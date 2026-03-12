Ft
03. 12.
csütörtök
Trump nem aggódik az FBI figyelmeztetése miatt – de Kaliforniában azért megemelték a terrorkészültség szintjét

2026. március 12. 21:20

Retteghetnek az Egyesült Államok nyugati partján: Irán hajóról indíthat drónokat Kalifornia felé.

2026. március 12. 21:20
null

Az FBI figyelmeztetést küldött több kaliforniai rendvédelmi szervnek arról, hogy Irán akár az Egyesült Államok nyugati partvidéke ellen is támadást indíthat drónokkal – írja az ABC News értesülései alapján a Times of Israel.

A jelentés szerint az amerikai szövetségi nyomozóiroda egy február végi riasztásban jelezte: hírszerzési információk szerint

Irán azt fontolgathatta, hogy egy azonosítatlan hajóról indított pilóta nélküli repülőeszközökkel csapást mérjen Kalifornia partvidékére.

A dokumentum azonban hangsúlyozza: jelenleg nem áll rendelkezésre pontos információ a támadás időpontjáról, módszeréről vagy célpontjáról.

A figyelmeztetés azután érkezett, hogy az Egyesült Államok és Izrael közel két hete nagyszabású katonai műveletet indított Irán ellen, amely során több magas rangú iráni vezető – köztük az ország legfőbb vallási vezetője – is életét vesztette. Teherán azóta több megtorló csapást hajtott végre a térségben.

Donald Trump amerikai elnök azonban nyugodtan reagált a felvetésre. Amikor újságírók arról kérdezték, tart-e attól, hogy Irán akár amerikai területen is támadást indíthat, azt válaszolta:

Nem, egyáltalán nem aggódom.”

Fokozott készültség Kaliforniában

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó hivatala ugyanakkor jelezte: az állam a konfliktus kezdete óta magasabb biztonsági készültségre állt át.

A kormányzó szóvivője szerint az állami katasztrófavédelmi hivatal folyamatosan együttműködik a helyi, szövetségi és állami hatóságokkal.

A fenyegetés lehetőségét más amerikai jelentések is felvetették. A Reuters korábban arról számolt be, hogy Irán vagy hozzá kötődő csoportok támadásokat hajthatnak végre az Egyesült Államok ellen a közel-keleti hadműveletek megtorlásaként.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium egyik kockázatelemzése szerint Irán és szövetségesei „valószínűleg” fenyegetést jelentenek az Egyesült Államokra, bár nagyszabású fizikai támadás esélyét egyelőre alacsonynak tartják.

Az iráni drónok azonban az elmúlt években számos konfliktusban bizonyították hatékonyságukat:

A technológia elleni védekezésben Ukrajna is jelentős tapasztalatot szerzett, miután az orosz hadsereg évek óta iráni fejlesztésű drónokat vet be az ukrán városok ellen. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nem véletlen, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök drónspecialistákat tervez küldeni a közel-keleti hadszíntérre, miután az amerikaiak igényt tartanának a tapasztalatukra.

Az amerikai hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy konkrét támadási tervet azonosítottak volna, de a figyelmeztetés jól mutatja: a közel-keleti háború következményei akár az Egyesült Államok partvidékéig is elérhetnek.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

 

alenka
2026. március 12. 21:48
Trump nem aggódik, a lakosság megköszönheti neki a rettegést, mi már kezdetét vette!...nem kell népírtók vágyait teljesíteni!
Válasz erre
0
0
zsidogeci3
2026. március 12. 21:37
Időjárásjelentés: Tel-Aviv Alacsonyan , V-alakban szálló rakéták várhatók, főleg kelet-északkelet felől, a hőmérséklet 1500 és 20 millió fok között várható.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!