Tajvanban aggódnak: hirtelen nagyon nagy lett a csend a kínai oldalon

Demkó Attila szerint háromféleképpen érhet véget az iráni háború – az egyiket mindenképp el kellene kerülni
A biztonságpolitikai szakértő szerint Donald Trump lépései mögött világos stratégia rajzolódik ki.
A jelentős változásból sokan arra következtetnek, hogy Peking a közel-keleti háború árnyékában akar lépni.
Az elmúlt években szinte mindennapos volt, hogy kínai harci repülőgépek jelentek meg Tajvan légterének közelében, demonstrálva Peking katonai erejét és az önigazgatású sziget feletti igényét. Az elmúlt hetekben azonban váratlan fordulat történt: a kínai légierő tevékenysége hirtelen drasztikusan alábbhagyott – írja a Wall Street Journal.
A tajvani védelmi minisztérium adatai szerint február 27-e óta – vagyis közvetlenül azelőtt, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen – a kínai repülőgépek mindössze két alkalommal közelítették meg a szigetet. A haditengerészet aktivitása ugyanakkor nem csökkent:
a tajvani hatóságok szerint kínai hadihajók továbbra is rendszeresen járőröznek a térségben.
Ben Lewis, a kínai katonai mozgásokat figyelő PLATracker kutatócsoport elemzője szerint ilyen hosszú időszak minimális légi aktivitással
rendkívül szokatlan”.
A szakértők ezért egyelőre csak találgatják, mi állhat a háttérben.
A helyzetet bonyolítja, hogy több fontos geopolitikai tényező is egy időben zajlik:
Drew Thompson, a Pentagon egykori tisztviselője szerint a bizonytalanság maga is lehet stratégiai eszköz. Úgy fogalmazott:
Mindenkinek van elmélete, de senkinek sincs válasza.”
Szerinte a kiszámíthatatlanság tudatos taktika is lehet.
Wellington Koo tajvani védelmi miniszter ugyanakkor figyelmeztetett: a repülőgépek hiánya nem jelenti a fenyegetés megszűnését.
Mint mondta, kínai hadihajók továbbra is napi szinten veszik körül a szigetet, ezért Tajvan hadereje fokozott készültségben marad.
Az Egyesült Államok mindenesetre továbbra is jelen van a térségben: a héten egy amerikai haditengerészeti járőrgép repült át a Tajvani-szoros felett, demonstrálva Washington elkötelezettségét a „szabad és nyitott indo–csendes-óceáni térség” mellett.
A kínai katonai aktivitás hirtelen visszaesése így egyelőre inkább több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol, miközben a térségben továbbra is fennmarad a feszültség.
Fotó: Kínai J-20-as lopakodó vadászgép / WANG ZHAO / AFP