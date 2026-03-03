Erre vártak a focirajongók: nem fogta vissza magát Hajdú B. István – elmondta, ki nyerheti a vb-t

Kész, immár zsebben a siker: elaléltak Szoboszlaitól az angolok – mindenkit maga mögé utasított a magyar sztár
A számok bizony makacs dolgok.
Ami a szívén, az a száján.
Hajdú B. István nem hiszi, hogy a száz nap múlva kezdődő amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságnak olyan ország válogatottja lesz a győztese, amely korábban még nem nyert, ugyanakkor azt elképzelhetőnek tartja, hogy bár ebben a régióban korábban Brazília és Argentína lett világbajnok, most akár európai csapat is befuthat.
A világbajnokságok története csaknem száz éve kezdődött, ezalatt mindössze nyolc ország válogatottja szerzett vb-címet.
„És nem hiszem, hogy új világbajnokot avatunk, tehát olyan csapatok lesznek most is a négy között jobbára, amelyek korábban szereztek már érmet, vagy nyertek világbajnokságot” – mondta az M4 Sport riportere a csatornának adott interjúban, megjegyezve: azzal együtt, hogy Mexikóban 1970-ben Brazília, 1986-ban Argentína, míg az Egyesült Államokban 1994-ben ugyancsak Brazília volt az aranyérmes, ezúttal akár európai csapat is nyerhet.
Talán a legnagyobb esélyes Spanyolország”
– vélekedett. Ugyanakkor szerinte a többi tradicionális futballnemzet csapata is készen fog állni arra, hogy harcban legyen a győzelemért, arra a kérdésre pedig, hogy megvédheti-e a címét Argentína, úgy reagált: „megvédheti, de nem lesz könnyű dolga”. „Ne feledjük, ha az argentinok a megnyerik a csoportjukat, akkor a H-csoport második helyezettjével játszanak, ami valószínűleg a spanyol vagy az uruguayi válogatott lehet” – fogalmazott.
Az eddigi nyolc világbajnok közül Anglia, Argentína, Brazília, Franciaország, Németország, Spanyolország és Uruguay részt vesz a nyári tornán, az olasz válogatott pedig a márciusi pótselejtezőn kvalifikálhatja magát. A június vb-re az M4 Sport kiemelten készül.
Ezt is ajánljuk a témában
A számok bizony makacs dolgok.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Cseke Csilla