tisza mandiner barátság Magyar Péter orbán ukrajna

A Tisza sem akarja kinyitni a Barátság vezetéket – Ruszin-Szendi csak röhög a kérdésen

2026. március 13. 17:45

Reméljük, Orbán hamarosan megfékezi a sátáni, önpusztító gonoszságot.

Horváth K. József
Mandiner

A Zelenszkij, Brüsszel és Magyar Péter összjátéka nyomán elzárt Barátság kőolajvezetéket nem indítják újra szomszédaink, mit gondol? – kérdezte a Mandiner riportere Ruszin-Szendi Romuluszt lakossági fórumán, Földesen. A volt vezérkari főnök, aki azzal büszkélkedett, hogy megvannak a kontaktjai magas rangú ukrán vezetőkhöz, nagyot nevetett a kérdésen. Azt mondta, a propagandának nem nyilatkozik. Azért jött a fórumra, hogy az itteni emberekkel beszélgessen. Azt nem tudom, zárt ajtók mögött mit mondott nekik, de nagy valószínűséggel nem mondott olyat, amit az emberek hallani akartak. 

Azt akarja ugyanis hallani minden magyar, hogy a Tisza is erőfeszítéseket tesz Zelenszkijnél, hogy újra kinyissák a vezetéket. 

Ez ugyanis az eddigi biztonságos, kiszámítható és megfizethető életünk záloga. Erre épül a rezsicsökkentés, az olcsó üzemanyag, és az üzemanyagárra épülő olcsóbb élelmiszerellátás. 

Ruszin-Szendi pedig kínosan nevet, ahogy meghallja a kérdést, mert nem meri azt mondani, hogy nem nyitják újra, mert nem is akarják. Sőt, ami ennél sokkal durvább: Ruszin-Szendi, Magyar Péter, és úgy általában a Tisza segít is abban, hogy minél tovább zárva lehessen. 

Ők ugyanis Brüsszel szekértolói. Brüsszel, Zelenszkijjel együtt pedig az Orbán kormány bukásában érdekelt.

Szegény tiszás fórumozók persze nem merik megkérdezni Ruszin-Szenditől, hogy megnyitják-e a vezetéket.

Nekik Magyarék már elrabolták a lelküket. 

Csak feszülten hallgatnak, és az jelenti nekik a boldogságot, ha a tiszások azt mondják, leváltják az Orbán-kormányt. Nekik ennyi már elég. Azt nem teszik hozzá, hogy ettől nem lesz olcsóbb a benzin, az energia, mert jól tudják, hogy ha netán ők jönnek, akkor sokkal drágább lesz. 

Azért nem hozzák nyilvánosságra a valós programjukat, mert az nagyon nem tetszene az embereknek. És akkor biztosan megbuknak. 

Ugyancsak a vezetékelzárás okozta drágaság jelent gondot az ukrán kamionosoknak. Zelenszkij egyik propagandacsatornáján, a 24 Kanalon pofátlan módon azon háborognak, hogy a magyarországi védett ár nem vonatkozik az ukrán kamionosokra, akiknek így az egyre magasabb piaci árat kell fizetni. 

Úgy is mondhatjuk, hogy a magyar kormány megvédi a hazai autósokat Zelenszkij szabotázsától, de az ukránokat nem védi meg a saját elnökük hazánkkal szembeni gátlástalan önkényeskedésétől. 

Csak azért, mert Magyarország nem akar belépni a háborúba, nem támogatja pénzzel az öldöklést, se azt, hogy Ukrajna az EU tagja legyen. Ez ugyanis tiszta öngyilkosság lenne, mert tagállami pozícióból minden ukrán költséget fizetni kellene, ami Ukrajna mint állam működéséhez és a hadi kiadások fedezéséhez kellene. Ez összesen 1500 milliárd dollár.

Az Európai Unió pedig sajnos befogadta Ukrajna támogatási igényét. 

Mint ismert, a kormány a magyar emberek millióinak óriási könnyebbséget okozva úgynevezett védett árat vezetett be az üzemanyagokra. Ennek azért volt nagy jelentősége, mert a közel-keleti háborúval elszabadultak az üzemanyagárak, és ez komoly hatással lett volna a magyar piacra is, mivel Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezetéken az olaj szállítását, így nem jut el Magyarországra az olcsó orosz kőolaj. De a lépésnek köszönhetően a benzin védett ára 595 forintnál, a gázolajé pedig 615 forintnál megállt, a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek efölé.

Persze csak Magyarországon. Szakértők szerint a közeljövőben a piaci ár akár 70 forintos drágulása is elképzelhető a kedvezőtlen nemzetközi folyamatok és a forint árfolyamának alakulása miatt.

Csakhogy a rendelkezésnek – érthető okokból – van egy olyan kitétele is, miszerint a kedvezményes ár kizárólag a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik.

Ez utóbbi nem tetszett Igor Gavriscsaknak, az ukrán 24 Kanal műsorvezetőjének, aki szerdán döbbenetes gondolatmenetben kelt ki a magyar kormányzati döntés ellen. Már az indítás is meglehetősen erősre sikerült. 

Orbán Viktor „úgy döntött, hogy a védett árral is manipulál." 

Azaz a magyar kormány Magyarországon csak a magyar autósoknak biztosítja a védett árat, az ukránoknak nem. Gavriscsak egy szót sem szól arról, hogy a magas ár részben az ukrán kormány és Zelenszkij műve, hiszen ők állították le a Barátság olajvezetéken a szállítást. Vagyis azt akarja, hogy a magyar kormány a magyar stratégiai készletek felszabadításával az ukrán fuvarozóknak segítsen...

Ez a Zelenszkijtől fakadó gátlástalan, kétkulacsos bolsevik módszer. 

Reméljük,  Orbán hamarosan megfékezi a sátáni, önpusztító gonoszságot.

(Forrás: MTI /MTVA / EPA Elnöki hivatal sajtószolgálata) 

 

csulak
2026. március 13. 17:47
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
