A Molnár Áron főszereplésével készült kormányellenes film véletlenül Magyar Péterbe is beleáll

Igaz, a forgatókönyvhöz nem volt köze, de a közösségi médiában mégis a reklámarca a filmnek, két politikai poszt között ő promotálja a leghangosabban. Amikor például kiderült, hogy a film torrentoldalakra kiszivárgott, kampányt indított, és arra kért mindenkit, aki letöltötte, vegyen egy mozijegyet, mert egy független produkció esetében a tízmillió forintos bevételkiesés irgalmatlanul sok.

Ebben egyébként teljesen igaza van, más kérdés, hogy kicsit elszámolta magát, úgy kalkulált ugyanis, hogy aki letöltve nézte meg, az egyébként biztos fizetett is volna érte, ami nyilván nem igaz. Nemcsak a jegyárak miatt, hanem mert az utazással és a vetítés előtti reklámokkal együtt egy kétórás alkotás simán négyórás programmá válhat, és ha egy családos embernek akad egy szabad estéje, akkor nem biztos, hogy a mozi társas magányában akarja eltölteni.

Aztán pedig valószínűleg felsóhajtott, amikor az Itt érzem magam otthon ennek ellenére is a nézettségi lista első helyén végzett az első héten; külön hangsúlyozta, hogy ezek a számok „a gigantikus költségvetésű, NER-kegyelt és Fidesz által hype-olt, adófizetői milliárdokból készült propagandafilmekre vernek éppen rá”.

Gondolom utóbbiak kapcsán a Hadikra gondolt. Vagy a Toxikomára. Mindegyik kiemelt állami támogatásból készült, Molnár Áron főszereplésével.

Már ebből a megnyilvánulásából is érezhető, hogy protestfilmként pozicionálják az alkotást. Amivel egyébként semmi bajom, nem egy cikkben méltattam Tarr Bélát, annak ellenére, hogy nyilván tök más a világlátásunk, Hajdu Szabolcstól is imádtam a Békeidőt és Reisz Gábortól szintén betalált a Magyarázat mindenre, pedig vaskos kormánykritikát fogalmaz meg. De jó ízléssel és intelligensen – ugyanezt viszont nehéz elmondani ebben az esetben.