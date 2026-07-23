Közjogi méltóságunk: Sulyok Tamás esetében nem létezett mindenki által elfogadható megoldás

Közben maga a követelés tárgya is inkább a „van rajta sapka, nincs rajta sapka” dilemmát idézi. A legnagyobb készségességgel sem lehet eligazodni azon, hogy valaki „őrizze meg a maradék méltóságát, és mondjon le”, vagy éppen „legyen méltósága szembenézni azzal, amit tett, ne bujkáljon, vegye fel a mandátumát”. Továbbá járjon be a parlamentbe végighallgatni a vele szembeni támadásokat, de közben tűnjön is el a közéletből; járjon be és szólaljon fel a tisztelt Házban, miközben már megkapta a mandátum-útilaput, mert ha nem, akkor nem dolgozik meg a fizetéséért, közben viszont kussoljon; illetőleg takarodjon a piacra, és éljen meg onnan. De még ez utóbbi sem elégíti ki a kimondott igényeket,

hiszen ott van Szijjártó Péter, akiről sok mindent lehet gondolni, de megfogadta a „jó tanácsot”, és tényleg eltakarodott a piacra; csak hát a korábbi politikai és üzleti kapcsolatainak köszönhetően nem megye hármas sportmenedzsernek vagy junior elemzőnek a Greedy Ltd.-hez, hanem egy kínai gigavállalat vezetőségébe;

így viszont az éhendöglés implicit követelménye nem teljesült, aki tehát vért akart látni, most ismét elégedetlen lehet. Ez viszont nem jó, mert még számonkérné a kormányon az azonnalinak ígért intézkedéseket, mint a gyógyszeráfa-csökkentést, a dupla családi pótlékot vagy éppen a 480 forintos benzinárat, az algoritmizált illiberalizmus (vagy ahogyan még mindig magyarázni próbálják, a jó populizmus) jegyében muszáj újabb konfliktusokat eszkalálni és tálalni a tartalomfogyasztóknak, pardon, a választóknak.