facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
zelenszkij tisza párt barátság Magyar Péter ukrajna

A Tisza Pártnak fontosabb Zelenszkij véleménye, mint hazánk energia ellátása! – Tempó

2026. március 03. 09:08

Itt a Tempó Kohán Mátyással!

2026. március 03. 09:08
null

Soha ilyen világosan nem rajzolódtak még ki az európai erőviszonyok, mint most.  Találat érte a Barátság kőolajvezeték infrastruktúráját Brodinál. Hirtelen mindenki megmutatta, kicsoda és mennyit ér ebben a játszmában. 

Ukrajna nem javít, nem állítja helyre az infrastruktúrát, hanem tranzitdíjat emel, halogat, majd politikai okokra hivatkozva visszatartja az olajszállítást. 

A Tisza Párt mindeközben segédkezik a Zelnszkij-terv végrehajtásában, még az sem érdekli őket hogy ezzel hazánk energiaellátását sodorják veszélybe.

  Magyar Péter úgy fütyül, ahogy Manfed Weber fütyül, éppen ezért Ukrajna érdekét szolgálja!

Nézze meg videónkat a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

