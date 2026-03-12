Itt a nagy egymásra találás: román politológus fényezi Magyar Pétert, miközben fideszes választási csalással riogat

Vlad-Petru Voicu román politikai elemző az Economistban megjelent véleménycikkében arról értekezik, hogy a 2026-os magyarországi választás szerinte nemcsak „nem lesz tisztességes”, hanem akár komoly demokrácia-deficitet is felvethet. A szerző szerint az a megállapítás, hogy a voksolás „szabad lehet, de nem feltétlenül lesz fair”, még optimista értékelésnek számít.

Voicu érvelése szerint a jelenlegi politikai helyzet azért különleges, mert a kormánypárt, „a Fidesz most először nézhet szembe valódi kihívással”. A szerző úgy véli, hogy a korábbi ellenzéki koalíciók megosztottak voltak és könnyen legyőzhetők, míg Magyar Péter és a Tisza párt szerinte más típusú ellenzéket képvisel.