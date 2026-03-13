Rendhagyó március 15.: íme a nemzeti ünnep meglepetésekkel teli programja

Gőzerővel zajlik a készülődés a március 15-i nemzeti ünnepre, amelyet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt tartanak – írta Facebook-oldalán Kovács Zoltán. A bejegyzésből kiderült, hogy az esemény házigazdája Rákay Philip lesz, a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában hangzik el, míg Varga Csanád tolmácsolásában hallhatják az érdeklődők Petőfi Csatadal című költeményét. A Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő, így a közönség felejthetetlen zenei élményre számíthat.

Napvilágot látott az is, hogy idén Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalnak,