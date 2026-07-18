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szijjártó péter külügyminiszter Szijjártó Péter

A kínai sajtó lerántotta a leplet Szijjártó Péter kinevezéséről

2026. július 18. 09:43

Kína pontosan tudja, mekkora szerepe volt a keleti nyitásban a volt külügyminiszterenek. Szijjártó Péter munkájának eredménye mintegy 30 milliárd eurónyi beruházás, ami Magyarországon valósul meg. A BYD-s kinevezése kapcsán ugyanakkor felidéztek a különös történetet is.

2026. július 18. 09:43
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Vang Ji futócipő-ajándéka lehetett az előzmény? A volt magyar külügyminiszter „befutott” a BYD-hoz – ilyen és más címekkel záporoznak a kínia nyelvű médiában a beszámolók Szijjártó Pétert történelmi jelentőségű kinevezéséről a világ egyik legnagyobb autógyártójához – számolt be a Világgazdaság.  A kínai média részletesen beszámolt arról, hogy Szijjártó Péter volt magyar külügyminiszter június 15-én bejelentette, hogy lemond parlamenti képviselői mandátumáról és csatlakozik a kínai elektromos járműgyártó óriáshoz, a BYD-hoz.

A külgazdasági és külügyminiszterként a hivatali ideje alatt erőteljesen dolgozott a Kínával való együttműködés javítása érdekében. Ennek kapcsán pedig felidéztek egy valóban emlékezetes pillanatot, amikor Vang Ji kínai külügyminiszter megajándékozta őt egy pár kínai hazai gyártású futócipővel – közismert a volt magyar tárcavezető futás iránti szenvedélye –, Szijjártó Péter pedig azonnal „kitette a képet” a közösségi médiában, hogy kifejezze köszönetét.

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Az ominózus ajándékozásról videómontázs is készült annak idején.

 

Szijjártó Pétertől hangos a kínai sajtó, különös összefüggésbe hozták a BYD-s kinevezését

Persze, az ajándék futócipő esetét inkább képletes használja a kínai média, mint amivel a lábán aztán befutott a BYD-hez. "Érdemes megemlíteni, hogy Szijjártó tavaly szeptemberben Kínába látogatott, hogy részt vegyen „A kínai nép japán ellenes ellenállási háborúja és a globális antifasiszta háború győzelmének 80. évfordulója” alkalmából rendezett ünnepségen. Ekkor Vang Ji egy pár hazai gyártású futócipőt ajándékozott Szijjártónak, aki azt le sem akarta tenni, kifejezte köszönetét, és azonnal közzé is tette a fotót a közösségi médiában" – elevenítették fel a történteket.

A Kínai Cshiaovang (Zhongguo Qiaowang), a Huanqiu Shibao (Global Times) és a Csimu Hszinvon (Jimu News) beszámolói viszont közel sem csak erre a momentumra fókuszálnak. Megfogalmazásuk szerint a 47 éves Szijjártó Péter a világ egyik vezető vállalatától, a BYD-tól kapott rendkívül rangos felkérést egy nemzetközi pozíció betöltésére. Felidézték, hogy a BYD 2024-ben kezdte meg első európai elektromosautó-gyárának építését a dél-magyarországi Szeged városában, 2025-ben pedig regionális vállalati és K+F (kutatás-fejlesztési) központját Hollandiából Budapestre helyezte át.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy Szijjártó Péter 2002 óta volt a magyar országgyűlés tagja, 2014-től pedig Magyarország külügyminisztereként tevékenykedett idén májusig. Külügyminiszteri hivatali ideje alatt erőteljesen ösztönözte a Kínával való együttműködést már csak azért is, mert a keleti nyitás programja az Orbán-kormányok egyik fő külgazdasági stratégiája volt.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

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Összesen 104 komment

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nyafika
2026. július 18. 12:24
fernandvix - Elhiszem, hogy 13 évesen a homokozóban még rettegsz a cigányoktól, de amikor a közmunkás fejbekúr kapával...érje már egy kis napfény a penészes agyadat...
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nyafika
2026. július 18. 12:23
fernandvix 2026. július 18. 10:45 Sehogy közmunkás. - Büdös a közmunka? Akkor is büdös volt, amikor a magadfajta beltenyészet belpesti sokdiplomás éttermiségi húgyszagúnak kellett az árkot kapálni? Szégyellted a munkát, igaz? Nálad ez fajtajelleg. Idejársz hazudni, Kínába a saját pénzeden, aranyrudak... Van neked lenni a rokkant anyáddal másfél szobás panel a nyócadikon, húgyszagú lepedővel, langyos kannásborral.
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angolpuska
2026. július 18. 12:19
Hajrá, Szijjártó Péter.
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marciTm
2026. július 18. 12:08
fernandvix szarosgatyás,elmebeteg,alkoholista,nőverő,pedofil,családbántalmazó,kokainos buzi seggével már végeztetek,és a két forduló között most itt okádjátok ki magatokból a végtermékét!meg kell hagyni,szép hivatás ez is!
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