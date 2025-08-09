Hazaárulásért és államtitkok kiszivárogtatásáért tíz év börtönre ítéltek egy fehérorosz újságírót

Tíz év börtönbüntetésre ítéltek egy fehérorosz újságírót

hazaárulás és államtitkok kiszivárogtatása vádjával

– közölte pénteken a Fehérorosz Újságírók Szövetsége (BAZS). Az ítélet zárt tárgyaláson született, amelynek eredményét csak most hozták nyilvánosságra.

A több független hírügynökségnek is dolgozó Danyiil Paljanszki ügyében július 25-én hirdettek ítéletet, de annak tényét csak pénteken közölték, egy nappal a 2020. augusztus 9-i elnökválasztás ötödik évfordulója előtt. A bíróság a tízéves szabadságvesztés mellett az újságíróra 2,3 millió forintnak megfelelő pénzbírságot is kiszabott.

Fehéroroszország Európa fekete lyukává vált, ahol embereket szavaikért és gondolataikért ítélnek el”

– mondta Andrej Basztunyec, a Fehérorosz Újságírók Szövetségének elnöke.

A tavaly szeptemberben őrizetbe vett

Danyiil Paljanszki egyike a Fehéroroszországban bebörtönzött 37 fehérorosz újságírónak.

Jogvédő szervezetek szerint Paljanszki ítélete része annak a hatósági fellépéssorozatnak, amely a 2020. augusztus 9-i elnökválasztást követően indult a kormány bírálói ellen.

Emberi jogi szervezetek szerint az elmúlt években több mint 65 ezer embert tartóztattak le, és

százezrek hagyták el az országot politikai üldöztetéstől tartva.

A Vjaszna jogvédő szervezet szerint az országban jelenleg közel

1200 politikai fogoly van börtönben,

köztük a szervezet alapítója, a Nobel-békedíjas Alesz Bjaljacki is.

(MTI)