyesült államok

Nagy bajban a MOL: megakadt a tárgyalás a szerbekkel

2026. május 20. 18:10

Aleksandar Vucic nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről.

Nem haladnak jól a tárgyalások a Mol magyar olajipari vállalat és a szerb kormány között a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) részvényeinek megvásárlásáról – közölte a szerb köztársasági elnök szerdai sajtótájékoztatóján. Aleksandar Vucic közölte: nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. A szerb elnök újságíróknak nyilatkozva kijelentette: a tárgyalások „nem mennek jól”, ugyanakkor továbbra is nyitva hagyják a lehetőséget azelőtt, hogy megfelelő megoldás szülessen.

 Hozzátette: reméli, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) megértéssel viszonyul majd Szerbia helyzetéhez, és az országot nem sújtja szankciókkal. Az amerikai engedély május 22-éig biztosít időt a megegyezésre a feleknek. Aleksandar Vucic úgy fogalmazott: Szerbia igyekszik fenntartható megoldást találni, de a helyzet rendkívül összetett.

Kiemelte azt is, hogy a világgazdaság súlyos válságban van, amely jóval túlmutat az olajpiaci problémákon. A tárgyalások során többször is felmerült, hogy Belgrád számára alapvető feltétel a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése. 

Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter korábban úgy nyilatkozott, hogy Szerbia számára ez a legfontosabb nyitott kérdés, mivel a finomító működése közvetlenül érinti az ellátásbiztonságot és a szerbiai piac lefedettségét. Szerbia már a kezdetektől jelezte, hogy ha nem lesz más lehetőség, készen áll maga megvásárolni az orosz tulajdonrészt a NIS-ben.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná az 56,15 százalékos részesedést. Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

(MTI)

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

 

cint04
2026. május 20. 19:41
hát ez bukó
turul-895
2026. május 20. 19:36 Szerkesztve
Hol van most a Pötyi ? Varsóban , a díszőrséggel bújócskázik.
grrrgo
2026. május 20. 19:19
Nahát, nahát.... Erre kellene figyelnie a Petinek, nem arra, hogy "Helló, szia, szevasz, van nálatok terasz?" avagy "Helló, szia, szevasz, Magyar Péter nagy fasz?
Hohokam
2026. május 20. 19:13
A pszichotikus már érvényesül....
