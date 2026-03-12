Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga AEK Fradi Panathinaikosz AEK Athén Varga Barnabás Ferencváros Real Betis Betis Konferencia-liga

Magyaros nap Európában: soha nem találják ki, Varga Barnabás melyik testrészével szerzett gólt

2026. március 12. 22:55

Az AEK Athén lényegében már az első mérkőzésen eldöntötte a továbbjutást. Varga Barnabás bő két és fél perc alatt szerzett vezetést.

2026. március 12. 22:55
null

Csütörtökön Európa második és harmadik számú kupasorozatában is megrendezték a nyolcaddöntők első felvonását. Előbbi sorozatban a Ferencváros ágán a Fradi által jól ismert Panathinaikosz előnybe került, míg utóbbiban Varga Barnabásnak csupán bő két és fél perc kellett ahhoz, hogy bevegye az ellenfél kapuját.

A szokásos Varga Barnabás fejes gól

A magyar válogatott csatára már tíz tétmérkőzésen szerepelt az AEK Athénban, és ezeken négy gólt jegyzett, de a mostani volt az első európai kupameccse új csapatában. A görög együttes a szlovén Celje vendége volt, Varga pedig két perc 31 másodperc elteltével vezetést szerzett – naná, hogy fejjel, egy sarokrúgás után nagyjából tíz méterről bólintott a bal sarokba!

Az AEK a szünetben három góllal vezetett, aztán a negyedik találatot is megszerezte, s 4–0-ra nyert, amivel lényegében eldöntötte a továbbjutást. Varga 86 percet játszott.

Némileg magyaros érdekesség, hogy az írek kiváló csatára, a magyar válogatottnak háromszor is betaláló Troy Parrott duplájával otthon 2–1-re nyert a holland AZ Alkmaar a cseh Sparta Praha ellen.

Görög előny a Fradi ágán

Varga csapata mellett egy másik görög együttes is előnybe került a párharcában
Varga csapata mellett egy másik görög együttes is előnybe került a párharcában (Fotó: Angelos Tzortzinis/AFP)

Amennyiben a Ferencvárosnak sikerülne továbbjutnia, úgy a legjobb nyolc között a Panathinaikosz–Real Betis párharc győztesével találkozna. Rafael Benítez együttese az első mérkőzésen meglepetésre egy értékesített büntetővel 1–0-ra nyert otthon, méghozzá úgy, hogy a spanyol gárda a második játékrészben kb. 28 percig emberelőnyben futballozhatott, de a meccset végül egyenlő létszámban fejezték be a csapatok.

Labdarúgó Európa-liga
Nyolcaddöntő, első mérkőzések
Bologna (olasz)–AS Roma (olasz) 1–1
VfB Stuttgart (német)–Porto (portugál) 1–2
Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol) 1–0
Lille (francia)–Aston Villa (angol) 0–1
Ferencvárosi TC–SC Braga (portugál) 2–0
Genk (belga)–Freiburg (német) 1–0
Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán) 0–1
Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia) 1–1

Labdarúgó Konferencia-liga
Nyolcaddöntő, első mérkőzés
Samsunspor (török)–Rayo Vallecano (spanyol) 1–3
Lech Poznan (lengyel)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–3
Rijeka (horvát)–Strasbourg (francia) 1–2
AZ (holland)–Sparta Praha (cseh) 2–1
Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi) 0–0
Sigma Olomouc (cseh)–Mainz (német) 0–0
Fiorentina (olasz)–Raków Czestochowa (lengyel) 2–1
Celje (szlovén)–AEK Athén (görög) 0–4

Nyitókép: AEK FC/Facebook

***

