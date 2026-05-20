Nagy bajban a MOL: megakadt a tárgyalás a szerbekkel

Nem haladnak jól a tárgyalások a Mol magyar olajipari vállalat és a szerb kormány között a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) részvényeinek megvásárlásáról – közölte a szerb köztársasági elnök szerdai sajtótájékoztatóján. Aleksandar Vucic közölte: nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. A szerb elnök újságíróknak nyilatkozva kijelentette: a tárgyalások „nem mennek jól”, ugyanakkor továbbra is nyitva hagyják a lehetőséget azelőtt, hogy megfelelő megoldás szülessen.

Hozzátette: reméli, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) megértéssel viszonyul majd Szerbia helyzetéhez, és az országot nem sújtja szankciókkal. Az amerikai engedély május 22-éig biztosít időt a megegyezésre a feleknek. Aleksandar Vucic úgy fogalmazott: Szerbia igyekszik fenntartható megoldást találni, de a helyzet rendkívül összetett.