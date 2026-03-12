Ft
Zászlót bontott Orbán Viktor: bemutatta, miben rejlik a jobboldal ereje – emellett labdába sem rúghat Magyar Péter (VIDEÓ)

2026. március 12. 20:55

„Én nagyon büszke vagyok a saját politikai közösségünkre” – mondta a miniszterelnök.

2026. március 12. 20:55
null

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából minden eddiginél nagyobb Békemenet várható Budapesten.

A Békemenet célja, hogy a résztvevők közösen álljanak ki Magyarország szuverenitása, a kormány politikája és a nemzeti értékek mellett.

Orbán Viktor a legújabb videóüzenetében beszélt a Békemenet és a mögötte álló politikai közösség jelentőségéről: „A mi közösségünk szívemberekből áll, és a haza ügyében harcias, de összességében polgári kultúrájú, egyébként derűs. Én nagyon büszke vagyok a saját politikai közösségünkre, nemcsak a mérete példátlan meg a sikeressége, hanem a belső kohéziója, a lelkisége, a kultúrája. Jó ide tartozni”.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

 

dryanflowd-
2026. március 12. 22:57
Én nagyon büszke vagyok... habár a "háború szele" letépte dús haját, résen van a béke frontján. fwcdn.pl/ppo/41/75/864175/292978.1.jpg 🙄 Misi manó (2in1–wash & go) a biztos választás.
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. március 12. 22:06
Mi vagyunk az országunk szive. Sokat,nagyon sokat kell melózni, tenni, hogy megmaradjunk. A szabadság a legfontosabb, ezt nem adhatjuk fel soha. Mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet.
Válasz erre
0
0
zsidogeci3
2026. március 12. 21:33
Ne féljetek Tiszás köcsögök ! Ti vagytok a töpörödött töPPség ! Ne féljetek ! Nem fog fájni az ötödik FIDESZ 2/3 !
Válasz erre
0
2
johnny
2026. március 12. 21:33
O1G,L1G,SZ1G,G1G
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!