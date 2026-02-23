A Mandinernek törte meg a csendet a győri botrány kulcsszereplője

„Fontos leszögezni, hogy tisztán a lakásokkal kapcsolatos összegek a nyilvántartásainkból és a könyvelésünkből nem nyerhetőek ki. Ezt azért kell kiemelnem, mert polgármester úr úgy keretezi a történetet, hogy az általa keresett 1,7 milliárd forintot az önkormányzati lakásban élő »rászorulók gyűjtötték a rászorulóknak«, miközben már maga az összeg sem stimmel. A lakáskassza-nyilvántartásban olyan ingatlanok bevételei és kiadásai is szerepelnek, amelyek nem lakáscélúak.

Az 1,7 milliárd forintos összeghez pedig úgy jutott el a polgármester, hogy egy adott napra vonatkozóan a nyilvántartásban szereplő, összesített összegből kivonta az aznapi, bankszámlánkon szereplő összeget. A kettőnek nem sok köze van egymáshoz” – fogalmaz Sárkány Péter, a cég elnök-vezérigazgatója.

A cég vezetője azonban az összes, ingatlanokkal kapcsolatos összeget megosztotta: 2024-ben 2,1 milliárd forintot, 2025-ben 2,2 milliárdot fordítottak Győr önkormányzati tulajdonú, és általuk kezelt ingatlanjaira.

„Az igaz, hogy az elmúlt két évben a bevételeink magasabbak voltak ebben az üzletágban, mint a kiadások. Azt viszont le kell szögezzük: a Győr-Szol Zrt. teljes mértékben jogszerűen, és a szerződésnek megfelelően jár el, ha az itt képzett bevételét nem egy külön bankszámlán tartja. A polgármester úr másik állítása ugyanis az, hogy nekünk kötelességünk ezt az összeget csak ingatlanokra költeni.