Kanadai olvasónk: elképesztő, hogy a fél világ tapsolt a Trumpba beleálló kanadai kormányfőnek

Vegyük csak azt, ahogyan az egyes nagyhatalmak (pl. USA, Kína) kapcsán elítélte, hogy gazdasági kényszerítést alkalmaznak például büntető- vagy éppen kedvezményes vámokkal, de mégis,

pár nappal korábban ő maga kötött Pekingben stratégiai partnerséget Kínával

(elektromos járművel, mezőgazdaság, energia területein). Ezt viszont sokan itthon tartanak veszélyesnek, mert Kína épp a merkantilizmus, a gazdasági háború és az orosz, illetve iráni állammal fenntartott szövetsége révén rombolja a nyugatiak által meghatározott szabályokat.

Azzal, hogy Carney idézte a beszédben Vacláv Havelt, méghozzá az „igazságban élésről”, meg a hazugságokkal szembeni ellenállásról, miközben egy kommunista diktatúrával épít ki éppen kiváló viszonyt, ahol ugye a kritikusok szerint egyébként pont ennek az ellenkezője zajlik, akár az emberi jogok, akár a területi agresszió, akár például a keresztények vallásszabadságának megvonása terén, szerintem mindent elárult arról, mennyire megbízható ez az ember.

Carney az elvek következetes védelmét hirdette, de a Kína-barát lépései a rövid távú gazdasági hasznot, meg persze az Egyesült Államoktól való függőség csökkentését helyezte előtérbe,