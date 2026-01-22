Pezsgő, élettel teli, ráadásul egy páratlan autós üldözést is láthatunk benne – imádták a külföldi nézők a Magyar menyegzőt

jó érzés volt szép embereket látni a vásznon.
Egy honfitársa pedig azt írta, hogy a technikai megvalósítása, a történetvezetése, valamint a részletgazdagsága miatt is rendkívül élvezetes mozit látott: „Most már kívülről fújom a magyar esküvők népi hagyományait!”
És akadt egy érdekes komment is. A Christer Emanuelsson nevű felhasználó azzal kezdte, nem véletlen, ha valakinek nem cseng ismerősen Káel Csaba neve, ő ugyanis elsősorban arról híres, hogy Európa egyik legjobb koncerthelyszínének, a Müpának a vezérigazgatója. Felkaptam a fejem, hogy emiatt az országhatárokon túl is ismertnek számít; számtalan koncertre járok, nem csak itthon, néha külföldön is, de akármennyire is szeretem például az osztrák Gasometert, sosem jutott volna eszembe utánanézni, ki a vezetője. Az említett szerző egyébként külön blogot vezet a magyar filmekről, és őt nem varázsolta el az alkotás. Igaz, valószínűleg alapvetően is hendikeppel indult nála, hiszen miként az oldalán hosszabban írja,
szerinte ki kellett volna zárni a fesztivál versenyprogramjából, amiért Káel Csaba jó kapcsolatot ápol Orbán Viktorral.
Arra viszont már nem kell sokat várni, hogy kiderüljön, miként fogadja majd a hazai közönség a filmet, a Magyar menyegző ugyanis január 22-én landol a mozikban.