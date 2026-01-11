Ft
magyar királyság wass albert nyugat - európa migráció illegális migráció bevándorlás

Mi már tudjuk, milyen az országot elveszíteni

2026. január 11. 07:41

Mi a Magyar Királyságban megittuk a levét annak, ahogyan az elfogadás lassacskán önfeladásba ment át, a nyugat még nem.

2026. január 11. 07:41
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt
Vasárnap

„Mi megismertük már ezt a folyamatot és következményeit, a nyugat még nem. Ahelyett, hogy meghallgatnának minket, tanulnának tőlünk, vagy legalább empátiát mutatnának a minket ért trauma miatt, még mindig ők játsszák a felsőbbrendű szerepet. Pedig az eredmények arról tanúskodnak, hogy már régen nincsenek abba a helyzetben, hogy másokat kioktassanak.

Nem nehéz megtalálni a párhuzamot a Magyar Királyságban lezajló folyamatok és a mai Nyugat-Európa között. A beköltöző, betelepülő, beszivárgó migránsok, vándorok eleinte épp csak zavartan, botladozva körültekintettek, maguk is tudván, hogy idegen terepen járnak. Ám nagyon gyorsan a befogadók ellen fordultak. Hála helyett egyre inkább gyűlöletet kezdtek érezni. Paradox módon elkezdték saját szokásaikat, kultúrájukat, vallásukat rákényszeríteni az ellenségnek tekintett őslakosokra. Visszaélnek a helyi engedékeny törvényekkel, hivatkozási alapot teremtenek kisebbségvédelem, gyűlöletbeszéd és egyéb kérdésekben – miközben egyébként magukra nézve egyáltalán nem tekintik kötelezőnek azokat. Ha többségbe vagy irányító szerepbe kerülnek, el fogják törölni azokat a szabályokat, amelyek lehetővé tették számukra, hogy bevándorlóként, kisebbségként egyenlővé majd uralkodóvá válhassanak.

Mi megittuk a levét annak, ahogyan az elfogadás, udvariasság, engedékenység lassacskán önfeladásba ment át. Nyugaton ezt most kezdik igazán megtapasztalni. Londonnak, New Yorknak máris muszlim polgármestere van; jóllehet egyik városban sincsen többségük, tehát keresztény, közömbös, ateista szavazatokkal tudtak győzni.

Miután a regények olvastán összeszorult az öklünk, azért csak rákérdezünk: hát miért voltunk ilyen mamlaszok? Mert a magyarok asszisztálása, a veszélyfelismerő képesség lankadása is kellett az új nép honfoglalásához. Ezt még egyszer nem szabad megengedni. Itt a tét túlságosan nagy ahhoz képest, hogy valamiféle vállveregetésért eljátsszuk az européer udvarias toleráns megértők szerepét, miközben talán belepusztulunk ebbe.”

Nyitókép: Jason Tschepljakow / AFP

nemecsekerno-007-01
2026. január 11. 09:05
A franciák a nyakunkra hozták az oláhokat. Most visszanyal a fagyi nekik. Én csak egy kávét kérek. :)))))))
mzsi70
•••
2026. január 11. 08:17 Szerkesztve
Európa nagyságának az alapja a keresztény hit volt. A hit mára kiveszett, az alapok megszűntek, a kontinens pedig megy a történelem szemétdombjára... (így jár ugyanis mindenki, aki feladja elveit, eszméit)
jump-ing
2026. január 11. 08:13
Akkor most már jöhet az Orr bán.
