05. 19.
kedd
jégkorong vb magyar válogatott Majoross Gergely elitvilágbajnokság Szongoth Domán Nagy-Britannia jégkorong

A legszebb ajándék: a szövetségi kapitány születésnapján nyerte meg legfontosabb vb-meccsét a válogatott

2026. május 19. 22:54

Méghozzá micsoda nem mindennapi kiütéssel! A magyar válogatott meg sem állt ötig a britek ellen, ezzel óriási lépést tett az újabb bennmaradás felé a svájci jégkorong elit-világbajnokságon.

A magyar férfi jégkorong-válogatott kiütéses, 5–0-s győzelmet aratott kedd este Nagy-Britannia ellen a Zürichben zajló elit-világbajnokságon. A mieinknél Terbócs István és Nagy Krisztián is duplázott, Szongoth Domán pedig szépségdíjas gólt szerzett. A nemzeti együttes ezzel a diadallal óriási lépést tett az újabb A csoportban bennmaradás felé.

Terbócs magyar válogatott
A meccs legjobbjának megválasztott Terbócs István egy duplával repítette a magyar válogatottat (Fotó: MJSZ/Vörös Dávid)

A vb egyik legszebb gólját lőtte a magyar válogatott tinisztárja

Magyar szempontból álomszerűen indult az összecsapás, hiszen a sérülések terén hihetetlenül balszerencsés Bartalis István kiesése után a helyére beemelt Nagy Krisztián már két perc elteltével a rövid felsőbe bombázta élete első elit-világbajnoki gólját, miután Sárpátki Tamás kikaparta neki a gesztenyét. 

Ezt követően a harmad közepén meleg perceket éltünk át, ám a kapus Bálizs Bence vezetésével tartottuk a minimális előnyt, 

a játékrész végén pedig a magyar hoki egyik legnagyobb ígérete, a még mindig csak 17(!) éves Szongoth Domán is beköszönt egy korát meghazudtoló szépségdíjas góllal – szegény Ben Bowns kapus talán azóta is csak csúszik...

A középső játékrészben kaptunk egy peches kiállítást Papp Kristóf ütőtörése után, ám ezen a meccsen minden összeállni látszott, még ebből a szituációból is mi jöttünk ki jobban. A britek legjobbja, Liam Kirk vesztett egy korongot a felezővonalnál, pontosabban 

Terbócs István csapott le rá, végigvitte a ziccert, és roppant magabiztosan be is verte: a 24. percben már hárommal mentünk!

A brit szövetségi kapitány, Peter Russell le is cserélte kapusát, de a briteknek így sem akart összejönni semmi, Kirk például a játékrész végén meglőtte a maga második kapuvasát is. Bezzeg nekünk: a záró húsz percben Terbócs és Nagy Krisztián is eljutott a dupláig, 

a magyar válogatott így óriási, 5-0-s kiütéssel köszöntötte fel a 47. születésnapját éppen kedden ünneplő Majoross Gergely szövetségi kapitányt – teljesen megérdemelten szólt a Himnusz, és ezzel óriási lépést tettünk az újabb bennmaradás felé!

Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

Nyitókép: MJSZ/Vörös Dávid

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. május 19. 23:11
Gyönyörű volt, HAJRÁ MAGYAROK !!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!