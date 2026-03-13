Úgy is mondhatjuk, hogy a magyar kormány megvédi a hazai autósokat Zelenszkij szabotázsától, de az ukránokat nem védi meg a saját elnökük hazánkkal szembeni gátlástalan önkényeskedésétől.

Csak azért, mert Magyarország nem akar belépni a háborúba, nem támogatja pénzzel az öldöklést, se azt, hogy Ukrajna az EU tagja legyen. Ez ugyanis tiszta öngyilkosság lenne, mert tagállami pozícióból minden ukrán költséget fizetni kellene, ami Ukrajna mint állam működéséhez és a hadi kiadások fedezéséhez kellene. Ez összesen 1500 milliárd dollár.

Az Európai Unió pedig sajnos befogadta Ukrajna támogatási igényét.

Mint ismert, a kormány a magyar emberek millióinak óriási könnyebbséget okozva úgynevezett védett árat vezetett be az üzemanyagokra. Ennek azért volt nagy jelentősége, mert a közel-keleti háborúval elszabadultak az üzemanyagárak, és ez komoly hatással lett volna a magyar piacra is, mivel Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezetéken az olaj szállítását, így nem jut el Magyarországra az olcsó orosz kőolaj. De a lépésnek köszönhetően a benzin védett ára 595 forintnál, a gázolajé pedig 615 forintnál megállt, a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek efölé.

Persze csak Magyarországon. Szakértők szerint a közeljövőben a piaci ár akár 70 forintos drágulása is elképzelhető a kedvezőtlen nemzetközi folyamatok és a forint árfolyamának alakulása miatt.