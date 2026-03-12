Itt a nagy egymásra találás: román politológus fényezi Magyar Pétert, miközben fideszes választási csalással riogat

Egyre kínosabb: bármennyire erőltetik, egyáltalán nem megy a Tiszának a választásokon
Sorra bukják el az időköziket az ellenzéki politikusok.
Vlad-Petru Voicu az Economist olvasóinak írt rövid horrornovellát az április 12-ei választásról, és a Tisza Párt tökéletességéről.
Vlad-Petru Voicu román politikai elemző az Economistban megjelent véleménycikkében arról értekezik, hogy a 2026-os magyarországi választás szerinte nemcsak „nem lesz tisztességes”, hanem akár komoly demokrácia-deficitet is felvethet. A szerző szerint az a megállapítás, hogy a voksolás „szabad lehet, de nem feltétlenül lesz fair”, még optimista értékelésnek számít.
Voicu érvelése szerint a jelenlegi politikai helyzet azért különleges, mert a kormánypárt, „a Fidesz most először nézhet szembe valódi kihívással”. A szerző úgy véli, hogy a korábbi ellenzéki koalíciók megosztottak voltak és könnyen legyőzhetők, míg Magyar Péter és a Tisza párt szerinte más típusú ellenzéket képvisel.
A román elemző azt állítja:
ha a kormánypárt komoly vereségveszélyt érzékelne, akkor akár közvetlenül is beavatkozhatna a választásba (e szerint a logika szerint eddig tehát szó sincs ilyesmiről – a szerk.).
Érvelése szerint erre már megvan a Fidesz infrastruktúrája, és olyan módszereket emleget, mint
Hogy, hogy nem, a magyar ellenzék legújabb narratívájára rímelve ő is a 2024-es grúziai választásokkal lát párhuzamot, ahol szerinte a hatalmon lévő párt hasonló eszközökhöz nyúlt.
Voicu ugyanakkor arról értekezik, hogy Magyar Péter politikai stratégiája eddig „közel tökéletesen” működött. Úgy fogalmaz:
egy politikus mozgástere korlátozott, ha egy olyan ellenféllel áll szemben, aki „mindig tart egy aduászt a kezében”.
Az elemzés erősen vitatható feltételezésekre, sugalmazásokra épül, és inkább politikai értelmezésnek tekinthető, mintsem objektív szakmai véleménynek.
Az ügyvéd szerint Panyi Szabolcs cikke azt a történetet építi, hogy Magyar Péter veresége esetén csalást lehessen kiáltani.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
***
