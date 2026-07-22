Lecsaptak a kormány emberei Szijjártó Péter új munkahelyére

Szijjártó Péter nem tétlenkedett: új pozíciójában hívta fel a szegedi polgármestert
A volt külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a BYD magyarországi beruházásai nem tartoznak közvetlenül a feladatai közé, de probléma esetén szívesen közreműködik.
Egy nappal Magyar Péter bejelentése után magyar hatósági ellenőrök razziáztak a BYD épülő szegedi autógyáránál, erre már a kínaiak is felkapták a fejüket.
Egy nappal azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök átfogó vizsgálatot jelentett be a beruházáshoz kapcsolódó korábbi állami döntésekről, kiszálltak a hatóságok emberei a BYD épülő szegedi autógyárához – szúrta ki a South China Morning Post cikkét a VG.
Az ellenőrök a munkások tartózkodási engedélyeit, társadalombiztosítási dokumentumait és szerződéseit vizsgálták.
Ismert: Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy a kormány átvilágítja a kínai autógyártó magyarországi beruházásához kapcsolódó korábbi döntéseket, támogatásokat és engedményeket, például a gyorsított engedélyezési eljárásokat, vagy a környezetvédelmi könnyítéseket.
Ugyancsak emlékezetes, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter a múlt héten bejelentette: lemond parlamenti mandátumáról, és a BYD külső kapcsolatokért, valamint új üzleti lehetőségekért felelős vezetője lesz.
Ezt is ajánljuk a témában
A volt külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a BYD magyarországi beruházásai nem tartoznak közvetlenül a feladatai közé, de probléma esetén szívesen közreműködik.
Az összeférhetetlenségi kérdéseket az okozza, hogy tárcavezetőként Szijjártó korábban tárgyalt már a kínai nagyvállalattal, például stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a BYD vezetésével a vállalat európai központjának budapesti létrehozásáról.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán