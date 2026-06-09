Több százmilliós befektetések és budai ingatlan: ezt vallotta be Orbán Anita a vagyonnyilatkozatában

Nyilvánosságra hozták az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatait. A dokumentumokból az is kiderül, milyen vagyonnal rendelkeznek a Tisza-kormány tagjai. Orbán Anita külügyminiszter vagyonnyilatkozata alapján jelentős pénzügyi befektetésekkel rendelkezik, miközben ingatlanvagyona egy budai lakásra és a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekre koncentrálódik.

A miniszter tulajdonosa egy Budapest XI. kerületében található, 151 négyzetméteres lakásnak, amelyhez két darab nyolc négyzetméteres erkély tartozik. Továbbá a tulajdonában van egy 17 négyzetméteres garázs és egy 18 négyzetméteres tároló is. Mindhárom ingatlant 2019 szeptemberében vásárolta meg.

A vagyonnyilatkozat szerint Orbán Anita gépjárművet nem tüntetett fel, vagyis személygépkocsi, motorkerékpár vagy egyéb nagy értékű közlekedési eszköz nem szerepel a dokumentumban.