Pezsgő, élettel teli, ráadásul egy páratlan autós üldözést is láthatunk benne – imádták a külföldi nézők a Magyar menyegzőt

„Más filmekben a zene és a tánc általában csupán színes háttérként szolgál, itt viszont a film ritmikai gerincét adja. A vágók, Makk Lili és Kiss Viktória ehhez igazítják Tamás Lajos operatőr dinamikus és részletgazdag képeit. Ritkán hallani, hogy a zene így legyen egy film mozgatórugója – különösen a román–magyar népzene esetében –, és ez emeli ki a Magyar menyegzőt a hasonló műfajú, de klisékre és sablonokra épülő alkotások közül”– írta a brit Eye For Film újságírója. Marko Stojiljkovic hozzátette azt is, nem gondolta volna, hogy láthat egy rendes autós üldözést egy rendőrségi Dacia 1300 és egy még régebbi Wartburg kombi között.

A Magyar menyegző tavaly ősszel az A kategóriás tallinni filmfesztivál nyitófilmje volt, és a kritikusok által kedvelt nemzetközi portálon, a Letterboxdon számos külföldi újságíró megosztotta a véleményét. És úgy tűnik, a kulturális különbségek ellenére is élvezték Káel Csaba rendezését.