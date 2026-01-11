„Mi megismertük már ezt a folyamatot és következményeit, a nyugat még nem. Ahelyett, hogy meghallgatnának minket, tanulnának tőlünk, vagy legalább empátiát mutatnának a minket ért trauma miatt, még mindig ők játsszák a felsőbbrendű szerepet. Pedig az eredmények arról tanúskodnak, hogy már régen nincsenek abba a helyzetben, hogy másokat kioktassanak.

Nem nehéz megtalálni a párhuzamot a Magyar Királyságban lezajló folyamatok és a mai Nyugat-Európa között. A beköltöző, betelepülő, beszivárgó migránsok, vándorok eleinte épp csak zavartan, botladozva körültekintettek, maguk is tudván, hogy idegen terepen járnak. Ám nagyon gyorsan a befogadók ellen fordultak. Hála helyett egyre inkább gyűlöletet kezdtek érezni. Paradox módon elkezdték saját szokásaikat, kultúrájukat, vallásukat rákényszeríteni az ellenségnek tekintett őslakosokra. Visszaélnek a helyi engedékeny törvényekkel, hivatkozási alapot teremtenek kisebbségvédelem, gyűlöletbeszéd és egyéb kérdésekben – miközben egyébként magukra nézve egyáltalán nem tekintik kötelezőnek azokat. Ha többségbe vagy irányító szerepbe kerülnek, el fogják törölni azokat a szabályokat, amelyek lehetővé tették számukra, hogy bevándorlóként, kisebbségként egyenlővé majd uralkodóvá válhassanak.