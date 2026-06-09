Több százmilliós befektetések és budai ingatlan: ezt vallotta be Orbán Anita a vagyonnyilatkozatában

Furcsa nevekre bukkantunk Nagy Ervin vagyonnyilatkozatában
20 milliós tartozása is van a színművésznek.
A Tisza-kormány külügyminisztere budai lakást, garázst és tárolót tüntetett fel vagyonnyilatkozatában, de vagyona elsősorban pénzügyi befektetésekben áll. Orbán Anita több devizában tartott részvényeket és befektetéseket vallott be.
Nyilvánosságra hozták az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatait. A dokumentumokból az is kiderül, milyen vagyonnal rendelkeznek a Tisza-kormány tagjai. Orbán Anita külügyminiszter vagyonnyilatkozata alapján jelentős pénzügyi befektetésekkel rendelkezik, miközben ingatlanvagyona egy budai lakásra és a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekre koncentrálódik.
A miniszter tulajdonosa egy Budapest XI. kerületében található, 151 négyzetméteres lakásnak, amelyhez két darab nyolc négyzetméteres erkély tartozik. Továbbá a tulajdonában van egy 17 négyzetméteres garázs és egy 18 négyzetméteres tároló is. Mindhárom ingatlant 2019 szeptemberében vásárolta meg.
A vagyonnyilatkozat szerint Orbán Anita gépjárművet nem tüntetett fel, vagyis személygépkocsi, motorkerékpár vagy egyéb nagy értékű közlekedési eszköz nem szerepel a dokumentumban.
A megtakarítások között azonban több jelentős tétel található.
A külügyminiszter 63 565 font értékű Vodafone-részvényt vallott be, emellett 165 886 euró értékű Hold euró befektetéssel és 256 817 dollár értékű Hold USD befektetéssel rendelkezik. A nyilatkozatban szerepel továbbá 2,92 millió cseh korona értékű részvényopció, valamint 118 801 dollárnyi, 5545 eurónyi és 262 ezer forintnyi Erste-befektetés is.
Orbán Anita készpénzt és takarékbetétet nem tüntetett fel, ugyanakkor 77 millió forintos bankszámlakövetelést vallott be.
A tartozások rovatban sem köztartozás, sem bankhitel, sem magánszeméllyel szembeni adósság nem szerepel. A vagyonnyilatkozat alapján a külügyminiszter adósságmentesen kezdte meg miniszteri munkáját.
A dokumentum alapján Orbán Anita vagyona elsősorban nem ingatlanokban vagy gépjárművekben, hanem jelentős nemzetközi befektetési portfólióban összpontosul. A vagyonnyilatkozatban szereplő befektetések összértéke mai árfolyamon már milliárdos nagyságrendet közelít.
Nyitókép: Hegedüs Róbert