Jó hír érkezett: ezért nagy segítség az Otthon Start program

Több új pénzügyi forrás – köztük a fegyverpénz, adókedvezmények és lakhatási támogatások – jelenhet meg a lakáspiacon, ami segítheti a lakásvásárlókat – írja a Világgazdaság. A portálnak nyilatkozva Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank és az OTP Ingatlanpont vezető elemzője kifejtette, jelenleg átlagosan közel 6 százalékot lehet alkudni a meghirdetett árakból, de az alku mértéke jelentősen függ az ingatlan típusától és a lakáspiaci forgalomtól.

Valkó szerint a fegyverpénzen kívül növelheti a vásárlók mozgásterét a többgyermekes nők szja-mentessége, a köztisztviselők lakhatási támogatása, valamint