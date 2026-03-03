A Tisza Pártnak fontosabb Zelenszkij véleménye, mint hazánk energia ellátása! – Tempó

Soha ilyen világosan nem rajzolódtak még ki az európai erőviszonyok, mint most. Találat érte a Barátság kőolajvezeték infrastruktúráját Brodinál. Hirtelen mindenki megmutatta, kicsoda és mennyit ér ebben a játszmában.

Ukrajna nem javít, nem állítja helyre az infrastruktúrát, hanem tranzitdíjat emel, halogat, majd politikai okokra hivatkozva visszatartja az olajszállítást.