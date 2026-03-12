Itt az Egyesült Államok új, nukleáris csapásra is képes szuperfegyvere (VIDEÓ)

Kitálalt az ukrán nemzeti bank elnöke: erre készülnek Zelenszkijék, ha Magyarország miatt bukják a 90 milliárd eurót
A B21 Raider először került olyan felvételekre, amelyeken légi utántöltés közben látható egy kaliforniai gyakorlórepülés során.
Lesifotókon tűnt fel az Egyesült Államok új, nukleáris csapásra is képes szuperfegyvere. Az amerikai légierő legújabb nukleáris lopakodó bombázója, a B21 Raider 2026. március 10-én légi üzemanyag utántöltési gyakorlatot hajtott végre Kelet Kalifornia felett egy KC135R Stratotanker légi utántöltő repülőgép kíséretében. Az öt és fél órás műveletet több fotós is megörökítette, így látványos felvételek készültek a Mojave sivatag felett zajló akcióról – írta meg az Index.
Ezen a napon először sikerült lencsevégre kapni, ahogy egy KC135R Stratotanker a levegőben tölti fel az amerikai légierő hatodik generációs nukleáris lopakodó bombázóját, a B21 Raidert, vagyis a Fosztogatót. A géptípus eredetileg a hosszú bevetésre induló bombázók, vadászgépek és teherszállítók menet közbeni üzemanyag ellátására készült. A képeken egy F16-os vadászgép is jól kivehető, amely a műveletben részt vevő repülők védelmét biztosította, ám végül nem kellett beavatkoznia. A Flightradar24 adatai szerint az utántöltés 7000 méteres magasságban történt.
A The Aviationist szerint a nagyobb látószögű objektívek ugyan némileg torzíthatták a képet, a felvételek mégis arra utalnak, hogy a B21 valószínűleg nagyobb lehet, mint azt korábban feltételezték. A Raider a Pentagon azon programjának része, amely a nukleáris triász mindhárom elemének korszerűsítését célozza. Ez a repülőgépek mellett a silóból indítható nukleáris ballisztikus rakétákat és a tengeralattjáróról indítható robbanófejeket is magában foglalja. Kathy Warden, a gépet fejlesztő Northrop Grumman Corp. vezérigazgatója korábban arról beszélt, hogy bár a Raider külsőre emlékeztet a B2-re, szoftveres megoldásai jóval fejlettebbek annál. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a típus belső működése lényegesen modernebb elődjénél.
A Raider borításán alkalmazott anyagok jelentősen megnehezítik a bombázó felderítését, és a típus elvileg arra is képes, hogy megtévessze az ellenséges radarokat azzal, hogy más objektumnak álcázza magát. A B21 nukleáris és hagyományos bombák bevetésére egyaránt alkalmas, különösen figyelemre méltó pedig az, hogy emberi személyzettel és anélkül is bevethető. Az Egyesült Államok már intenzíven teszteli a prototípusokat, az első sorozatgyártott példányok pedig akár már 2027-ben megérkezhetnek az Ellsworth bázison szolgálatot teljesítő katonákhoz.
A Pentagon számításai szerint Kína 2035-re már 1500 nukleáris fegyverrel rendelkezhet. Washington szerint a hiperszonikus technológia, a kiberhadviselés, az űrbeli képességek és más területeken elért kínai eredmények miatt fel kell gyorsítani a fegyverkezési versenyt.
Nyitókép forrása: Australian Military Aviation History YouTube-oldala
