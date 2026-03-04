Trump föltárta a kendőzetlen valóságot: Amerika ostoba módon Ukrajnára pazarolta a fegyvert Közel-Kelet helyett

Donald Trump szerint Putyin és Zelenszkij között a legnagyobb mértékű gyűlölet feszül, amit életében látott
Az amerikai elnök nem stratégiai fontossága miatt szeretné, hogy véget érjen a háború, hanem a sok fölösleges halál miatt.
Ingyen adták Zelenszkijnek, ahelyett, hogy pénzért eladták volna.
Az RBC–Ukraine arról ír, hogy Donald Trump így fogalmazott: az Egyesült Államok „ostoba módon” jelentős mennyiségű lőszert, fegyvert adott át ingyen Ukrajnának, pedig ezeket a készleteket más országoknak – például a Közel-Keleten – is el lehetett volna adni.
Trump hangsúlyozta: az Egyesült Államok „óriási mennyiségű, kiváló minőségű lőszerrel” rendelkezik, csakhogy ezek jelentős részét pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül adták Ukrajnának.
Ha ő irányította volna a folyamatot, a szállítmányokért az Európai Unió országainak kellett volna fizetniük
– szögezte le.
„Csúcskategóriás lőszereink vannak, amelyek közül sokat ostoba módon, nagyon ostoba módon ingyen adtak oda. Teljes mértékben Ukrajna mellett állok, de rengeteget adtak át. Amikor én adok lőszert, azért mindenki fizet.
A Közel-Kelet sokat vásárolt volna, mert ott gazdag nemzetek vannak. De ezt Ukrajnának adták”
– mondta ki az amerikai elnök a kendőzetlen valóságot.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök nem stratégiai fontossága miatt szeretné, hogy véget érjen a háború, hanem a sok fölösleges halál miatt.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo