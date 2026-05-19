kanada mark carney Donald Trump egyesült államok

Egymásnak ment az Egyesült Államok és Kanada: óriási a feszültség, a katonai együttműködést is leállítják

A két ország kormányzatai között feloldhatatlan ideológiai ellentétek állnak fenn, amelyek minden másra is kiterjednek.

2026. május 19. 08:20
null

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma felfüggeszti a Kanadával folytatott katonai együttműködés egy részét a két ország közötti növekvő feszültségek miatt – jelentette be hétfőn egy magas rangú tisztviselő, aki 

azzal vádolta meg Ottawát, hogy nem teljesíti védelmi kötelezettségvállalásait.

Elbridge Colby amerikai hadügyminiszter-helyettes az X közösségi oldalon közölte, hogy az Egyesült Államok felfüggeszti a Védelmi Állandó Közös Testület keretében folyó munkát, mivel Kanada nem tett eleget vállalásainak a védelmi politika terén. 

Többé nem tudjuk elkerülni a retorika és a valóság közötti szakadékot” 

– írta Colby.

A kétoldalú védelmi testületet 1940-ben hozták létre a két szomszédos ország közötti biztonsági és védelmi kérdések koordinálására. Tagjai között mindkét ország magas rangú katonai és kormányzati képviselői találhatók.

Colby szerint Kanadának többet kellene befektetnie saját katonai képességeibe. 

Csak a saját védelmi képességeinkbe való befektetéssel lehet biztosítani az amerikaiak és a kanadaiak biztonságát és jólétét”

 – írta.

Bejegyzésében Colby hivatkozott Mark Carney kanadai miniszterelnöknek januárban a davosi Világgazdasági Fórumon elhangzott beszédére. A széles körben figyelmet keltő beszédében Carney kijelentette, hogy az Egyesült Államok által vezetett globális rend a nagyhatalmi versengés és a szabályokon alapuló együttműködés eróziója miatt szétesőben van.

Donald Trump amerikai elnök akkor hevesen reagált a beszédre.

 Az Egyesült Államok és Kanada közötti kapcsolatok romlottak, mióta Trump 2025 januárjában visszatért hivatalába. 

A kereskedelmi vámok emelése mellett a kapcsolatokat Trump ismételt kijelentései is megterhelték, miszerint Kanadát az Egyesült Államok 51. államává kívánja tenni.

(MTI)

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

nuevas-reglas
2026. május 19. 09:06
Meg oszig kretenkedhet az amcsi Orban, aztan VEGE VAN
