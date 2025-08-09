Hazaárulásért és államtitkok kiszivárogtatásáért tíz év börtönre ítéltek egy fehérorosz újságírót

Trump, a békehozó: egyre többen terjesztik föl Donald Trumpot Nobel-békedíjra
Béketeremtőként vonulhat be az amerikai elnök a történelembe.
Egyesek szerint az elmúlt években több mint 65 ezer embert tartóztattak le Belaruszban.
Tíz év börtönbüntetésre ítéltek egy fehérorosz újságírót
hazaárulás és államtitkok kiszivárogtatása vádjával
– közölte pénteken a Fehérorosz Újságírók Szövetsége (BAZS). Az ítélet zárt tárgyaláson született, amelynek eredményét csak most hozták nyilvánosságra.
A több független hírügynökségnek is dolgozó Danyiil Paljanszki ügyében július 25-én hirdettek ítéletet, de annak tényét csak pénteken közölték, egy nappal a 2020. augusztus 9-i elnökválasztás ötödik évfordulója előtt. A bíróság a tízéves szabadságvesztés mellett az újságíróra 2,3 millió forintnak megfelelő pénzbírságot is kiszabott.
Fehéroroszország Európa fekete lyukává vált, ahol embereket szavaikért és gondolataikért ítélnek el”
– mondta Andrej Basztunyec, a Fehérorosz Újságírók Szövetségének elnöke.
A tavaly szeptemberben őrizetbe vett
Danyiil Paljanszki egyike a Fehéroroszországban bebörtönzött 37 fehérorosz újságírónak.
Jogvédő szervezetek szerint Paljanszki ítélete része annak a hatósági fellépéssorozatnak, amely a 2020. augusztus 9-i elnökválasztást követően indult a kormány bírálói ellen.
Emberi jogi szervezetek szerint az elmúlt években több mint 65 ezer embert tartóztattak le, és
százezrek hagyták el az országot politikai üldöztetéstől tartva.
A Vjaszna jogvédő szervezet szerint az országban jelenleg közel
1200 politikai fogoly van börtönben,
köztük a szervezet alapítója, a Nobel-békedíjas Alesz Bjaljacki is.
(MTI)
Ezt is ajánljuk a témában
Béketeremtőként vonulhat be az amerikai elnök a történelembe.
Nyitókép: Képernyőmentés