Orbán Viktor: Nem az a kérdés, mi lesz a Fidesszel, hanem az, hogy mi lesz a hazával

Hangsúlyozottan szólt arról, hogy nem a bizottság vezetésének átvétele a cél, hanem Brüsszelt el kell foglalni a Patrióták szövetségével, az Európai Bizottságot pedig drasztikusan össze kell zsugorítani, kezdve az elnöki tisztség teljes megszüntetésével.

A fiatalok és a Tisza Párt kapcsolatáról szólva a Fidesz elnöke elismerte, hogy a fiatalság jelenleg öregnek, fáradtnak és unalmasnak látja az ő politikai közösségüket, és nem számít arra, hogy hirtelen tömegesen visszatérnének hozzájuk. Úgy véli azonban, hogy amikor felfordulás, káosz és nehézségek jönnek az országra, éppen ezek a tulajdonságok – a tapasztalat, a higgadtság és a tudás – fognak felértékelődni a választók szemében. Orbán Viktor szerint a Tisza Pártnak nincsenek meg a reális gazdasági alapjai, ezért az önkényuralmi rendszerük fenntarthatatlan, és a választók hamarosan szembesülnek a valósággal. Úgy fogalmazott: