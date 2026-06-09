Öt ingatlan, közel 20 millió forint a bankszámlán – ezt vallotta be Gajdos László

Furcsa nevekre bukkantunk Nagy Ervin vagyonnyilatkozatában
20 milliós tartozása is van a színművésznek.
Hat különböző ingatlan szerepel Gajdos László vagyonnyilatkozatában, köztük lakóházak, gazdasági épület és szántó is. Emelett a képviselő közel 30 millió forintos bankszámlaegyenlegről számolt be.
Jelentős ingatlanportfólió, ugyanakkor visszafogott pénzügyi megtakarítások rajzolódnak ki Gajdos László vagyonnyilatkozatából. A képviselő több ingatlannal rendelkezik, miközben a dokumentumban nem szerepelnek értékpapírok vagy nagy értékű gépjárművek.
A vagyonnyilatkozat szerint Gajdos László összesen öt ingatlant tüntetett fel. Ezek közül a legnagyobb egy Nyíregyházán található, 621 négyzetméteres telken fekvő lakóház üzlethelyiséggel, amely összesen 309 négyzetméter alapterületű. Az ingatlanban fele részben tulajdonos, a tulajdonrészt 2013-ban szülői ajándékozás útján szerezte meg. Szintén Nyíregyházán található egy 800 négyzetméteres gazdasági épület és műhely, amelyben 320/932 tulajdoni hányaddal rendelkezik. Ezt az ingatlant 2024-ben vásárlással szerezte meg. A vagyonnyilatkozatban szerepel továbbá egy háromhutai üdülőingatlan is. A 408 négyzetméteres telken álló lakóházként nyilvántartott családi házban 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, amelyhez 2022-ben szülői ajándékozás útján jutott hozzá.
Mezőgazdasági ingatlan is található a vagyonnyilatkozatban: egy Nagyszálláson fekvő, 2321 négyzetméteres szántó egyharmad részének tulajdonosa, amelyet 1996-ban szülői ajándékként szerzett. Az ötödik ingatlan szintén Nyíregyházán található. A 478 négyzetméteres telken álló, 160 négyzetméteres családi házban fele részben tulajdonos, ezt az ingatlant 1995-ben vásárolta.
A nagy értékű ingóságok között ugyanakkor egyetlen személygépkocsi, motorkerékpár, vízi vagy légi jármű sem szerepel. A vagyonnyilatkozat alapján Gajdos László nem rendelkezik ötmillió forintnál nagyobb értékű járművel vagy egyéb ingósággal. Értékpapírt, részvényt, kötvényt vagy egyéb befektetési eszközt sem tüntetett fel a nyilatkozatban. A pénzügyi eszközök között egyetlen jelentősebb tétel szerepel: 18 431 703 forint hitelintézeti számlakövetelés, vagyis bankszámlán tartott pénz.
Készpénzt, takarékbetétet és egyéb pénzkövetelést nem vallott be. A tartozások rovatban sem köztartozás, sem bankhitel, sem magánszeméllyel szembeni kötelezettség nem szerepel.
A vagyonnyilatkozat alapján Gajdos László vagyoni helyzete jelentősen eltér több minisztertársáétól. Míg más kormánytagoknál jelentős értékpapír-portfóliók és külföldi befektetések jelennek meg, nála a vagyon túlnyomó része ingatlanokban található, miközben pénzügyi megtakarításai elsősorban bankszámlán elhelyezett forintvagyonból állnak.
Nyitókép: Gajdos László Facebook oldala