város tisza párt fidesz - kdnp

„Ez Pintér Bence költségvetése, nem pedig Győré” – drámai körülmények között fogadták el az ellenzékben lévő város költségvetését

2026. március 03. 10:22

A Fidesz -KDNP támogatja azt, hogy a városnak legyen költségvetése, tartalmilag viszont ezzel nem értenek egyet.

2026. március 03. 10:22
Hosszú tárgyalások sorozata után sikerült elfogadni Győr városának 2026-os költségvetését, amelyben több megszorítás is szerepel. Pintér Bence, a város ellenzéki polgármestere a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Győr-Szol átvilágítását célzó javaslatukat a közgyűlés fideszes többsége levette napirendről. 

Mint ismert, február 3-a óta felfokozott érdeklődés fordul Győr felé: a város polgármestere egy 11 perces videóban 1,7 milliárd forint eltűnésével vádolja a városi közüzemeltetést is végző céget. A Győr-Szol Zrt. többször, tételesen cáfolta az állítást, Pintér Bence, az óbaloldal által hatalomra juttatott, de közben a Tisza Párt felé kacsintgató polgármester azonban nem engedi el a témát. Arról, hogy miről is szól az egész ügy, ebben a cikkben írtunk részletesen:

A kormánypárti képviselők érve szerint a benyújtott költségvetés rossz, azonban a város nem maradhat költségvetés nélkül. A hétfői közgyűlésről tudósító Győr+ szerint még el sem kezdődött a közgyűlés, de a karzaton máris rendbontás alakult ki azok között, akik a polgármester meghívására érkeztek a közgyűlésre. 

Borsi Róbert fideszes önkormányzati képviselő javasolta, hogy a költségvetésről szóló vitát zárják le, párttársa, Antal Imre pedig arról beszélt, hogy a Fidesz-frakció úgy véli, ez a költségvetés a megszorítások költségvetése, és rengeteg fontos dologra nem jut pénz, így 35 év után a fejlődési pályáról Győr letér.

Ez Pintér Bence költségvetése, nem pedig Győré”

– emelte ki a politikus, aki szerint a Fidesz -KDNP támogatja azt, hogy a városnak legyen költségvetése, tartalmilag viszont ezzel nem értenek egyet.

Kósa Roland ellenzéki alpolgármester szerint azonban szűkre kell húzni az idei költségvetést. A győri Fidesz szerint veszélybe kerül Győr működtetése, várhatóan nem lesz a többi között fűnyírás, korlátozni kell sportlétesítmények nyitvatartását, elmaradhatnak népszerű fesztiválok, közszolgáltatásban dolgozó győriek veszíthetik el munkahelyüket. 

Hiába kértük Pintér Bencét, hogy dolgozza át költségvetését ezt sajnos nem tette meg. Ennek ellenére a győriek megválasztott képviselőiként nem engedhettük meg, hogy Győr költségvetés nélkül maradjon, mert akkor teljesen ellehetetlenült volna a város működése”

– emelték ki. 
 

Nyitókép: Facebook

 

