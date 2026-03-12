Előkészítették a terepet Brüsszelben: már tudják, mikor fogják megkörnyékezni Orbánt

Óriási bajban van a világ: megint Magyarországtól kérnének szívességet, nekünk úgyis „rengeteg tartalékunk” van
Körülhordozta a véres kardot a Nemzetközi Energiaügynökség főigazgatója.
Nagyon kellene már Ukrajnának az a 90 milliárd euró.
Az Európai Unió vezetői a következő brüsszeli csúcson próbálják meggyőzni Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököket, hogy ne blokkolják Ukrajna 90 milliárd eurós hitelét, amelyet a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt vétóznának – számolt be az új nyomásgyakorlási kísérletről a Strana.news.
Amennyiben Budapest és Pozsony kitart az ellenállás mellett, balti és észak-európai országok 30 milliárd eurós kétoldalú finanszírozást terveznek Kijev számára.
Brüsszelben úgy vélik, ha Magyar Péter ellenzéki vezető nyerne a választásokon, hajlandóbb lenne támogatni Ukrajnát – mutatott rá nyíltan az ukrán lap.
Ezt is ajánljuk a témában
Körülhordozta a véres kardot a Nemzetközi Energiaügynökség főigazgatója.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala