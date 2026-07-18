A kínai sajtó lerántotta a leplet Szijjártó Péter kinevezéséről

Persze, az ajándék futócipő esetét inkább képletes használja a kínai média, mint amivel a lábán aztán befutott a BYD-hez. "Érdemes megemlíteni, hogy Szijjártó tavaly szeptemberben Kínába látogatott, hogy részt vegyen „A kínai nép japán ellenes ellenállási háborúja és a globális antifasiszta háború győzelmének 80. évfordulója” alkalmából rendezett ünnepségen. Ekkor Vang Ji egy pár hazai gyártású futócipőt ajándékozott Szijjártónak, aki azt le sem akarta tenni, kifejezte köszönetét, és azonnal közzé is tette a fotót a közösségi médiában" – elevenítették fel a történteket.

A Kínai Cshiaovang (Zhongguo Qiaowang), a Huanqiu Shibao (Global Times) és a Csimu Hszinvon (Jimu News) beszámolói viszont közel sem csak erre a momentumra fókuszálnak. Megfogalmazásuk szerint a 47 éves Szijjártó Péter a világ egyik vezető vállalatától, a BYD-tól kapott rendkívül rangos felkérést egy nemzetközi pozíció betöltésére. Felidézték, hogy a BYD 2024-ben kezdte meg első európai elektromosautó-gyárának építését a dél-magyarországi Szeged városában, 2025-ben pedig regionális vállalati és K+F (kutatás-fejlesztési) központját Hollandiából Budapestre helyezte át.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy Szijjártó Péter 2002 óta volt a magyar országgyűlés tagja, 2014-től pedig Magyarország külügyminisztereként tevékenykedett idén májusig. Külügyminiszteri hivatali ideje alatt erőteljesen ösztönözte a Kínával való együttműködést már csak azért is, mert a keleti nyitás programja az Orbán-kormányok egyik fő külgazdasági stratégiája volt.