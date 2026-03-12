Ft
labdarúgás európa-liga Fradi Braga Ferencváros FTC

Csoda az Üllői úton: a portugál élcsapat is behódolt a magyar bajnoknak – FTC–Braga 2–0

2026. március 12. 19:48

Folytatta elképesztő sorozatát a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-ligában. A nyolcaddöntő első mérkőzésén az FTC simán legyőzte az előzetesen esélyesebbnek tartott Bragát, így kétgólos előnyből várhatja a jövő heti portugáliai visszavágót.

2026. március 12. 19:48
null
Nagy Péter

Ahogy azt felvezetőnkben írtuk, a nemzetközi porondon eddig kiválóan teljesítő és az eredményeivel már több mint 15 millió eurót (nagyjából 6 milliárd forint) kereső FTC a magasabban rangsorolt, nagyobb költségvetéssel rendelkező, a sorozat 2010–2011-es kiírásában döntőt játszó Braga ellen is bravúrra készült a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. A zöld-fehérek az alkalomra az első magyar polgári forradalom és szabadságharc tiszteletére tervezett szerelésben léptek pályára csütörtök este az Üllői úton.

Érdekesség, hogy a vendégek is zöld-fehér mezt viseltek egészen 1935-ig. Akkor váltottak piros-fehérre, amikor edzőjük, egy bizonyos Szabó József Londonban megnézte az Arsenal egyik egyik meccsét. A magyar trénernek annyira megtetszett az Ágyúsok dressze, hogy Portugáliába visszatérve színcserét javasolt. A vezetőség támogatta az ötletét, a klubot pedig azóta is sokan „minhói Arsenalként” emlegetik – írja cikkében a Büntető.com.

Ki ne emlékezne a másik magyar szálra? A tragikus sorsú Fehér Miklós portugáliai pályafutása során ugyanis éppen a Bragában volt a legsikeresebb: a 2000–2001-es idényben a Porto kölcsönjátékosaként lett az együttes házi gólkirálya (16 mérkőzésen 14 találat). A 25-szörös válogatott Fehér 2004. január 25-én, mindössze 24 évesen hunyt el a Benfica labdarúgójaként a Vítoria Guimaraes elleni bajnokin, halálát hirtelen szívmegállás okozta.

FTC–Braga: lila mez, Himnusz, hazai dominancia

De visszatérve az odavágóra, azt már a kezdés előtt tudni lehetett, hogy a ferencvárosiak rutinos kapusa, csapatkapitánya, a sokáig sérüléssel bajlódó Dibusz Dénes ezúttal a lelátóról kényszerült nézni a társakat. Robbie Keane tizenegye a következőképpen nézett ki:

Az FTC és a Braga kezdője
Az FTC és a Braga kezdője /Forrás: uefa.com

A legutóbbi, Ludogorec elleni rájátszásmeccshez képest tehát egyetlen változás volt a Fradi kezdőjében: a középpályán Ötvös Bence helyett a norvég Kristoffer Zachariassen került be a csapatba.

A kezdés előtt a hazai publikum elénekelte a Himnuszt, de csak azután, hogy nemtetszését fejezte ki a tiszta lilában a Groupama Aréna gyepére kifutó Braga-játékosok láttán.

Erős első öt percet produkáltak a ferencvárosiak: 

  • magasan letámadtak, 
  • jól lezárták a területeket, s 
  • szinte alig engedték levegőhöz jutni a portugálokat. 

A következő minutumban ugyanakkor rögtön hátrányba is kerülhettek volna, ha az ellenfél támadói egy fokkal ügyesebben kombinálnak a tizenhatoson belül.

A folytatásban is bátor, agresszív focival rukkolt elő a magyar bajnok, amely a labdatartásban is jeleskedett. Abu Fani szabadrúgását követően sokan már gólt kiáltottak, de az argentin Mariano Gómez hulló falevél-szerű fejese végül elkerülte Lukas Hornícek kapuját. A túloldalon Rodrigo Zalazar mutatta meg, miért taksálják 20 millió euróra: az uruguayi csatár azonban hiába cselezte be magát egészen az ötösig, lövésre már alig maradt ereje. Az mindenesetre intő jel volt, hogy a következő ziccer is a Braga előtt adódott, noha Mario Dorgeles szinte ugyanolyan megoldást választott, mint csapattársa korábban.

A 32. percben felrobbant a stadion: a Ferencváros Gavriel Kanikovszki révén megszerezte a vezetést, 1–0!

Az izraeli középpályás Lenny Joseph átadását előbb átvette, majd ballal, 16 méterről, kicsit maga alól, de magabiztosan a bal sarokba helyezte.

 

Kanikovszki később is főszereplő volt, igaz, ezúttal hiába vette célba a másik sarkot 18-ról, Hornícek leért rá, s oldalra kiütötte a labdát. Ez volt egyébként az első játékrész utolsó, említésre méltó mozzanata – soha rosszabb félidőt!

A portugáloknál volt többet a labda, a ferencvárosiak eredményesen kontráztak

A fordulást követően is rendkívül magasan védekezett a Ferencváros, annyiban viszont változott a helyzet, hogy a portugálok most már el-eldugták a játékszert, de a mezőfölényük meddőnek bizonyult. A népligetiek elsősorban Joseph gyorsaságában bízhattak. Dorgeles egy ízben megcsillogtatta színészi képességeit, ám hiába szerettek volna a látogatók tizenegyest, esélyük sem volt rá. A 65. percben menetrendszerűen jött is a hazai kontra, de Joseph lövésébe az utolsó pillanatban bele tudtak lépni, a labda pedig az alapvonalon túlra került. A szögletből ígéretes helyzet alakult ki, ám Yusuf csúsztatásáról mindenki lemaradt. 

A 69. percben megduplázta előnyét az FTC: 

Cebrail Makreckis jobb oldali elfutása után betört a büntetőterületen belülre és remekül centerezett Lenny Joseph-hez, aki nyolc méterről, jobbal a kapu közepébe lőtt, 2–0!

 

Nem vett vissza a tempóból a Fradi és Joseph sem, a francia előbb megbolondította az egész portugál védelmet, majd egy másik alkalommal is tisztára játszotta magát, de végül lelopták a labdát a lábáról.

A hátralevő időt nagyon profi módon lepörgette a Ferencvárosi Torna Club, amely elképesztő sorozatát folytatva simán legyőzte az előzetesen esélyesebbnek tartott Bragát, így kétgólos előnyből várhatja a jövő heti portugáliai visszavágót.

Fotók: AFP/ Kisbenedek Attila

 

