Öt ingatlan, közel 20 millió forint a bankszámlán – ezt vallotta be Gajdos László

Jelentős ingatlanportfólió, ugyanakkor visszafogott pénzügyi megtakarítások rajzolódnak ki Gajdos László vagyonnyilatkozatából. A képviselő több ingatlannal rendelkezik, miközben a dokumentumban nem szerepelnek értékpapírok vagy nagy értékű gépjárművek.

A vagyonnyilatkozat szerint Gajdos László összesen öt ingatlant tüntetett fel. Ezek közül a legnagyobb egy Nyíregyházán található, 621 négyzetméteres telken fekvő lakóház üzlethelyiséggel, amely összesen 309 négyzetméter alapterületű. Az ingatlanban fele részben tulajdonos, a tulajdonrészt 2013-ban szülői ajándékozás útján szerezte meg. Szintén Nyíregyházán található egy 800 négyzetméteres gazdasági épület és műhely, amelyben 320/932 tulajdoni hányaddal rendelkezik. Ezt az ingatlant 2024-ben vásárlással szerezte meg. A vagyonnyilatkozatban szerepel továbbá egy háromhutai üdülőingatlan is. A 408 négyzetméteres telken álló lakóházként nyilvántartott családi házban 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, amelyhez 2022-ben szülői ajándékozás útján jutott hozzá.