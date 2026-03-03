Erre vártak a focirajongók: nem fogta vissza magát Hajdú B. István – elmondta, ki nyerheti a vb-t

Hajdú B. István nem hiszi, hogy a száz nap múlva kezdődő amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságnak olyan ország válogatottja lesz a győztese, amely korábban még nem nyert, ugyanakkor azt elképzelhetőnek tartja, hogy bár ebben a régióban korábban Brazília és Argentína lett világbajnok, most akár európai csapat is befuthat.

A világbajnokságok története csaknem száz éve kezdődött, ezalatt mindössze nyolc ország válogatottja szerzett vb-címet.

„És nem hiszem, hogy új világbajnokot avatunk, tehát olyan csapatok lesznek most is a négy között jobbára, amelyek korábban szereztek már érmet, vagy nyertek világbajnokságot” – mondta az M4 Sport riportere a csatornának adott interjúban, megjegyezve: azzal együtt, hogy Mexikóban 1970-ben Brazília, 1986-ban Argentína, míg az Egyesült Államokban 1994-ben ugyancsak Brazília volt az aranyérmes, ezúttal akár európai csapat is nyerhet.