03. 12.
csütörtök
otthon start otp lakhatási támogatás

Jó hír érkezett: ezért nagy segítség az Otthon Start program

2026. március 12. 19:50

Az Otthon Start program lakáshitele sok esetben már a bérleti díjakkal versenyez.

2026. március 12. 19:50
Több új pénzügyi forrás – köztük a fegyverpénz, adókedvezmények és lakhatási támogatások – jelenhet meg a lakáspiacon, ami segítheti a lakásvásárlókat – írja a Világgazdaság. A portálnak nyilatkozva Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank és az OTP Ingatlanpont vezető elemzője kifejtette, jelenleg átlagosan közel 6 százalékot lehet alkudni a meghirdetett árakból, de az alku mértéke jelentősen függ az ingatlan típusától és a lakáspiaci forgalomtól.

Valkó szerint a fegyverpénzen kívül növelheti a vásárlók mozgásterét a többgyermekes nők szja-mentessége, a köztisztviselők lakhatási támogatása, valamint 

az Otthon Start program lakáshitele, amely sok esetben már a bérleti díjakkal versenyez.

Minden ilyen pluszpénz mozgatja az emberek fantáziáját, különösen úgy, hogy a 3 százalékos hitel lehetősége nagyon erősen benne van már a köztudatban

– fogalmazott.

A szakértő elmondta, hogy 

a lakáspiacon jelenleg átlagosan 5,9 százalékos alkut érnek el a vevők az OTP Ingatlanpont adatai szerint a meghirdetett árhoz képest.

Ez azt jelenti, hogy egy 50 millió forintos lakás esetében akár 2,5–3 millió forintos engedmény is elképzelhető a végső szerződéskötési árnál.

Az alku mértéke azonban jelentősen függ az ingatlan típusától és elhelyezkedésétől. Budapesten általában kisebb a mozgástér, jellemzően 2-3 százalék körüli engedményt lehet elérni, míg vidéken és kisebb településeken ennél nagyobb alkuk is előfordulhatnak.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zoltán

 

