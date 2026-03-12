Itt az Egyesült Államok új, nukleáris csapásra is képes szuperfegyvere (VIDEÓ)

Lesifotókon tűnt fel az Egyesült Államok új, nukleáris csapásra is képes szuperfegyvere. Az amerikai légierő legújabb nukleáris lopakodó bombázója, a B21 Raider 2026. március 10-én légi üzemanyag utántöltési gyakorlatot hajtott végre Kelet Kalifornia felett egy KC135R Stratotanker légi utántöltő repülőgép kíséretében. Az öt és fél órás műveletet több fotós is megörökítette, így látványos felvételek készültek a Mojave sivatag felett zajló akcióról – írta meg az Index.

Ezen a napon először sikerült lencsevégre kapni, ahogy egy KC135R Stratotanker a levegőben tölti fel az amerikai légierő hatodik generációs nukleáris lopakodó bombázóját, a B21 Raidert, vagyis a Fosztogatót. A géptípus eredetileg a hosszú bevetésre induló bombázók, vadászgépek és teherszállítók menet közbeni üzemanyag ellátására készült. A képeken egy F16-os vadászgép is jól kivehető, amely a műveletben részt vevő repülők védelmét biztosította, ám végül nem kellett beavatkoznia. A Flightradar24 adatai szerint az utántöltés 7000 méteres magasságban történt.