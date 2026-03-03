Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgás Fradi MLSZ NB I

Elhalasztják a Fradi-meccset, nem rendeznek fordulót Magyarországon

2026. március 03. 08:55

Az MLSZ döntése értelmében húsvéthétfőn és az országgyűlési választások napján sem rendeznek Magyarországon „országos felnőtt nagypályás labdarúgó-mérkőzéseket”. Ezen kívül elhalasztják a Fradi és a Puskás Akadémia rangadóját is a ferencvárosiak Európa-liga-szereplése miatt.

2026. március 03. 08:55
null

Április 6-án és 12-én, húsvéthétfőn és az országgyűlési választások napján nem rendeznek Magyarországon „országos felnőtt nagypályás labdarúgó-mérkőzéseket” a magyar szövetség (MLSZ) elnökségének hétfői döntése értelmében.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Mint írják, a szervezet elnöksége a klubok kéréseit is figyelembe véve döntött így. Hozzátették: ezen felül az érintett hétvégék esetében, más osztályokban a két résztvevő egyesület közös megegyezése alapján benyújtott módosítási kérelmeket a versenybizottságok jóvá fogják hagyni.

Fradi: brutális hét után jön az újabb feladat

Kiderült az is, hogy 

elhalasztották a címvédő Ferencváros és a Puskás Akadémia összecsapását,

amelyet két hét múlva rendeztek volna az NB I 26. fordulójában. Az ok, hogy az FTC jövő csütörtökön 21 órától fogadja az SC Bragát az Európa-liga nyolcaddöntőjében, a visszavágót pedig március 18-án, szerdán – magyar idő szerint – 16.30-tól játsszák Portugáliában. A Magyar Labdarúgó-szövetség adatbankja szerint ugyanakkor egyelőre nincs új időpontja a bajnoki meccsnek.

Azzal, hogy a Fradi bejutott az El-ben a legjobb 16 közé, tulajdonképpen a saját helyzetét nehezítette meg (kellemes teher). A zöld-fehérek feszített menetrendjéről éppen a múlt héten írtunk, kiemelve, hogy bár a szóbeli megállapodás már megszületett, a szabálykönyvben még nem rögzítette a nemzetközi szövetség, a FIFA a csapatok mérkőzések közti kötelező 72 órás pihenőidejét. Ennek azért van jelentősége, mert 

Robbie Keane együttese például a múlt héten hétfőtől vasárnapig három tétmeccsen is pályára lépett (mindegyiket meg is nyerte!) – és akkor a most szerdai kupatalálkozóról még nem is beszéltünk.

Ez azért fontos, mert így több ízben sincs meg a megfelelő regenerációhoz minimálisan szükséges 3 napnyi időkülönbség.

Fradi, Európa-liga, MLSZ, Puskás Akadémia
Kellemes teher: nemzetközi szereplése miatt a Fradi-játékosoknak alig jut idő pihenésre / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A Ferencvárosi Torna Clubnak legközelebb tehát a Magyar Kupában lesz jelenése: a sorozat negyeddöntőjében, szerdán 20 órakor a Kazincbarcika otthonában játszanak Gróf Dávidék.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. március 03. 08:56
S meccsek nélkül kihirdetik a "Fradit" bajnoknak?!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!