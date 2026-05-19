Egymásnak ment az Egyesült Államok és Kanada: óriási a feszültség, a katonai együttműködést is leállítják

A képmutató Mark Carney meghirdette az USA-tól független, középhatalmi kanadai politikát, de biztos, ami biztos, a saját pénzét inkább Amerikában tartja.
A két ország kormányzatai között feloldhatatlan ideológiai ellentétek állnak fenn, amelyek minden másra is kiterjednek.
Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma felfüggeszti a Kanadával folytatott katonai együttműködés egy részét a két ország közötti növekvő feszültségek miatt – jelentette be hétfőn egy magas rangú tisztviselő, aki
azzal vádolta meg Ottawát, hogy nem teljesíti védelmi kötelezettségvállalásait.
Elbridge Colby amerikai hadügyminiszter-helyettes az X közösségi oldalon közölte, hogy az Egyesült Államok felfüggeszti a Védelmi Állandó Közös Testület keretében folyó munkát, mivel Kanada nem tett eleget vállalásainak a védelmi politika terén.
Többé nem tudjuk elkerülni a retorika és a valóság közötti szakadékot”
– írta Colby.
A kétoldalú védelmi testületet 1940-ben hozták létre a két szomszédos ország közötti biztonsági és védelmi kérdések koordinálására. Tagjai között mindkét ország magas rangú katonai és kormányzati képviselői találhatók.
Colby szerint Kanadának többet kellene befektetnie saját katonai képességeibe.
Csak a saját védelmi képességeinkbe való befektetéssel lehet biztosítani az amerikaiak és a kanadaiak biztonságát és jólétét”
– írta.
Bejegyzésében Colby hivatkozott Mark Carney kanadai miniszterelnöknek januárban a davosi Világgazdasági Fórumon elhangzott beszédére. A széles körben figyelmet keltő beszédében Carney kijelentette, hogy az Egyesült Államok által vezetett globális rend a nagyhatalmi versengés és a szabályokon alapuló együttműködés eróziója miatt szétesőben van.
Donald Trump amerikai elnök akkor hevesen reagált a beszédre.
Az Egyesült Államok és Kanada közötti kapcsolatok romlottak, mióta Trump 2025 januárjában visszatért hivatalába.
A kereskedelmi vámok emelése mellett a kapcsolatokat Trump ismételt kijelentései is megterhelték, miszerint Kanadát az Egyesült Államok 51. államává kívánja tenni.
(MTI)
Nyitókép: Jim WATSON / AFP