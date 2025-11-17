A magyar jégkorongsport egyik legnagyobb ígérete, aki most felkerült az NHL előzetes draftlistájára – Szongoth Domán a Mandinernek

„A fideszes birkanyáj nemzeti gyásznapot tart? Jót röhögtem megint!” – így ünnepelte az írek győzelmét Dániel Péter
Szongoth Domán a magyar jégkorongsport egyik legnagyobb ígérete. Az újpesti nevelésű, 15 éves korától Finnországban pallérozódó csatártehetség a felnőtt-világbajnokságon való szereplése után felkerült a legerősebb profi liga, az NHL előzetes draftlistájára. Interjú.
16 évesen és 334 naposan az idei felnőtt-világbajnokság messze legfiatalabb játékosa volt, 76 éve nem akadt példa hasonlóra a nemzetközi jégkorongsportban. Mennyit lendített a karrierjén a vb-szereplés?
Magam is meglepődtem a nagy hírverésen, nem számítottam rá, hogy ekkora nyilvánosságot kap a dolog. A mai napig adódnak belőle mókás szituációk: akár Finnországban vagyok, akár svéd, svájci, egyéb európai hokiszereplőkkel futok össze, a magyar szó hallatán egyből az a reakció, hogy ismerem-e azt a fiatal, 16 éves srácot a vébéről… Jókat derülök, de nyilván nem ez a lényeg, hanem hogy a reflektorfénynek köszönhetően a nemzetközi játékosmegfigyelők figyelmét is felkeltettem, így jobban bekerültem a jégkorongos köztudatba. Hozzáteszem, őket egyáltalán nem az érdekelte, hogy felkapott lettem, hanem hogy hogyan játszom, meg tudok-e felelni ezen a szinten. Az amerikai–kanadai közös hokiliga draftlistájára is eleve azért kerülhettem fel, mert tavaly már a finn juniorligában szerepeltem, és ott is láttak játszani – nem sokan voltak rajtam kívül az én korosztályomból. Persze adott némi pluszt, hogy utána a felnőtt-világbajnokságon, profi szinten is meg tudtam magam mutatni, többek között NHL-es ellenfelekkel szemben is, hálás vagyok a válogatott stábjának a lehetőségért.
A draft játékosválasztást jelent. A tengerentúli profi ligák évente megrendezett hagyományos eseménye, ahol a legjobb egyetemi és külföldi újoncok játékjogára csapnak le a klubok. A draftrendszer kiválasztási folyamatában az előző idény legrosszabbul teljesítő csapatai élveznek elsőbbséget. Az NHL 2026-os draftját június 26–27-én tartják a 2006. január 1. és 2008. szeptember 15. között született jégkorongozók részvételével. Eddig három magyarországi születésű hokist draftoltak az NHL-be: 1999-ben Gröschl Tamás játékjogát az Edmonton Oilers foglalta le (a 9. körben, összesítve a 256. helyen), 2000-ben Szuper Leventéét a Calgary Flames (4. kör, 116. hely), 2002-ben pedig Vas Jánosét a Dallas Stars (2. kör, 32. hely). Szuper és Vas kapott is NHL-szerződést, de végül egyikük sem léphetett jégre a világ legerősebb bajnokságában.