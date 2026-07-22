Lecsaptak a kormány emberei Szijjártó Péter új munkahelyére

Egy nappal azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök átfogó vizsgálatot jelentett be a beruházáshoz kapcsolódó korábbi állami döntésekről, kiszálltak a hatóságok emberei a BYD épülő szegedi autógyárához – szúrta ki a South China Morning Post cikkét a VG.

Az ellenőrök a munkások tartózkodási engedélyeit, társadalombiztosítási dokumentumait és szerződéseit vizsgálták.

Ismert: Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy a kormány átvilágítja a kínai autógyártó magyarországi beruházásához kapcsolódó korábbi döntéseket, támogatásokat és engedményeket, például a gyorsított engedélyezési eljárásokat, vagy a környezetvédelmi könnyítéseket.