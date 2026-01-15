Nincs több titok az OTP-nél: nyilvánossá vált, kik a bank valódi tulajdonosai

Az OTP Bank közzétette nyilvános tulajdonosi struktúrájának friss adatait, amelyek a részvénykönyv 2025. december 31-i záró állapotát tükrözik. Az összesen mintegy 280 millió kibocsátott részvény alapján a külföldi befektetők aránya stabilan 54,89 százalékon áll, ami lényegében megegyezik az egy évvel korábbi szinttel. Ezen belül a külföldi jogi személyek és intézményi befektetők részesedése 54,41 százalék, míg a külföldi magánszemélyeké 0,48 százalék – írta meg a Világgazdaság.

A hazai intézményi befektetők, köztük befektetési alapok, nyugdíjpénztárak és egyéb jogi személyek együttesen 30,26 százalékos tulajdonrészt birtokolnak. A magyar magánbefektetők részesedése 9,58 százalékra tehető.