Csoda az Üllői úton: a portugál élcsapat is behódolt a magyar bajnoknak – FTC–Braga 2–0

FTC–Braga: lila mez, Himnusz, hazai dominancia

De visszatérve az odavágóra, azt már a kezdés előtt tudni lehetett, hogy a ferencvárosiak rutinos kapusa, csapatkapitánya, a sokáig sérüléssel bajlódó Dibusz Dénes ezúttal a lelátóról kényszerült nézni a társakat. Robbie Keane tizenegye a következőképpen nézett ki:

Az FTC és a Braga kezdője /Forrás: uefa.com

A legutóbbi, Ludogorec elleni rájátszásmeccshez képest tehát egyetlen változás volt a Fradi kezdőjében: a középpályán Ötvös Bence helyett a norvég Kristoffer Zachariassen került be a csapatba.

A kezdés előtt a hazai publikum elénekelte a Himnuszt, de csak azután, hogy nemtetszését fejezte ki a tiszta lilában a Groupama Aréna gyepére kifutó Braga-játékosok láttán.