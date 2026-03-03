Elhalasztják a Fradi-meccset, nem rendeznek fordulót Magyarországon

Kiderült az is, hogy

elhalasztották a címvédő Ferencváros és a Puskás Akadémia összecsapását,

amelyet két hét múlva rendeztek volna az NB I 26. fordulójában. Az ok, hogy az FTC jövő csütörtökön 21 órától fogadja az SC Bragát az Európa-liga nyolcaddöntőjében, a visszavágót pedig március 18-án, szerdán – magyar idő szerint – 16.30-tól játsszák Portugáliában. A Magyar Labdarúgó-szövetség adatbankja szerint ugyanakkor egyelőre nincs új időpontja a bajnoki meccsnek.

Azzal, hogy a Fradi bejutott az El-ben a legjobb 16 közé, tulajdonképpen a saját helyzetét nehezítette meg (kellemes teher). A zöld-fehérek feszített menetrendjéről éppen a múlt héten írtunk, kiemelve, hogy bár a szóbeli megállapodás már megszületett, a szabálykönyvben még nem rögzítette a nemzetközi szövetség, a FIFA a csapatok mérkőzések közti kötelező 72 órás pihenőidejét. Ennek azért van jelentősége, mert