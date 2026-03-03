Elhalasztják a Fradi-meccset, nem rendeznek fordulót Magyarországon

Orbán Viktor videója lenyűgözte az angolokat, az egyik újságnál nem akartak hinni a szemüknek
Az MLSZ döntése értelmében húsvéthétfőn és az országgyűlési választások napján sem rendeznek Magyarországon „országos felnőtt nagypályás labdarúgó-mérkőzéseket”. Ezen kívül elhalasztják a Fradi és a Puskás Akadémia rangadóját is a ferencvárosiak Európa-liga-szereplése miatt.
Április 6-án és 12-én, húsvéthétfőn és az országgyűlési választások napján nem rendeznek Magyarországon „országos felnőtt nagypályás labdarúgó-mérkőzéseket” a magyar szövetség (MLSZ) elnökségének hétfői döntése értelmében.
Mint írják, a szervezet elnöksége a klubok kéréseit is figyelembe véve döntött így. Hozzátették: ezen felül az érintett hétvégék esetében, más osztályokban a két résztvevő egyesület közös megegyezése alapján benyújtott módosítási kérelmeket a versenybizottságok jóvá fogják hagyni.
Kiderült az is, hogy
elhalasztották a címvédő Ferencváros és a Puskás Akadémia összecsapását,
amelyet két hét múlva rendeztek volna az NB I 26. fordulójában. Az ok, hogy az FTC jövő csütörtökön 21 órától fogadja az SC Bragát az Európa-liga nyolcaddöntőjében, a visszavágót pedig március 18-án, szerdán – magyar idő szerint – 16.30-tól játsszák Portugáliában. A Magyar Labdarúgó-szövetség adatbankja szerint ugyanakkor egyelőre nincs új időpontja a bajnoki meccsnek.
Azzal, hogy a Fradi bejutott az El-ben a legjobb 16 közé, tulajdonképpen a saját helyzetét nehezítette meg (kellemes teher). A zöld-fehérek feszített menetrendjéről éppen a múlt héten írtunk, kiemelve, hogy bár a szóbeli megállapodás már megszületett, a szabálykönyvben még nem rögzítette a nemzetközi szövetség, a FIFA a csapatok mérkőzések közti kötelező 72 órás pihenőidejét. Ennek azért van jelentősége, mert
Robbie Keane együttese például a múlt héten hétfőtől vasárnapig három tétmeccsen is pályára lépett (mindegyiket meg is nyerte!) – és akkor a most szerdai kupatalálkozóról még nem is beszéltünk.
Ez azért fontos, mert így több ízben sincs meg a megfelelő regenerációhoz minimálisan szükséges 3 napnyi időkülönbség.
A Ferencvárosi Torna Clubnak legközelebb tehát a Magyar Kupában lesz jelenése: a sorozat negyeddöntőjében, szerdán 20 órakor a Kazincbarcika otthonában játszanak Gróf Dávidék.
