Zászlót bontott Orbán Viktor: bemutatta, miben rejlik a jobboldal ereje – emellett labdába sem rúghat Magyar Péter (VIDEÓ)

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából minden eddiginél nagyobb Békemenet várható Budapesten.

A Békemenet célja, hogy a résztvevők közösen álljanak ki Magyarország szuverenitása, a kormány politikája és a nemzeti értékek mellett.

Orbán Viktor a legújabb videóüzenetében beszélt a Békemenet és a mögötte álló politikai közösség jelentőségéről: „A mi közösségünk szívemberekből áll, és a haza ügyében harcias, de összességében polgári kultúrájú, egyébként derűs. Én nagyon büszke vagyok a saját politikai közösségünkre, nemcsak a mérete példátlan meg a sikeressége, hanem a belső kohéziója, a lelkisége, a kultúrája. Jó ide tartozni”.