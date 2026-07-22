Exkluzív: „Elmozdításommal megszűnt a jogállam” – Sulyok Tamás a Mandinernek

A Reuters a távozását az alábbi megfogalmazással tálalta: ledőlt Orbán Viktor kormányfő egyik „hatalmi bástyája”. Mit szól ehhez?

Ez abszolút nem észszerű megállapítás, ráadásul figyelmen kívül hagyja a magyar alkotmányjogi viszonyokat. Az államfőt az adott parlamenti többség választja, de az alkotmány szerint egy új kormánynak együtt kell vele működnie. Ezt a kötelezettségét a kabinet megszegte, még úgy is, hogy a köztársasági elnök folyamatosan és mindenben együttműködött az új hatalommal, akárcsak az előzővel. Lehet itt tréfálkozni azzal, hogy kinek a bástyája dőlt le, meg hogy ki kinek a „bábja”, de az alkotmányjog nem vicc! Meg lehet ezt politikai úton is közelíteni, csak az kicsit olyan, mintha az egészségügyet a futball szabályaival próbálnánk megszervezni. Teljesen értelmetlen.

Csakhogy a Tisza szerint áprilisban rendszerváltás történt, a felhatalmazás történelmi, s minden ebből következik. Nincs benne igazság?

A „rendszerváltás” szó ebben az esetben politikai termék. Utoljára 1990-ben volt rendszerváltás Magyarországon, ha a Tisza az akkor kiépült rendszert akarja lebontani, végül is jó úton indult el azzal, hogy engem alkotmányellenesen eltávolított a köztársasági elnöki székből. Ezzel ugyanis a rendszerváltáskor kialakított jogállamiság lényegében megszűnt. Vége.

Az előző kormány kritikusai szerint épp a 2010 utáni kormányok építették le a jogállamot. Sokat hallottuk ezt a vádat.

Nem akarok részletesen belemenni és össze­hasonlítani az akkoriban történteket meg a mostani lépéseket, ám ha az ember józanul mérlegel, egyértelmű a különbség. Elgondolkodtató továbbá, hogy az emberek 53 százaléka szavazott a Tisza Pártra, mégis rendszerváltásról beszélnek. Kétségtelen, a Fidesz által alkotott választási szisztéma nyomán ez a parlamentben épp 71 százalékos többséget jelent. Meglátjuk, mit kezdenek vele.

Amúgy személyesen milyen embernek ismerte meg Magyar Pétert?

Beszélgetéseink nyomán is azt mondhatom, határozott politikai karakterrel rendelkezik, konkrét politikai koncepció mentén halad, a jogi meg­fontolások kevésbé érdeklik.

Őt is felköszöntené Facebook-posztban, mint az előző miniszterelnököt?

Ha jól tudom, az új kormányfő márciusban ünnepli a születésnapját, ha hivatalban maradhattam volna, kiderült volna. Nem rajtam múlt.

Fotó: Földházi Árpád

Hogyan értékeli amúgy a saját államfői ciklusát? Sikerült legalább részben elérni a kitűzött célokat, érvényesíteni a meghatározott küldetést?

A kezdet sem volt egyszerű, a kegyelmi ügy után egyfajta válsághelyzet bontakozott ki, amely azonban megoldódott. Lemondtak a politikai és jogi felelősséget vállaló szereplők, összességében jól működött az alkotmányos demokrácia intézményrendszere. Soha nem tartottam magam politikusnak, így ma sem tudok úgy gondolkodni. Alapvetően az alkotmány, illetve a közjogi szabályok mind erősebb érvényesítését, társadalmi tudatosítását tartottam kiemelten fontosnak. Hogy ezen a téren sok eredményt nem értem el, az sajnos mostanra kiderült… Hozzáteszem, alkotmánybírósági elnökként és államfőként is mindig kétharmados hatalommal álltam szemben a fékek és ellensúlyok rendszerének részeként. A másik fontos küldetésemnek annak hangsúlyozását tartottam, hogy a nemzet jövője a helyi értékteremtő, az identitást őrző, de megújulni is képes közösségekben rejlik. Abban a készségünkben, hogy az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került embertársainkkal tudunk-e szolidaritást vállalni, tenni a boldogulásukért. Feleségemmel közösen ezeket a kapcsolódásokat kerestem a magyar társadalomban, és sok pozitív tapasztalattal gazdagodhattunk ezen a téren. Bár nem mindig látványosan, de az ország valamennyi területén, határon innen és túl, a magyar diaszpórákban is ezt éreztem, számos bátor kezdeményezést láthattam és népszerűsíthettem. A magyarok empatikusak, nemes emberekkel ismerkedtünk meg.

Úgy véli, ezekre a példákra és problémákra fel tudta hívni a közvélemény figyelmét?

Hogy a mai világban mire irányul a közfigyelem, nem tudom megmondani. A közösségi médiában való jelenlétet vállaltam, így ezek a kérdések és beszámolók akár sok emberhez is eljuthattak. Most, hogy sok időm szabadult fel, ezekkel a közösségekkel folyamatosan tudunk majd találkozni, tartani az emberi kapcsolatot, egymást segíteni. Ők a megmaradásunk zálogai. Ami az összegzést illeti, fontos, hogy soha egyetlen lépésemet sem bántam meg.

Mit szól a személye melletti kiálláshoz, egyúttal a döntése nyomán érkező véleményekhez? Akadt, aki a jobboldalról azzal kritizálta, hogy ez megfutamodás.

Minden vélemény egyformán értékes. Egy ilyen döntés egyszerre intézményi, ugyanakkor személyes. A köztársasági elnöki tisztséget mindig is egy rendkívül fontos, alkotmányjogi tartalommal bíró intézménynek tekintettem, s hivatalban lévő államfőként nem tartottam magamat képesnek arra, hogy tudatosan megszegjem az alaptörvényt. Hiába tartom visszásnak a mostani módosítást.

A szakmai meggyőződésem került tehát összeütközésbe a köztársasági elnöki mivoltommal, és a döntő végül az alkotmányos esküm lett.

A Gondviselés ebben a lelkileg próbára tévő időszakban is rengeteg erőt, szeretetet, támogatást adott, minden kézfogásban, kedves szóban, üzenetben, de még a kritikákban is, a családomtól, a barátaimtól, a munkatársaimtól és attól a számtalan magyar és nem magyar embertől, akivel találkoztam, akik kiálltak mellettem. Köszönöm mindannyiuknak.

Csalódott a Velencei Bizottságban? Hozzájuk fordult az ügyével, de csak októberben tesznek állásfoglalást.

Szó sincs ilyesmiről, ez egy komoly szakmai testület, amely sosem volt híres a gyors döntéseiről. Kétségtelen, elálltak a soron kívüli eljárástól, mondván, a probléma komplex, így annak mindenképp az októberi ülésük napirendjén van a helye. A bizottság mindig korrekten állt az ilyen kérdésekhez, meggyőződésem, hogy most is így lesz.

Hogyan látja most a magyar közélet és társadalom állapotát, s mire számít a közeljövőben?

Ha az alkotmányjog a politika szolgálójává válik, az mindig rossz előérzetet kelt az emberben.

Ellenkezőleg, keretet kell adnia, az alkotmány a politika korlátja. Most az látszik,

a hatalom ezt, a fékek és ellensúlyok rendszerét totálisan le akarja építeni.

Az én elmozdításom is ezzel függ össze. A következményeket beláthatatlannak és súlyosnak tartom az egész magyar jogállamiságra nézve. Nyugaton ezt egyelőre másként látják, a hurráoptimizmusuk foglyai, de ebből ki szoktak józanodni.

Érkezhetett jóváhagyás a tizenhetedik alap­törvény-módosításra az Európai Bizottságtól?

Nem akarok feltételezésekbe bocsátkozni. Ugyanakkor úgy vélem, az Európai Unió alapszerződésében rögzített jogállamiság és demokrácia azonos tartalmú a magyar alkotmány vonatkozó passzusaival. Az, hogy ezeket a kifejezéseket az unióban sokszor téves politikai tartalommal használják, nem segít abban, hogy e fogalmakat a szuverenitás erősítésével kössük össze. Márpedig szuverén, saját alkotmánnyal bíró nemzetállamok nélkül az európai egységnek nincsen jövője. Erről az erőről nem mondhatunk le!

Én ugyanúgy imádkozom Magyarországért, mint az Európai Unióért, hazánkat pedig nem tudom elképzelni e közösségen kívül.

Nyitókép: Földházi Árpád