Brüsszel Robert Fico Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték hitel Orbán Viktor Európai Unió Szlovákia

Előkészítették a terepet Brüsszelben: már tudják, mikor fogják megkörnyékezni Orbánt

2026. március 12. 22:00

Nagyon kellene már Ukrajnának az a 90 milliárd euró.

2026. március 12. 22:00
null

Az Európai Unió vezetői a következő brüsszeli csúcson próbálják meggyőzni Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököket, hogy ne blokkolják Ukrajna 90 milliárd eurós hitelét, amelyet a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt vétóznának – számolt be az új nyomásgyakorlási kísérletről a Strana.news.

Amennyiben Budapest és Pozsony kitart az ellenállás mellett, balti és észak-európai országok 30 milliárd eurós kétoldalú finanszírozást terveznek Kijev számára.

Brüsszelben úgy vélik, ha Magyar Péter ellenzéki vezető nyerne a választásokon, hajlandóbb lenne támogatni Ukrajnát – mutatott rá nyíltan az ukrán lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gahola
•••
2026. március 12. 22:47 Szerkesztve
"balti és észak-európai országok 30 milliárd eurós kétoldalú finanszírozást terveznek Kijev számára" Na, csak ennyi kellett, hogy eljussanak a megoldáshoz. Mindenki a sajátjából annyit ad Ukrajnának, amennyit csak akar. Aztán majd elszámol vele a saját adófizető polgáraival. Nincs szavazás és nincs vétó se. Egyhangúság se kell hozzá.
Válasz erre
0
0
gahola
2026. március 12. 22:44
Nem kapják meg. Ne is reménykedjenek benne.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2026. március 12. 22:29 Szerkesztve
"Kerüljétek meg" a "Gonosz" Zorbánt egészen nyugodtan, nem fogunk megsértődni. Ha uniós kereten kívül teszitek jó, ha uniós kereten belül, a saját szabályaitokat is felrúgva, törvénytelenül, az még jobb: újabb koporsószeg az EU koporsójába. Dupla haszon, mi mindenképp jól járunk. Köszcsi, puszcsi! 😎
Válasz erre
1
0
catalina11
2026. március 12. 22:08
Brüsszelben úgy vélik, ha Magyar Péter ellenzéki vezető nyerne a választásokon, hajlandóbb lenne támogatni Ukrajnát – mutatott rá nyíltan az ukrán lap." Magyar Péter is úgy véli!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!