Végérvényesen kettészakadt Európa: nem csoda, hogy Magyarországra irigykednek a németek, a franciák és a hollandok
Ezért nem fog soha rábólintani a brüsszeli tervekre Orbán Viktor.
Mi a Magyar Királyságban megittuk a levét annak, ahogyan az elfogadás lassacskán önfeladásba ment át, a nyugat még nem.
„Mi megismertük már ezt a folyamatot és következményeit, a nyugat még nem. Ahelyett, hogy meghallgatnának minket, tanulnának tőlünk, vagy legalább empátiát mutatnának a minket ért trauma miatt, még mindig ők játsszák a felsőbbrendű szerepet. Pedig az eredmények arról tanúskodnak, hogy már régen nincsenek abba a helyzetben, hogy másokat kioktassanak.
Nem nehéz megtalálni a párhuzamot a Magyar Királyságban lezajló folyamatok és a mai Nyugat-Európa között. A beköltöző, betelepülő, beszivárgó migránsok, vándorok eleinte épp csak zavartan, botladozva körültekintettek, maguk is tudván, hogy idegen terepen járnak. Ám nagyon gyorsan a befogadók ellen fordultak. Hála helyett egyre inkább gyűlöletet kezdtek érezni. Paradox módon elkezdték saját szokásaikat, kultúrájukat, vallásukat rákényszeríteni az ellenségnek tekintett őslakosokra. Visszaélnek a helyi engedékeny törvényekkel, hivatkozási alapot teremtenek kisebbségvédelem, gyűlöletbeszéd és egyéb kérdésekben – miközben egyébként magukra nézve egyáltalán nem tekintik kötelezőnek azokat. Ha többségbe vagy irányító szerepbe kerülnek, el fogják törölni azokat a szabályokat, amelyek lehetővé tették számukra, hogy bevándorlóként, kisebbségként egyenlővé majd uralkodóvá válhassanak.
Mi megittuk a levét annak, ahogyan az elfogadás, udvariasság, engedékenység lassacskán önfeladásba ment át. Nyugaton ezt most kezdik igazán megtapasztalni. Londonnak, New Yorknak máris muszlim polgármestere van; jóllehet egyik városban sincsen többségük, tehát keresztény, közömbös, ateista szavazatokkal tudtak győzni.
Miután a regények olvastán összeszorult az öklünk, azért csak rákérdezünk: hát miért voltunk ilyen mamlaszok? Mert a magyarok asszisztálása, a veszélyfelismerő képesség lankadása is kellett az új nép honfoglalásához. Ezt még egyszer nem szabad megengedni. Itt a tét túlságosan nagy ahhoz képest, hogy valamiféle vállveregetésért eljátsszuk az européer udvarias toleráns megértők szerepét, miközben talán belepusztulunk ebbe.”
