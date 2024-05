The Mandrake Project – a legendás Bruce Dickinson szólókoncerttel tér vissza Budapestre

Nyitókép: John McMurtrie

Bruce Dickinson neve leginkább az Iron Maiden énekeseként vált ismertté, de emellett igazi multitálentum: író, pilóta, műsorvezető, sörfőző, üzletember, sportoló, spoken world előadó, forgatókönyvíró és szólóban is sikeres énekes. Többször is láthattuk az Iron Maidennel Magyarországon, utoljára 2022-ben, négy évvel ezelőtt pedig stand up comedy-vel is felérő, óriási sikerű one man show-jával járt nálunk. Most ismét szólóelőadóként, saját dalaival érkezik Budapestre.

A tavasszal megjelent, The Mandrake Project címet viselő albumon Dickinson újra együtt dolgozott régi zenésztársával és producerével, Roy Z-vel. Ez lesz az énekes hetedik szólóalbuma, és egyben az első a 2005-ös Tyranny Of Souls megjelenése óta. Az első kislemez az Afterglow of Ragnarok, egy drámai és epikus dal, amely nemcsak az album zenéjét, hanem a The Mandrake Project alapját adó, lenyűgöző narratívát is bemutatja a világnak. December 1-jén jelent meg bakelit kislemezként, amely egy nyolcoldalas képregényt is tartalmaz.

Fotó: John McMurtrie

„Fontos volt, hogy ezzel a számmal megadjuk a projekt alaphangját” – magyarázza Dickinson. „A címéhez illően ez egy kemény dal, és egy elképesztő riff vezeti végig… de van egy igazi dallam is a refrénben, amely megmutatja azt a fény és árnyék játékot, amit az album többi része fog hozni… és csak várj, amíg meglátod a videót!” Szeptemberben már bejelentették a brazil és mexikói koncertdátumokat jövő év áprilisra és májusra, és most Bruce Dickinson és fenomenális zenekara – amely a gitáros Roy Z, a dobos Dave Moreno, a basszusgitáros Tanya O'Callaghan és a billentyűs mester Mistheria csapatából áll – nyilvánosságra hozta a turné folytatását számos európai fellépéssel – köztük a budapestivel –, több európai fesztiválfellépés mellett.

Dickinson korábban elárulta: „Ez az album egy nagyon személyes utazás volt számomra, és rendkívül büszke vagyok rá. Roy Z-vel évekig terveztük, írtuk és vettük fel, és nagyon izgatott vagyok, hogy az emberek végre meghallgathatják. Még izgatottabb vagyok a lehetőségek miatt, hogy ezzel a csodálatos zenekarral, amit összehoztunk, útra kelhetek, hogy élőben is megszólaltassuk az anyagot. Azt tervezzük, hogy annyi koncertet adunk, amennyit csak tudunk, a lehető legtöbb helyen, annyi embernek, amennyinek csak tudunk! Hogy mi is valójában a The Mandrake Project... hamarosan minden kiderül!” Nos, mindenesetre már nem kell sokat várnunk, hogy élőben is hallhatjuk Bruce Dickinsont a Barba Negrában.