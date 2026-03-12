Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Magyarország Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor

Itt a nagy egymásra találás: román politológus fényezi Magyar Pétert, miközben fideszes választási csalással riogat

2026. március 12. 19:40

Vlad-Petru Voicu az Economist olvasóinak írt rövid horrornovellát az április 12-ei választásról, és a Tisza Párt tökéletességéről.

2026. március 12. 19:40
null

Vlad-Petru Voicu román politikai elemző az Economistban megjelent véleménycikkében arról értekezik, hogy a 2026-os magyarországi választás szerinte nemcsak „nem lesz tisztességes”, hanem akár komoly demokrácia-deficitet is felvethet. A szerző szerint az a megállapítás, hogy a voksolás „szabad lehet, de nem feltétlenül lesz fair”, még optimista értékelésnek számít.

Voicu érvelése szerint a jelenlegi politikai helyzet azért különleges, mert a kormánypárt, „a Fidesz most először nézhet szembe valódi kihívással”. A szerző úgy véli, hogy a korábbi ellenzéki koalíciók megosztottak voltak és könnyen legyőzhetők, míg Magyar Péter és a Tisza párt szerinte más típusú ellenzéket képvisel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A román elemző azt állítja:

ha a kormánypárt komoly vereségveszélyt érzékelne, akkor akár közvetlenül is beavatkozhatna a választásba (e szerint a logika szerint eddig tehát szó sincs ilyesmiről – a szerk.).

Érvelése szerint erre már megvan a Fidesz infrastruktúrája, és olyan módszereket emleget, mint

  • a levélszavazatok manipulálása,
  • szervezett szavazószállítás vagy
  • szavazatvásárlás a vidéki közösségekben.

Hogy, hogy nem, a magyar ellenzék legújabb narratívájára rímelve ő is a 2024-es grúziai választásokkal lát párhuzamot, ahol szerinte a hatalmon lévő párt hasonló eszközökhöz nyúlt.

Voicu ugyanakkor arról értekezik, hogy Magyar Péter politikai stratégiája eddig „közel tökéletesen” működött. Úgy fogalmaz:

egy politikus mozgástere korlátozott, ha egy olyan ellenféllel áll szemben, aki „mindig tart egy aduászt a kezében”.

Az elemzés erősen vitatható feltételezésekre, sugalmazásokra épül, és inkább politikai értelmezésnek tekinthető, mintsem objektív szakmai véleménynek.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Fotó: Facebook

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statiszta
2026. március 12. 21:24
Mindezt abban a Bezzeg Romániában, ahol addig ismétlik a választást amíg Brüsszelnek tetsző eredmény nem születik. BOHÓC! 🤡🤡🤡
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. március 12. 21:17
Ez a román cigány a romániai választásokból indul ki.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2026. március 12. 20:58
A választás elcsalására példának emlithette volna Romániát, ahol addig szavaztatták a népet, ameddig a megfelelő " európai " pártok nem nyertek. Nem mintha az AUR jobb lett volna.
Válasz erre
2
0
bekeev-2025
2026. március 12. 20:38
julcsi-66 2026. március 12. 20:36 • Szerkesztve Nem sok jót jelent ha a románok támogatása szükséges MP-nek, ugyanis ép eszű magyar ember és hazafi olyan alakra nem szavaz akit az erdélyi magyarokat és székelyeket elnyomó románok támogatnak... Orbán gazdád mégis Simiont támogatta. Hülye magyar jobbágy.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!