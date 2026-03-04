Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
fegyverszállítás Donald Trump egyesült államok közel-kelet ukrajna

Trump föltárta a kendőzetlen valóságot: Amerika ostoba módon Ukrajnára pazarolta a fegyvert Közel-Kelet helyett

2026. március 04. 08:36

Ingyen adták Zelenszkijnek, ahelyett, hogy pénzért eladták volna.

2026. március 04. 08:36
null

Az RBC–Ukraine arról ír, hogy Donald Trump így fogalmazott: az Egyesült Államok „ostoba módon” jelentős mennyiségű lőszert, fegyvert adott át ingyen Ukrajnának, pedig ezeket a készleteket más országoknak – például a Közel-Keleten – is el lehetett volna adni.

Trump hangsúlyozta: az Egyesült Államok „óriási mennyiségű, kiváló minőségű lőszerrel” rendelkezik, csakhogy ezek jelentős részét pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül adták Ukrajnának. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Ha ő irányította volna a folyamatot, a szállítmányokért az Európai Unió országainak kellett volna fizetniük 

– szögezte le.

„Csúcskategóriás lőszereink vannak, amelyek közül sokat ostoba módon, nagyon ostoba módon ingyen adtak oda. Teljes mértékben Ukrajna mellett állok, de rengeteget adtak át. Amikor én adok lőszert, azért mindenki fizet. 

A Közel-Kelet sokat vásárolt volna, mert ott gazdag nemzetek vannak. De ezt Ukrajnának adták”

– mondta ki az amerikai elnök a kendőzetlen valóságot.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
PBLM_P9R
2026. március 04. 09:42
Az a gond, hogy a zöldtakony már pénzért adta tovább..............................................
Válasz erre
1
0
pipa89
2026. március 04. 09:27
Nos, a hiány többszörösen jelentkezik az államkasszában, ellenben többszörösen csengett a PÉNZMAFFIA kasszájában! 1. Titkos projektekbe öntötték a közpénzt a védelmi költségvetésben 2. A közpénzből titkos fegyverek fejlesztése zajlik a magánfegyvergyárakban 3. A közpénzből fejlesztett prototípus sorozatgyártását közpénzen megrendeli a nemzetállam 4. A fegyverlobbi "eladatja", kiszállíttatja a háborúba sodrandó célország ellenérdekelt felei közé közpénzen. 5. A kifogyott raktárakat újra fel kell tölteni közpénzen. 6. A háborús célpontország a PÉNZMAFFIA számára többszörösen kifoszthatóvá válik: föld, energia felvásárlásával, kamatos kamatú hitel beöntésével, kitermelési jogok áron alul etc.
Válasz erre
2
0
stormy
2026. március 04. 09:25
trump felgyorsitotta az usa hanyatlását. és ezt a történelmi mértékü felhatamazást amivel 90millió szinest kiabszhatott volna az usábal és visszaállitotta volta a 90-es évekbeli 88% os fehér arányt elsábeszgojkodta. az a nagy szercsélje az usának most, hogy kina nem mert hajó elleni rakétát eladni iránnak az oroszoknak meg nincs elég. különben az amerikai flotta java ott marad volt az öbölben. a közeleti bázisaiak (erősen állitólag) teljesen szétbombázta irán. és irán valamilyen kinai zavarót használ ami miatt a radarok barát/ellenség felimerője nem működik. igy lött le egy kuvaiti f18-es 3db f15-ot tegnap. 50 év alatt egyetlen f15 sem veszett el....ergó nem nagyon repkedhetnek biztonságban. mert egymás lövik le.
Válasz erre
1
0
Interista
2026. március 04. 09:15
Trump a béke őre, ki fegyvert és lőszert ad (el) a világnak. Kicsit ironikus. Vagy nem is kicsit. Előbb lesz a Marsnak emberi királynője,mint a Földön világbéke . Ezek a vezetők halálra ítélték a bolygót és rajta az embereket. Hóhéraink hiába menekülnek a világűrbe, nem húzzák ott sokáig. Az még nekik is idegen terep. Úgyhogy jó lenne, ha mindenki lenyugodna és megpróbálna úgy élni, hogy a másik is elférjen. Szerintem nem lehetetlen küldetés.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!