A Tisza Pártnak fontosabb Zelenszkij véleménye, mint hazánk energia ellátása! – Tempó

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Itt a Tempó Kohán Mátyással!
Soha ilyen világosan nem rajzolódtak még ki az európai erőviszonyok, mint most. Találat érte a Barátság kőolajvezeték infrastruktúráját Brodinál. Hirtelen mindenki megmutatta, kicsoda és mennyit ér ebben a játszmában.
Ukrajna nem javít, nem állítja helyre az infrastruktúrát, hanem tranzitdíjat emel, halogat, majd politikai okokra hivatkozva visszatartja az olajszállítást.
A Tisza Párt mindeközben segédkezik a Zelnszkij-terv végrehajtásában, még az sem érdekli őket hogy ezzel hazánk energiaellátását sodorják veszélybe.
Magyar Péter úgy fütyül, ahogy Manfed Weber fütyül, éppen ezért Ukrajna érdekét szolgálja!
