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gajdos lászló bankszámla Nyíregyháza ingatlan vagyonnyilatkozat

Öt ingatlan, közel 20 millió forint a bankszámlán – ezt vallotta be Gajdos László

2026. június 09. 00:50

Hat különböző ingatlan szerepel Gajdos László vagyonnyilatkozatában, köztük lakóházak, gazdasági épület és szántó is. Emelett a képviselő közel 30 millió forintos bankszámlaegyenlegről számolt be.

2026. június 09. 00:50
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Jelentős ingatlanportfólió, ugyanakkor visszafogott pénzügyi megtakarítások rajzolódnak ki Gajdos László vagyonnyilatkozatából. A képviselő több ingatlannal rendelkezik, miközben a dokumentumban nem szerepelnek értékpapírok vagy nagy értékű gépjárművek.

A vagyonnyilatkozat szerint Gajdos László összesen öt ingatlant tüntetett fel. Ezek közül a legnagyobb egy Nyíregyházán található, 621 négyzetméteres telken fekvő lakóház üzlethelyiséggel, amely összesen 309 négyzetméter alapterületű. Az ingatlanban fele részben tulajdonos, a tulajdonrészt 2013-ban szülői ajándékozás útján szerezte meg. Szintén Nyíregyházán található egy 800 négyzetméteres gazdasági épület és műhely, amelyben 320/932 tulajdoni hányaddal rendelkezik. Ezt az ingatlant 2024-ben vásárlással szerezte meg. A vagyonnyilatkozatban szerepel továbbá egy háromhutai üdülőingatlan is. A 408 négyzetméteres telken álló lakóházként nyilvántartott családi házban 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, amelyhez 2022-ben szülői ajándékozás útján jutott hozzá.

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Mezőgazdasági ingatlan is található a vagyonnyilatkozatban: egy Nagyszálláson fekvő, 2321 négyzetméteres szántó egyharmad részének tulajdonosa, amelyet 1996-ban szülői ajándékként szerzett. Az ötödik ingatlan szintén Nyíregyházán található. A 478 négyzetméteres telken álló, 160 négyzetméteres családi házban fele részben tulajdonos, ezt az ingatlant 1995-ben vásárolta.

A nagy értékű ingóságok között ugyanakkor egyetlen személygépkocsi, motorkerékpár, vízi vagy légi jármű sem szerepel. A vagyonnyilatkozat alapján Gajdos László nem rendelkezik ötmillió forintnál nagyobb értékű járművel vagy egyéb ingósággal. Értékpapírt, részvényt, kötvényt vagy egyéb befektetési eszközt sem tüntetett fel a nyilatkozatban. A pénzügyi eszközök között egyetlen jelentősebb tétel szerepel: 18 431 703 forint hitelintézeti számlakövetelés, vagyis bankszámlán tartott pénz.

Készpénzt, takarékbetétet és egyéb pénzkövetelést nem vallott be. A tartozások rovatban sem köztartozás, sem bankhitel, sem magánszeméllyel szembeni kötelezettség nem szerepel.

A vagyonnyilatkozat alapján Gajdos László vagyoni helyzete jelentősen eltér több minisztertársáétól. Míg más kormánytagoknál jelentős értékpapír-portfóliók és külföldi befektetések jelennek meg, nála a vagyon túlnyomó része ingatlanokban található, miközben pénzügyi megtakarításai elsősorban bankszámlán elhelyezett forintvagyonból állnak.

Nyitókép: Gajdos László Facebook oldala

 

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