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tisza párt szijjártó péter fidesz európai unió jobboldal orbán viktor

Orbán Viktor: Nem az a kérdés, mi lesz a Fidesszel, hanem az, hogy mi lesz a hazával

2026. július 25. 12:46

Tusnádfürdői beszéde után a hallgatóság kérdéseire válaszolt Orbán Viktor. A Fidesz elnöke, volt miniszterelnök részletesen kifejtette, miért nem vette fel parlamenti mandátumát, miért jósolja az Európai Unió összeomlását 25 éven belül, és hogyan látja a jobboldal, valamint a fiatalok szerepét a Tisza-kormány időszakában.

2026. július 25. 12:46
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Tusnádfürdői beszéde után a hallgatóság kérdéseire válaszolt Orbán Viktor. Elöljáróban leszögezte, hogy tudomásul kell venni az ellenzéki szerepkört, és a jobboldalnak most az a legfőbb feladata, hogy visszaszerezze a kormányzást. Arra a kérdésre, hogy miért döntött úgy, nem veszi fel parlamenti képviselői mandátumát, elmondta: 

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komoly kétségek merültek fel benne azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi feltételek között lehet-e még egyáltalán érdemben és értelmesen beszélni a parlamentben. 

Azt mondta, a képviselői munkát inkább a fiatalabb generációra bízza, miközben ő maga kívülről szervezi a nemzeti ellenállás mozgalmát. Kiemelte, hogy a jelenlegi helyzetben a kormánypárti tiltások lebontása nem okoz majd számukra jogi vagy intellektuális problémát, mivel a korlátokat jogállamon kívüli eszközökkel emelték köréjük. Hangsúlyozta: a Fidesznek most nem önmagával kell törődnie, mert mindegy, mi lesz a párttal, a lényeg az, hogy mi lesz a hazával.

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A volt miniszterelnök határozottan kiállt korábbi kormányának kulcsszereplői mellett. Szijjártó Péterrel kapcsolatban kijelentette, hogy ő volt és marad is Európa legjobb külügyminisztere, akinek a kínai BYD autógyárhoz történő igazolása az ő kifejezett támogatásával történt. Ezzel kapcsolatban bírálta a Tisza-kormányt, rámutatva arra az ellentmondásra, hogy míg a jelenlegi kabinetbe külföldi multinacionális cégektől, például a Shelltől érkeztek tisztségviselők, addig Szijjártó a kormányzati szolgálat után ment át a versenyszférába. 

Orbán emellett hősöknek és Magyarország jövendő vezetőinek nevezte azokat, akiket az új rendszer megpróbál jogilag meghurcolni. 

Külön kiemelte Hajdu Jánost, a TEK korábbi vezetőjét, aki egy komoly operatív akció keretében megállította a Magyarországon átáramló ukrán fekete pénzeket és aranyszállítmányokat, valamint védelmébe vette a kulturális finanszírozás miatt támadott Hankó Balázst is.

A globális folyamatokról szólva Orbán Viktor kifejtette, hogy véleménye szerint 

az Európai Unió 25 éven belül meg fog szűnni, mivel életképtelen és képtelen a megújulásra, helyét pedig egy ázsiai vezetésű világrend veszi majd át. 

Hangsúlyozottan szólt arról, hogy nem a bizottság vezetésének átvétele a cél, hanem Brüsszelt el kell foglalni a Patrióták szövetségével, az Európai Bizottságot pedig drasztikusan össze kell zsugorítani, kezdve az elnöki tisztség teljes megszüntetésével.

A fiatalok és a Tisza Párt kapcsolatáról szólva a Fidesz elnöke elismerte, hogy a fiatalság jelenleg öregnek, fáradtnak és unalmasnak látja az ő politikai közösségüket, és nem számít arra, hogy hirtelen tömegesen visszatérnének hozzájuk. Úgy véli azonban, hogy amikor felfordulás, káosz és nehézségek jönnek az országra, éppen ezek a tulajdonságok – a tapasztalat, a higgadtság és a tudás – fognak felértékelődni a választók szemében. Orbán Viktor szerint a Tisza Pártnak nincsenek meg a reális gazdasági alapjai, ezért az önkényuralmi rendszerük fenntarthatatlan, és a választók hamarosan szembesülnek a valósággal. Úgy fogalmazott: 

a történelmi feladat előtt álló fiatalok maguk fogják lebontani a rendszert, hiszen „aki árasztotta a Tiszát, az is fogja apasztani”. 

A jobboldalnak addig is ki kell tartania a 2,5 milliós bázisa mellett, miközben a növekvő elégedetlenség meg fogja hozni a győzelemhez szükséges többséget.

Nyitókép: Tusnádfürdő, 2026. július 25.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök (j) előadást tart a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2026. július 25-én. Balról Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője.
Fotó: MTI/Veres Nándor

 

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Összesen 106 komment

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Sorrend:
reciprofi
2026. július 25. 14:07
Semmi újat nem tartalmazott Orbán Viktor hadovája höhöö..Ez az ember mentálisan beteg állandóan harcol a démonjaival-Azért ez megérne egy elemzést! "Meg kell találni a magyar életteret és életformát, amiben mi magyarok újra itthon élesszük magunkat".Élettér... Lebensraum... ismerős, nem? „az új kormány gazdasági kudarca majd felnyitja a választók szemét és mennek vissza a Fideszre szavazni" Aham. Tehát az a közkeletű vélekedés, hogy a fidesz egy 50-60 ezermilliárdot ellopott maffiabűnöző szervezet, majd egyszercsak megszűnik. Elillan a légben. Nem kell cirkusz jegyet venni, csinálnak ezek elég cirkuszt! Karakter gyilkosság, zavarkeltés, lázadás gyújtogatás, majd a parlament elfoglalása! Ez az orbánc terv, mint 2006-ban. Csak akkor nem sikerült a vége,
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Ízisz
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2026. július 25. 14:05 Szerkesztve
🧡🇭🇺 Itt vergődik a tiszás AVH apraja, nagynak gondolván magukat... A 2/3-uk valamiért nem elég meggyőző számukra!!! Fosnak, "jogosan" hogy ez a győzelem tiszavirág életű lesz!!! Hát majd jó betiltják az ellenzéket, mert másképp nem bírnának velük, amikor megjelennek a gazdasági megszorítások... Már elkezdték és ennyivel nem érik be, hiszen a brüsszel gazdinak a talpát kell nyalni!!! Ezért vannak hatalmon a rühes kutyák!!!💯👌🤮❗
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elcapo-3
2026. július 25. 14:04
2026. július 25elcapo-3fitymafake 2026. július 25. 14:01 "..... a magyar állam ....., Ráadásul csekély részesedését is egy alapítványnak adta, tudod kinek? Ilyen az , amikor a buta cigány okoskodik! "Alapítványi részvények visszakerülése: a MOL bejelentése alapján a MÚEA 2026. július 31. után nem működik tovább alapítványi formában. Saját részvények növekedése: Az alapítvány által korábban birtokolt csaknem 43 millió darab „A” sorozatú MOL-részvény visszakerül a vállalat birtokába, ami jelentősen növeli a MOL saját részvény állományát" Akkor ki is az idióta cigány?
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iudicium-gentium
2026. július 25. 14:01
Hogy mi lesz a hazáddal? Miután a Fölséges Isten szétverte a protestáns-szabadkőműves-kommunista világrendeteket, amit az elmúlt 500 évben ránk mértetek, atyátoknak Kurva Sátánnak engedelmeskedve, szétverve a kereszténységet védő és oltalmazó birodalmakat? Kiforgatva és megváltoztatva a szavak értelmét, jelentését, erejét, tartalmát? Megrohasztva nemzedékek lelkét és értelmét? Elhallgattatva, marginalizálva az igazságot kimondó embereket? Azt nem mondom el. Nem ezért írok ide. Nekem nem ez a hazám. A harmadik világháború pedig ami be fog következni, nem a szenvedéseitek csúcspontja lesz, hanem az előszobája. A kommentelőknek meg annyit. Ki mint vet, úgy arat. A fejsze már a fák gyökerén van.
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