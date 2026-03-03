„Ez Pintér Bence költségvetése, nem pedig Győré” – drámai körülmények között fogadták el az ellenzékben lévő város költségvetését

Hosszú tárgyalások sorozata után sikerült elfogadni Győr városának 2026-os költségvetését, amelyben több megszorítás is szerepel. Pintér Bence, a város ellenzéki polgármestere a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Győr-Szol átvilágítását célzó javaslatukat a közgyűlés fideszes többsége levette napirendről.

Mint ismert, február 3-a óta felfokozott érdeklődés fordul Győr felé: a város polgármestere egy 11 perces videóban 1,7 milliárd forint eltűnésével vádolja a városi közüzemeltetést is végző céget. A Győr-Szol Zrt. többször, tételesen cáfolta az állítást, Pintér Bence, az óbaloldal által hatalomra juttatott, de közben a Tisza Párt felé kacsintgató polgármester azonban nem engedi el a témát. Arról, hogy miről is szól az egész ügy, ebben a cikkben írtunk részletesen: