03. 12.
csütörtök
pentagon raider b21 raider állam bombázó felvétel

Itt az Egyesült Államok új, nukleáris csapásra is képes szuperfegyvere (VIDEÓ)

2026. március 12. 22:37

A B21 Raider először került olyan felvételekre, amelyeken légi utántöltés közben látható egy kaliforniai gyakorlórepülés során.

2026. március 12. 22:37
null

Lesifotókon tűnt fel az Egyesült Államok új, nukleáris csapásra is képes szuperfegyvere. Az amerikai légierő legújabb nukleáris lopakodó bombázója, a B21 Raider 2026. március 10-én légi üzemanyag utántöltési gyakorlatot hajtott végre Kelet Kalifornia felett egy KC135R Stratotanker légi utántöltő repülőgép kíséretében. Az öt és fél órás műveletet több fotós is megörökítette, így látványos felvételek készültek a Mojave sivatag felett zajló akcióról – írta meg az Index.

Ezen a napon először sikerült lencsevégre kapni, ahogy egy KC135R Stratotanker a levegőben tölti fel az amerikai légierő hatodik generációs nukleáris lopakodó bombázóját, a B21 Raidert, vagyis a Fosztogatót. A géptípus eredetileg a hosszú bevetésre induló bombázók, vadászgépek és teherszállítók menet közbeni üzemanyag ellátására készült. A képeken egy F16-os vadászgép is jól kivehető, amely a műveletben részt vevő repülők védelmét biztosította, ám végül nem kellett beavatkoznia. A Flightradar24 adatai szerint az utántöltés 7000 méteres magasságban történt.

A The Aviationist szerint a nagyobb látószögű objektívek ugyan némileg torzíthatták a képet, a felvételek mégis arra utalnak, hogy a B21 valószínűleg nagyobb lehet, mint azt korábban feltételezték. A Raider a Pentagon azon programjának része, amely a nukleáris triász mindhárom elemének korszerűsítését célozza. Ez a repülőgépek mellett a silóból indítható nukleáris ballisztikus rakétákat és a tengeralattjáróról indítható robbanófejeket is magában foglalja. Kathy Warden, a gépet fejlesztő Northrop Grumman Corp. vezérigazgatója korábban arról beszélt, hogy bár a Raider külsőre emlékeztet a B2-re, szoftveres megoldásai jóval fejlettebbek annál. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a típus belső működése lényegesen modernebb elődjénél.

A radarok rémálma

A Raider borításán alkalmazott anyagok jelentősen megnehezítik a bombázó felderítését, és a típus elvileg arra is képes, hogy megtévessze az ellenséges radarokat azzal, hogy más objektumnak álcázza magát. A B21 nukleáris és hagyományos bombák bevetésére egyaránt alkalmas, különösen figyelemre méltó pedig az, hogy emberi személyzettel és anélkül is bevethető. Az Egyesült Államok már intenzíven teszteli a prototípusokat, az első sorozatgyártott példányok pedig akár már 2027-ben megérkezhetnek az Ellsworth bázison szolgálatot teljesítő katonákhoz.

A Pentagon számításai szerint Kína 2035-re már 1500 nukleáris fegyverrel rendelkezhet. Washington szerint a hiperszonikus technológia, a kiberhadviselés, az űrbeli képességek és más területeken elért kínai eredmények miatt fel kell gyorsítani a fegyverkezési versenyt.

Nyitókép forrása: Australian Military Aviation History YouTube-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. március 12. 23:05
Éééés igen az Exit 8 játék nem fut Linuxon. Véletlen? Nem.
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
•••
2026. március 12. 22:54 Szerkesztve
Egy régi cikk margójára: Exit 8 Mi a célja? Mintázat felismerés. Erre még nincs univerzális algoritmus. Ez egy MI-t tréningeztet. Ismerd fel az anomáliákat. Ez kell a hadiiparnak. Ezért van a játék. Ezért lett népszerű, film belőle stb.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. március 12. 22:51
Sok vámmal sulytott ország gondolom szivesen átnevezné a fosztogatót Trumpra 😀
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. március 12. 22:47
A kisfiú is épphogy elkészült amikor Hiroshimába küldték. Vajon ezt iránba küldik próbarepülésre?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!