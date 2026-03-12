Jó hír érkezett: ezért nagy segítség az Otthon Start program

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
Az Otthon Start program lakáshitele sok esetben már a bérleti díjakkal versenyez.
Több új pénzügyi forrás – köztük a fegyverpénz, adókedvezmények és lakhatási támogatások – jelenhet meg a lakáspiacon, ami segítheti a lakásvásárlókat – írja a Világgazdaság. A portálnak nyilatkozva Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank és az OTP Ingatlanpont vezető elemzője kifejtette, jelenleg átlagosan közel 6 százalékot lehet alkudni a meghirdetett árakból, de az alku mértéke jelentősen függ az ingatlan típusától és a lakáspiaci forgalomtól.
Valkó szerint a fegyverpénzen kívül növelheti a vásárlók mozgásterét a többgyermekes nők szja-mentessége, a köztisztviselők lakhatási támogatása, valamint
az Otthon Start program lakáshitele, amely sok esetben már a bérleti díjakkal versenyez.
Minden ilyen pluszpénz mozgatja az emberek fantáziáját, különösen úgy, hogy a 3 százalékos hitel lehetősége nagyon erősen benne van már a köztudatban
– fogalmazott.
A szakértő elmondta, hogy
a lakáspiacon jelenleg átlagosan 5,9 százalékos alkut érnek el a vevők az OTP Ingatlanpont adatai szerint a meghirdetett árhoz képest.
Ez azt jelenti, hogy egy 50 millió forintos lakás esetében akár 2,5–3 millió forintos engedmény is elképzelhető a végső szerződéskötési árnál.
Az alku mértéke azonban jelentősen függ az ingatlan típusától és elhelyezkedésétől. Budapesten általában kisebb a mozgástér, jellemzően 2-3 százalék körüli engedményt lehet elérni, míg vidéken és kisebb településeken ennél nagyobb alkuk is előfordulhatnak.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zoltán