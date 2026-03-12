Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
iráni háború Kína Donald Trump Hszi Csin-ping Egyesült Államok Tajvan

Tajvanban aggódnak: hirtelen nagyon nagy lett a csend a kínai oldalon

2026. március 12. 22:47

A jelentős változásból sokan arra következtetnek, hogy Peking a közel-keleti háború árnyékában akar lépni.

2026. március 12. 22:47
null

Az elmúlt években szinte mindennapos volt, hogy kínai harci repülőgépek jelentek meg Tajvan légterének közelében, demonstrálva Peking katonai erejét és az önigazgatású sziget feletti igényét. Az elmúlt hetekben azonban váratlan fordulat történt: a kínai légierő tevékenysége hirtelen drasztikusan alábbhagyott – írja a Wall Street Journal.

A tajvani védelmi minisztérium adatai szerint február 27-e óta – vagyis közvetlenül azelőtt, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen – a kínai repülőgépek mindössze két alkalommal közelítették meg a szigetet. A haditengerészet aktivitása ugyanakkor nem csökkent:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

a tajvani hatóságok szerint kínai hadihajók továbbra is rendszeresen járőröznek a térségben.

Ben Lewis, a kínai katonai mozgásokat figyelő PLATracker kutatócsoport elemzője szerint ilyen hosszú időszak minimális légi aktivitással

rendkívül szokatlan”.

A szakértők ezért egyelőre csak találgatják, mi állhat a háttérben.

A helyzetet bonyolítja, hogy több fontos geopolitikai tényező is egy időben zajlik:

  • a közel-keleti háború,
  • a kínai vezetés éves politikai ülései, valamint
  • egy tervezett találkozó Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök között.

Ezt is ajánljuk a témában

Drew Thompson, a Pentagon egykori tisztviselője szerint a bizonytalanság maga is lehet stratégiai eszköz. Úgy fogalmazott:

Mindenkinek van elmélete, de senkinek sincs válasza.”

Szerinte a kiszámíthatatlanság tudatos taktika is lehet.

Wellington Koo tajvani védelmi miniszter ugyanakkor figyelmeztetett: a repülőgépek hiánya nem jelenti a fenyegetés megszűnését.

Mint mondta, kínai hadihajók továbbra is napi szinten veszik körül a szigetet, ezért Tajvan hadereje fokozott készültségben marad.

Az Egyesült Államok mindenesetre továbbra is jelen van a térségben: a héten egy amerikai haditengerészeti járőrgép repült át a Tajvani-szoros felett, demonstrálva Washington elkötelezettségét a „szabad és nyitott indo–csendes-óceáni térség” mellett.

A kínai katonai aktivitás hirtelen visszaesése így egyelőre inkább több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol, miközben a térségben továbbra is fennmarad a feszültség.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Fotó: Kínai J-20-as lopakodó vadászgép / WANG ZHAO / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. március 12. 23:14
Nincs gond, Hszi elvtárs, Orbán Viktor legjobb ázsiai tanítványa békét teremt, ahogy Trump uratok tette a világban.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. március 12. 23:06
Nem olyan bonyolult ez. Kina tanult ukrajnából. Mit jelent az ha két testvért összeugrasztanak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!