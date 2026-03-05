Égbekiáltó hibát követett el Szoboszlai: kitárta a szívét, majd egyből szétcincálták a Liverpool szurkolói

Beszédes üzenet a spanyol fővárosból: madridi sztár cipőjében léphet pályára Szoboszlai Dominik (FOTÓ)
A magyar középpályás Instagram-oldalán osztotta meg madridi ajándékát.
Méhkasként bolydult fel az istenadta nép.
Szoboszlai Dominik egy Instagram-sztoriban beszámolt róla, hogy Vinícius Júnior meglepte azzal a futballcipővel, amelyet korábban a Real Madrid brazil sztárjától kért – írja a Magyar Nemzet.
A sztorit az Instagramon 77,5 millió követővel rendelkező 433 is átvette, írt hozzá némi szöveget, amit Szoboszlai Dominik lájkolt, és emiatt most áll a bál,
ugyanis Szoboszlainak mindig is azt volt az álma, hogy egyszer majd a Real Madrid játékosa legyen.
A 433 pedig ennek kapcsán megjegyezte, lehet, hogy a haverok valamikor majd valóban csapattársak lesznek. Szoboszlai reakcióját azonban nem nézte jó szemmel az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói oldal, az X-en 1,1 millió követővel rendelkező Anfield Watch. „Szoboszlai Dominik nemrég lájkolt egy posztot, amelyben az áll, hogy a Real Madrid lenne az álmai igazolása. Egy Liverpool-játékosnak nem kelle lájkolnia egy ilyen posztot” – szögezi le az Anfield Watch, és a rosszallását két hangulatjellel is nyomatékosítja. Tény, hogy sok hozzászóló nem foglalkozott ezzel,
viszont akadtak olyanok is, akik válogatott sértésekkel illették Szoboszlai Dominikot.
Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP