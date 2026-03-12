Magyaros nap Európában: soha nem találják ki, Varga Barnabás melyik testrészével szerzett gólt

Csoda az Üllői úton: a portugál élcsapat is behódolt a magyar bajnoknak – FTC–Braga 2–0
Gavriel Kanikovszki higgadt megoldása után Lenny Joseph is betalált.
Az AEK Athén lényegében már az első mérkőzésen eldöntötte a továbbjutást. Varga Barnabás bő két és fél perc alatt szerzett vezetést.
Csütörtökön Európa második és harmadik számú kupasorozatában is megrendezték a nyolcaddöntők első felvonását. Előbbi sorozatban a Ferencváros ágán a Fradi által jól ismert Panathinaikosz előnybe került, míg utóbbiban Varga Barnabásnak csupán bő két és fél perc kellett ahhoz, hogy bevegye az ellenfél kapuját.
A magyar válogatott csatára már tíz tétmérkőzésen szerepelt az AEK Athénban, és ezeken négy gólt jegyzett, de a mostani volt az első európai kupameccse új csapatában. A görög együttes a szlovén Celje vendége volt, Varga pedig két perc 31 másodperc elteltével vezetést szerzett – naná, hogy fejjel, egy sarokrúgás után nagyjából tíz méterről bólintott a bal sarokba!
Az AEK a szünetben három góllal vezetett, aztán a negyedik találatot is megszerezte, s 4–0-ra nyert, amivel lényegében eldöntötte a továbbjutást. Varga 86 percet játszott.
Némileg magyaros érdekesség, hogy az írek kiváló csatára, a magyar válogatottnak háromszor is betaláló Troy Parrott duplájával otthon 2–1-re nyert a holland AZ Alkmaar a cseh Sparta Praha ellen.
Amennyiben a Ferencvárosnak sikerülne továbbjutnia, úgy a legjobb nyolc között a Panathinaikosz–Real Betis párharc győztesével találkozna. Rafael Benítez együttese az első mérkőzésen meglepetésre egy értékesített büntetővel 1–0-ra nyert otthon, méghozzá úgy, hogy a spanyol gárda a második játékrészben kb. 28 percig emberelőnyben futballozhatott, de a meccset végül egyenlő létszámban fejezték be a csapatok.
Labdarúgó Európa-liga
Nyolcaddöntő, első mérkőzések
Bologna (olasz)–AS Roma (olasz) 1–1
VfB Stuttgart (német)–Porto (portugál) 1–2
Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol) 1–0
Lille (francia)–Aston Villa (angol) 0–1
Ferencvárosi TC–SC Braga (portugál) 2–0
Genk (belga)–Freiburg (német) 1–0
Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán) 0–1
Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia) 1–1
Labdarúgó Konferencia-liga
Nyolcaddöntő, első mérkőzés
Samsunspor (török)–Rayo Vallecano (spanyol) 1–3
Lech Poznan (lengyel)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–3
Rijeka (horvát)–Strasbourg (francia) 1–2
AZ (holland)–Sparta Praha (cseh) 2–1
Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi) 0–0
Sigma Olomouc (cseh)–Mainz (német) 0–0
Fiorentina (olasz)–Raków Czestochowa (lengyel) 2–1
Celje (szlovén)–AEK Athén (görög) 0–4
