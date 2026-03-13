Rendhagyó március 15.: íme a nemzeti ünnep meglepetésekkel teli programja

Rendesen átrajzolják Budapestet a március 15-i események: jobb lesz, ha mindenki figyeli a térképet
Az ünnepi rendezvények miatt több fővárosi útvonalon és közterületen is forgalomkorlátozásokra kell számítani.
Szijjártó és Lázár is színpadra lép. Gőzerővel zajlik a készülődés.
Gőzerővel zajlik a készülődés a március 15-i nemzeti ünnepre, amelyet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt tartanak – írta Facebook-oldalán Kovács Zoltán. A bejegyzésből kiderült, hogy az esemény házigazdája Rákay Philip lesz, a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában hangzik el, míg Varga Csanád tolmácsolásában hallhatják az érdeklődők Petőfi Csatadal című költeményét. A Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő, így a közönség felejthetetlen zenei élményre számíthat.
Napvilágot látott az is, hogy idén Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalnak,
az ünnepi főbeszédet pedig szokás szerint Orbán Viktor mondja el.
„Találkozzunk vasárnap! Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!” – zárul az eseményre invitáló felhívás.
