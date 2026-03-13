Ft
03. 13.
péntek
Békemenet nemzeti ünnep Orbán Viktor március

Rendhagyó március 15.: íme a nemzeti ünnep meglepetésekkel teli programja

2026. március 13. 07:50

Szijjártó és Lázár is színpadra lép. Gőzerővel zajlik a készülődés.

2026. március 13. 07:50
null

Gőzerővel zajlik a készülődés a március 15-i nemzeti ünnepre, amelyet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt tartanak – írta Facebook-oldalán Kovács Zoltán. A bejegyzésből kiderült, hogy az esemény házigazdája Rákay Philip lesz, a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában hangzik el, míg Varga Csanád tolmácsolásában hallhatják az érdeklődők Petőfi Csatadal című költeményét. A Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő, így a közönség felejthetetlen zenei élményre számíthat.

Napvilágot látott az is, hogy idén Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalnak, 

az ünnepi főbeszédet pedig szokás szerint Orbán Viktor mondja el. 

„Találkozzunk vasárnap! Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!” – zárul az eseményre invitáló felhívás.

A Mandiner március 15-én, 10:15-től élőben közvetíti a Békemenetet!

Nyitókép: Facebook

Conduct
2026. március 13. 09:00
Nagy Diridári lesz a pénzünkből.Áprilisban viszont közönségszavazás.
gullwing
2026. március 13. 08:14
Mi ott leszünk. A patkányok meg a csatornájukban.
gyzoltan-2
2026. március 13. 08:09
Március 15! -csak a Szent-Szövetséget tudnám felejteni... -fejjel a falnak..! Az eredmény katasztrofális, tragikus! Mindig vannak zsenik, a magyarság megosztására, megosztottságára, kik képesek a rossznál is rosszabbat ajánlani, húzni..!
narancsliget
2026. március 13. 07:53
„akinek elfogyott az üzemanyaga, üljön át egy másik gépjárműbe”.
