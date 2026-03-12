Tajvanban aggódnak: hirtelen nagyon nagy lett a csend a kínai oldalon

Az elmúlt években szinte mindennapos volt, hogy kínai harci repülőgépek jelentek meg Tajvan légterének közelében, demonstrálva Peking katonai erejét és az önigazgatású sziget feletti igényét. Az elmúlt hetekben azonban váratlan fordulat történt: a kínai légierő tevékenysége hirtelen drasztikusan alábbhagyott – írja a Wall Street Journal.

A tajvani védelmi minisztérium adatai szerint február 27-e óta – vagyis közvetlenül azelőtt, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen – a kínai repülőgépek mindössze két alkalommal közelítették meg a szigetet. A haditengerészet aktivitása ugyanakkor nem csökkent: