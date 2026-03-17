Döbbenet: az ÁVH-ról ábrándozott a tiszás újságíró az ATV-ben (VIDEÓ)

Komoly csörte alakult ki a az ATV Aktuál című műsorában Hoppál Hunor, a Mandiner munkatársa és Szakonyi Péter újságíró között.

Amikor Szakonyi a Magyar Péterék által létrehozni kívánt „Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról” ábrándozott, munkatársunk azt nemes egyszerűséggel új ÁVH-nak nevezte, mire a baloldali újságíró igenlő válasza után leszögezte, hogy az „rá is férne” Magyarországra, ahol szerinte büntetlenül lehet lopni.