Magyaros nap Európában: soha nem találják ki, Varga Barnabás melyik testrészével szerzett gólt

Csütörtökön Európa második és harmadik számú kupasorozatában is megrendezték a nyolcaddöntők első felvonását. Előbbi sorozatban a Ferencváros ágán a Fradi által jól ismert Panathinaikosz előnybe került, míg utóbbiban Varga Barnabásnak csupán bő két és fél perc kellett ahhoz, hogy bevegye az ellenfél kapuját.

A szokásos Varga Barnabás fejes gól

A magyar válogatott csatára már tíz tétmérkőzésen szerepelt az AEK Athénban, és ezeken négy gólt jegyzett, de a mostani volt az első európai kupameccse új csapatában. A görög együttes a szlovén Celje vendége volt, Varga pedig két perc 31 másodperc elteltével vezetést szerzett – naná, hogy fejjel, egy sarokrúgás után nagyjából tíz méterről bólintott a bal sarokba!