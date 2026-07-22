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byd szijjártó péter south china morning post Magyar Péter

Lecsaptak a kormány emberei Szijjártó Péter új munkahelyére

2026. július 22. 19:40

Egy nappal Magyar Péter bejelentése után magyar hatósági ellenőrök razziáztak a BYD épülő szegedi autógyáránál, erre már a kínaiak is felkapták a fejüket.

2026. július 22. 19:40
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Egy nappal azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök átfogó vizsgálatot jelentett be a beruházáshoz kapcsolódó korábbi állami döntésekről, kiszálltak a hatóságok emberei a BYD épülő szegedi autógyárához – szúrta ki a South China Morning Post cikkét a VG.

Az ellenőrök a munkások tartózkodási engedélyeit, társadalombiztosítási dokumentumait és szerződéseit vizsgálták.

Ismert: Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy a kormány átvilágítja a kínai autógyártó magyarországi beruházásához kapcsolódó korábbi döntéseket, támogatásokat és engedményeket, például a gyorsított engedélyezési eljárásokat, vagy a környezetvédelmi könnyítéseket.

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Ugyancsak emlékezetes, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter a múlt héten bejelentette: lemond parlamenti mandátumáról, és a BYD külső kapcsolatokért, valamint új üzleti lehetőségekért felelős vezetője lesz.

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Az összeférhetetlenségi kérdéseket az okozza, hogy tárcavezetőként Szijjártó korábban tárgyalt már a kínai nagyvállalattal, például stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a BYD vezetésével a vállalat európai központjának budapesti létrehozásáról.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

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Összesen 210 komment

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Sorrend:
pandalala
2026. július 22. 22:16
szegény novicsökkentnek el fog durranni az agya ,,,, a mandiner kénytelen lesz újratapétáztatni a kommentfalat :-DD
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indaniso
2026. július 22. 22:13
Eddig minden pontról pontra teljesült, amit előre megmondtam. Leírtam, mert néhány agyhalottá vált ismerősöm, és rokonom cdak legyintett, és behúzta a voksot a fostalicskára. Most már kezd kerekedni a szemük
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Csubszi
2026. július 22. 22:12
Szánalmas próbálkozás! Lerontják az ország hitelét. Magyarellenes cselekedet Magyar parancsára! Na EZ diktatúra!
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2
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BBrutus
2026. július 22. 22:08
Kell a szegedi gyár nyugatra. Az EU finanszírozni fogja a magyar buktát, csak vigyék el innen a Kínaiak. És el is fogják. Majd megy utána a többi is.
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