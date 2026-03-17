03. 17.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
mandiner hoppál hunor szakonyi atv ávh Magyar Péter újságíró

Döbbenet: az ÁVH-ról ábrándozott a tiszás újságíró az ATV-ben (VIDEÓ)

2026. március 17. 15:41

Balos nosztalgia.

null

Komoly csörte alakult ki a az ATV Aktuál című műsorában Hoppál Hunor, a Mandiner munkatársa és Szakonyi Péter újságíró között. 

Amikor Szakonyi a Magyar Péterék által létrehozni kívánt „Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról” ábrándozott, munkatársunk azt nemes egyszerűséggel új ÁVH-nak nevezte, mire a baloldali újságíró igenlő válasza után leszögezte, hogy az „rá is férne” Magyarországra, ahol szerinte büntetlenül lehet lopni.

Szakonyi: Nemzeti visszaszerzési, vagy mit tudom én milyen hivatal...

Hoppál: Vagyonvisszaszerzési hivatal ... az új ÁVH.

Szakonyi: Igen! hát, rá is fér!

 – hangzott el a műsorban.  

Képernyőfotó: ATV/Youtube

 


 

 

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
totumfaktum-2
2026. március 17. 17:07
cukigomboc Nikikém, ezt úgy gondoljátok, hogy akire rámutattok az bűnös? Ki és mit lopott el? Fel tudnád sorolni? Konkrétan, és bizonyítékkal!
cukigomboc
2026. március 17. 17:02
1. Mitől lenne Szakonyi tiszás? Mi erre a bizonyíték? 2. Miért nevezi a fogyatékos Hoppál ÁVH-nak azt a hivatalt, ami a fideszes lopásokat akarja felderíteni és megbüntetni? Nem ártatlanokról van szó, hanem milliárdokat lopó bűnözőkről. Azoknak nyugodtan vágják le a faszát és tömjék a szájukba.
Agricola
2026. március 17. 17:01
Hazudik/ rágalmaz Szakonyi! Amit mond, az csak egy állítás. Nyilvánvaló, hogy a bizonyítékok nélküli állításban hívők száma ijesztő. A megalapozott gyanút is bizonyítani kell. Szakonyi állításai is bizonyítást igényelnek. Szakonyi állításai nem elegendőek ahhoz, hogy feltételezéseket tényekként állítsanak be bármiféle bizonyíték nélkül. Tisztességes bírósági eljárásban bizonyítékok kellenek az ítélethez. Különben ártatlanok szenvedhetnek! Szakonyi leszögezte, hogy az ÁVH „rá is férne” Magyarországra, ahol szerinte büntetlenül lehet lopni. Az ÁVH rendszeresen alkalmazta a kínvallatást is, amivel bárkinek a bűnösségét a bíróság előtt formálisan bizonyítani tudta. Marxista állítás, hogy a jog nem kalkulálható norma-rendszer, hanem az uralkodó osztály akarata. A jog ezen elmélet szerint az uralkodó osztály, ténylegesen a legszűkebb politikai vezetés akaratnyilvánítása, a politika szolgálólánya lett. Ezzel a bírósággal működött együtt az ÁVH. Senki sem érezhette biztonságban magát!
OneiroNauta
2026. március 17. 16:49
A feje már megvan hozzá, hogy ÁVH-s tiszt legyen...
