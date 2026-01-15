Nincs több titok az OTP-nél: nyilvánossá vált, kik a bank valódi tulajdonosai

A Fővárosi Törvényszék szerint Magyar Péter nyugodtan hazudozhat arról, hogy Lázár Jánosnak Bécsben és Svájcban vannak ingatlanjai (VIDEÓ)
A miniszter kendőzetlenül beszélt a Lázárinfón.
A nyilvánosságra került adatok szerint az OTP tulajdonosi szerkezete átrendeződött.
Az OTP Bank közzétette nyilvános tulajdonosi struktúrájának friss adatait, amelyek a részvénykönyv 2025. december 31-i záró állapotát tükrözik. Az összesen mintegy 280 millió kibocsátott részvény alapján a külföldi befektetők aránya stabilan 54,89 százalékon áll, ami lényegében megegyezik az egy évvel korábbi szinttel. Ezen belül a külföldi jogi személyek és intézményi befektetők részesedése 54,41 százalék, míg a külföldi magánszemélyeké 0,48 százalék – írta meg a Világgazdaság.
A hazai intézményi befektetők, köztük befektetési alapok, nyugdíjpénztárak és egyéb jogi személyek együttesen 30,26 százalékos tulajdonrészt birtokolnak. A magyar magánbefektetők részesedése 9,58 százalékra tehető.
Az OTP saját tulajdonában lévő részvények aránya 5,15 százalékra emelkedett, ami jelentős növekedés az előző évhez képest és a 2025-ben végrehajtott intenzív részvény visszavásárlási program eredménye.
Ezek a részvények nem biztosítanak szavazati jogot és osztalékra sem jogosítanak. Az egyéb kategóriába tartozó részesedések elenyészőek, az államháztartás tulajdona 0,05 százalék, míg a nem azonosított részvényesek aránya 0,07 százalék. Összességében a hazai tulajdonosi arány az intézményi és magánbefektetők együttese alapján 39,8 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 42,4 százalékról, miközben a külföldi jelenlét változatlan maradt. A visszaesés fő oka az volt, hogy a saját részvények vásárlásakor elsősorban a hazai befektetők bizonyultak nettó eladónak.
Mindeközben az OTP részvényei kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a tőkepiacon. A papír 2025-ben hozzávetőleg 62,5 százalékos árfolyam emelkedést ért el, és 2026 elején is folytatódott a pozitív lendület. A Goldman Sachs elemzői további növekedési lehetőséget látnak a bankban, ezért a célárat 37 700 forintról 42 000 forintra emelték, ami körülbelül 11 százalékos további potenciált jelent, és változatlanul vételi ajánlást tartanak fenn.
Más elemzőházak is optimisták. Az Erste Bank szerint még a történelmi csúcs közelében is van tér a felértékelődésre, becslésük alapján 17 és 30 százalék közötti további emelkedés sem kizárt. Az OTP részvénye kedden új rekordot állított fel, és az év eleje óta már mintegy 8 százalékos pluszban jár.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
***
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszter kendőzetlenül beszélt a Lázárinfón.