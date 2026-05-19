A legszebb ajándék: a szövetségi kapitány születésnapján nyerte meg legfontosabb vb-meccsét a válogatott

Az egyik kulcsemberét elveszítette Magyarország, a másik helyzete még kérdéses
Nagy Krisztián került be a sérült játékos helyére.
Méghozzá micsoda nem mindennapi kiütéssel! A magyar válogatott meg sem állt ötig a britek ellen, ezzel óriási lépést tett az újabb bennmaradás felé a svájci jégkorong elit-világbajnokságon.
A magyar férfi jégkorong-válogatott kiütéses, 5–0-s győzelmet aratott kedd este Nagy-Britannia ellen a Zürichben zajló elit-világbajnokságon. A mieinknél Terbócs István és Nagy Krisztián is duplázott, Szongoth Domán pedig szépségdíjas gólt szerzett. A nemzeti együttes ezzel a diadallal óriási lépést tett az újabb A csoportban bennmaradás felé.
Magyar szempontból álomszerűen indult az összecsapás, hiszen a sérülések terén hihetetlenül balszerencsés Bartalis István kiesése után a helyére beemelt Nagy Krisztián már két perc elteltével a rövid felsőbe bombázta élete első elit-világbajnoki gólját, miután Sárpátki Tamás kikaparta neki a gesztenyét.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy Krisztián került be a sérült játékos helyére.
Ezt követően a harmad közepén meleg perceket éltünk át, ám a kapus Bálizs Bence vezetésével tartottuk a minimális előnyt,
a játékrész végén pedig a magyar hoki egyik legnagyobb ígérete, a még mindig csak 17(!) éves Szongoth Domán is beköszönt egy korát meghazudtoló szépségdíjas góllal – szegény Ben Bowns kapus talán azóta is csak csúszik...
Ezt is ajánljuk a témában
Az újpesti nevelésű, 15 éves korától Finnországban pallérozódó csatártehetség a felnőtt-világbajnokságon való szereplése után felkerült a legerősebb profi liga, az NHL előzetes draftlistájára. Interjú.
A középső játékrészben kaptunk egy peches kiállítást Papp Kristóf ütőtörése után, ám ezen a meccsen minden összeállni látszott, még ebből a szituációból is mi jöttünk ki jobban. A britek legjobbja, Liam Kirk vesztett egy korongot a felezővonalnál, pontosabban
Terbócs István csapott le rá, végigvitte a ziccert, és roppant magabiztosan be is verte: a 24. percben már hárommal mentünk!
A brit szövetségi kapitány, Peter Russell le is cserélte kapusát, de a briteknek így sem akart összejönni semmi, Kirk például a játékrész végén meglőtte a maga második kapuvasát is. Bezzeg nekünk: a záró húsz percben Terbócs és Nagy Krisztián is eljutott a dupláig,
a magyar válogatott így óriási, 5-0-s kiütéssel köszöntötte fel a 47. születésnapját éppen kedden ünneplő Majoross Gergely szövetségi kapitányt – teljesen megérdemelten szólt a Himnusz, és ezzel óriási lépést tettünk az újabb bennmaradás felé!
Nyitókép: MJSZ/Vörös Dávid