Káel Csaba magyar film néptánc népzene

Pezsgő, élettel teli, ráadásul egy páratlan autós üldözést is láthatunk benne – imádták a külföldi nézők a Magyar menyegzőt

2026. január 22. 09:29

Igaz, volt, aki szerint ki kellett volna zárni a tallinni filmfesztivál programjából, mert a rendezője „jó kapcsolatot ápol Orbán Viktorral”. A premiert még ősszel itt tartották, a hetvenes évek végén, egy kalotaszegi lakodalomban játszódó mozi január 22-től itthon is látható.

2026. január 22. 09:29
null
Német Dániel

Más filmekben a zene és a tánc általában csupán színes háttérként szolgál, itt viszont a film ritmikai gerincét adja. A vágók, Makk Lili és Kiss Viktória ehhez igazítják Tamás Lajos operatőr dinamikus és részletgazdag képeit. Ritkán hallani, hogy a zene így legyen egy film mozgatórugója – különösen a román–magyar népzene esetében –, és ez emeli ki a Magyar menyegzőt a hasonló műfajú, de klisékre és sablonokra épülő alkotások közül”– írta a brit Eye For Film újságírója. Marko Stojiljkovic hozzátette azt is, nem gondolta volna, hogy láthat egy rendes autós üldözést egy rendőrségi Dacia 1300 és egy még régebbi Wartburg kombi között. 

A Magyar menyegző tavaly ősszel az A kategóriás tallinni filmfesztivál nyitófilmje volt, és a kritikusok által kedvelt nemzetközi portálon, a Letterboxdon számos külföldi újságíró megosztotta a véleményét. És úgy tűnik, a kulturális különbségek ellenére is élvezték Káel Csaba rendezését.

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Az egyik legnevesebb szaklap, a RogetEbert.com munkatársa, Marya E. Gates úgy fogalmazott, hogy „a Magyar menyegző egy élettel teli, nyolcvanas években játszódó romantikus vígjáték, amely legalább annyira pezsgő, mint amilyen pezsgők benne a központi táncjelenetek”.

Egy észt hozzászóló kiemelte a gyönyörű jelmezeket, és hozzátette, 

jó érzés volt szép embereket látni a vásznon. 

Egy honfitársa pedig azt írta, hogy a technikai megvalósítása, a történetvezetése, valamint a részletgazdagsága miatt is rendkívül élvezetes mozit látott: „Most már kívülről fújom a magyar esküvők népi hagyományait!” 

És akadt egy érdekes komment is. A Christer Emanuelsson nevű felhasználó azzal kezdte, nem véletlen, ha valakinek nem cseng ismerősen Káel Csaba neve, ő ugyanis elsősorban arról híres, hogy Európa egyik legjobb koncerthelyszínének, a Müpának a vezérigazgatója. Felkaptam a fejem, hogy emiatt az országhatárokon túl is ismertnek számít; számtalan koncertre járok, nem csak itthon, néha külföldön is, de akármennyire is szeretem például az osztrák Gasometert, sosem jutott volna eszembe utánanézni, ki a vezetője. Az említett szerző egyébként külön blogot vezet a magyar filmekről, és őt nem varázsolta el az alkotás. Igaz, valószínűleg alapvetően is hendikeppel indult nála, hiszen miként az oldalán hosszabban írja

szerinte ki kellett volna zárni a fesztivál versenyprogramjából, amiért Káel Csaba jó kapcsolatot ápol Orbán Viktorral. 

Arra viszont már nem kell sokat várni, hogy kiderüljön, miként fogadja majd a hazai közönség a filmet, a Magyar menyegző ugyanis január 22-én landol a mozikban. 

„”Nyitókép: A Magyar menyegző című film forgatása. (Szupermodern Stúdió)

