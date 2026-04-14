Az Oasis frontemberét is beiktatják a Rock & Roll Hall of Fame-be, aki „mentálisan zavaros dolognak” nevezte az egészet

Phil Collins, Billy Idol, az Iron Maiden, a Joy Division/New Order, az Oasis, Sade, Luther Vandross, valamint a Wu-Tang Clan is bekerül a Rock and Roll Hírességek Csarnokába idén az előadói kategóriában.

A clevelandi központú intézmény, a Rock & Roll Hall of Fame keddre virradó éjjel jelentette be a 2026-os névsort. A beiktató ünnepség november 14-én lesz a Los Angeles-i Peacock Theaterben – írta meg a Rolling Stone.