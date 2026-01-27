Ft
mark carney Donald Trump Amerikai Egyesült Államok

Kanadai olvasónk: elképesztő, hogy a fél világ tapsolt a Trumpba beleálló kanadai kormányfőnek

2026. január 27. 15:01

A képmutató Mark Carney meghirdette az USA-tól független, kőzéphatalmi kanadai politikát, de biztos, ami biztos, a saját pénzét inkább Amerikában tartja.

2026. január 27. 15:01
null

Megdöbbenve olvastam, hogy hány magyar médium volt teljesen elalélva Mark Carney miniszterelnök davosi beszédétől. 

Magyar vagyok, de lassan negyven éve élek Kanadában, ismerem kívülről-belülről ezt az országot. Tudom, miről beszélek, amikor azt állítom, tényszerűen, hogy 

ez a beszéd nem volt más, mint olcsó szemfényvesztés, és közben rengeteg konfliktust gerjesztett – vagyis pontosan azt csinálta Carney a nagyszínpadon, amit itt gyakorol, Kanadában.

Mert hát mi a kommunizmus elől menekültünk annak idején Magyarországról, és most megint úgy érzem, kicsit mi is ott tartunk itt, a „szabad Kanadában”, sajnos az úgynevezett „deep state” bennünket is kiválasztott kísérleti alanynak több nyugati országgal együtt (Ausztráliát, a briteket vagy éppen Brüsszelt ne is említsük).

De vissza Carney-hoz: a miniszterelnök davosi beszédét álló ováció fogadta, de én úgy látom, itthon egyáltalán nem ilyen egyöntetű a lelkesedés. Sok kanadai polgár szerint a liberális, idealista retorika és pragmatikus (Kína-barát) lépések közötti feszültség kézzelfogható, Carney beszéde pedig ellentmondásos és képmutató.

Vegyük csak azt, ahogyan az egyes nagyhatalmak (pl. USA, Kína) kapcsán elítélte, hogy gazdasági kényszerítést alkalmaznak például büntető- vagy éppen kedvezményes vámokkal, de mégis,

pár nappal korábban ő maga kötött Pekingben stratégiai partnerséget Kínával

(elektromos járművel, mezőgazdaság, energia területein). Ezt viszont sokan itthon tartanak veszélyesnek, mert Kína épp a merkantilizmus, a gazdasági háború és az orosz, illetve iráni állammal fenntartott szövetsége révén rombolja a nyugatiak által meghatározott szabályokat.

Azzal, hogy Carney idézte a beszédben Vacláv Havelt, méghozzá az „igazságban élésről”, meg a hazugságokkal szembeni ellenállásról, miközben egy kommunista diktatúrával épít ki éppen kiváló viszonyt, ahol ugye a kritikusok szerint egyébként pont ennek az ellenkezője zajlik, akár az emberi jogok, akár a területi agresszió, akár például a keresztények vallásszabadságának megvonása terén, szerintem mindent elárult arról, mennyire megbízható ez az ember.

Carney az elvek következetes védelmét hirdette, de a Kína-barát lépései a rövid távú gazdasági hasznot, meg persze az Egyesült Államoktól való függőség csökkentését helyezte előtérbe,

közben meg ő maga gyengítheti ezzel a nyugati szövetségeket, mint a sokat emlegetett NATO vagy az észak-amerikai együttműködést (United States–Mexico–Canada Agreement).

A miniszterelnök provokatív hangon éppen a nagyhatalmi rivalizálás ellen beszélt, csak arról feledkezett meg, hogy Kanada gazdasága nagyon mélyen ki van szolgáltatva az Egyesült Államoknak, így ez a „középhatalmi autonómia” keresése óriási kockázatnak tűnik, legalábbis a Trump-korszakban. 

És akkor még valami, amivel a magyarországi olvasó nem biztos, hogy tisztában van: Carney új választást akar kiírni fél éven belül, vagyis a davosi beszédét ebben a kontextusban kell értelmezni:

ez egy kampánybeszéd. Pont olyan, mint amivel becsapta Kanadát tavaly áprilisban. 

És még egy apróság, ami mifelénk szintén nem titok: Carney befektetéseinek 94%-a az Egyesült Államokban van. Talán mert ő maga szereti biztonságban tudni a pénzét egy nagyhatalomnál – de legalábbis jó messze a középhatalmi kísérletektől, amiket most meghirdetett.

Üdvözlettel,

K.A., Vancouver

Nyitóképen: Donald Trump és Mark Carney. Forrás: Mandel NGAN, Fabrice COFFRINI / AFP

 

mandoppi25
2026. január 27. 16:45
40 éve, vagyis 1986-ban hagyta el Magyarországot a levélíró. Tessék mondani, mi elől menekült 1986-ban? Itt valami nagyon sántit.
bagoly-29
2026. január 27. 16:40
Hát igen, a ballibsi az nem tudja átlépni az árnyékát, legfeljebb a bundáját cserélgeti!
canadian-deplorable
2026. január 27. 16:34
Mint több mint 40 éve Kanadában élő magyar, egyetértek a cikkel. Annyit hozzátennék, hogy a mostani kormány politikája nem újkeletű, hanem 11 éve kezdődött Justin Trudeau megválasztásával. Az elmúlt 11 évben a Liberális rablóbanda tönkretette az országot: - Az államadósság több, mint megduplázódott. - A bevándorlást olyan mértékre emelték, amit az ország nem tud fenntartani. - Elárasztották Kanadát vendég munkásokkal akik fizetésének 75%-át a kormány kifizeti (!) miközben a munkanélküliség már krízis szintet ért el. - A migráns és vendégmunkás áradat a lakhatás költségét (lakbér, vagy ház részlet) több mint a duplájára emelte, miközben a fizetések zuhannak. - A pályakezdő fiatalok többé nem tudnak házat vásárolni. - Az életszínvonal óriási mértékben csökkent. - A társadalom minden terén tért nyert a fojtogató woke ideológia. - A fehér bőrű emberek kiszorulnak a társadalomból, apartheid van ellenünk. Kanada sokáig a világ egyik legjobb országa volt. Ennek most vége.
hexahelicene
2026. január 27. 16:02
A szemétláda Mark Carney kanadai miniszterelnöknek ránézésre 20 év letöltendő.
