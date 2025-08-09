Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Danyiil Paljanszki Belarusz hazaárulás börtön

Hazaárulásért és államtitkok kiszivárogtatásáért tíz év börtönre ítéltek egy fehérorosz újságírót

2025. augusztus 09. 07:59

Egyesek szerint az elmúlt években több mint 65 ezer embert tartóztattak le Belaruszban.

2025. augusztus 09. 07:59
null

Tíz év börtönbüntetésre ítéltek egy fehérorosz újságírót 

hazaárulás és államtitkok kiszivárogtatása vádjával 

– közölte pénteken a Fehérorosz Újságírók Szövetsége (BAZS). Az ítélet zárt tárgyaláson született, amelynek eredményét csak most hozták nyilvánosságra.

A több független hírügynökségnek is dolgozó Danyiil Paljanszki ügyében július 25-én hirdettek ítéletet, de annak tényét csak pénteken közölték, egy nappal a 2020. augusztus 9-i elnökválasztás ötödik évfordulója előtt. A bíróság a tízéves szabadságvesztés mellett az újságíróra 2,3 millió forintnak megfelelő pénzbírságot is kiszabott.

Fehéroroszország Európa fekete lyukává vált, ahol embereket szavaikért és gondolataikért ítélnek el” 

– mondta Andrej Basztunyec, a Fehérorosz Újságírók Szövetségének elnöke.

A tavaly szeptemberben őrizetbe vett 

Danyiil Paljanszki egyike a Fehéroroszországban bebörtönzött 37 fehérorosz újságírónak.

 Jogvédő szervezetek szerint Paljanszki ítélete része annak a hatósági fellépéssorozatnak, amely a 2020. augusztus 9-i elnökválasztást követően indult a kormány bírálói ellen.

Emberi jogi szervezetek szerint az elmúlt években több mint 65 ezer embert tartóztattak le, és 

százezrek hagyták el az országot politikai üldöztetéstől tartva.

 A Vjaszna jogvédő szervezet szerint az országban jelenleg közel 

1200 politikai fogoly van börtönben, 

köztük a szervezet alapítója, a Nobel-békedíjas Alesz Bjaljacki is.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőmentés

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. augusztus 09. 08:11
Mi lenne a hazai ballibcsikkel ha ez lenne a trend itt is? Most nyugodtan árulhatják a hazát, még pénzt is kapnak érte...
Válasz erre
1
0
B_kanya
2025. augusztus 09. 08:03
"A Vjaszna jogvédő szervezet szerint az országban jelenleg közel 1200 politikai fogoly van börtönben" Vs "Lucy Connolly, the wife of a Tory councillor, was jailed for 31 months for tweeting about mass deportations and setting fire to asylum hotels" Nálunk meg a flekkeket lehet, ki sem rúgják.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!