Én ugyan nem politizálok, de éljen Karácsony Gergely, a Fidesz meg biztos magának osztja a Kossuth-díjakat

Ez aztán sokszor önbeteljesítő jóslattá vált; rendes ember távol tartja magát az ilyesmitől; tisztességes ember nem lesz drogdíler, BKV-ellenőr, utcalányok futtatója és politikus.

Az „én nem politizálok” vallomás nem szégyen, hanem éppenséggel dicső erény lett; mellesleg akik ezt kijelentették, általában igenis politizáltak, csak ennek eltagadásával próbálták véleményüknek az objektivitás látszatát adni.

Ez a „nem politizálok” hamis attitűd jelenik meg a Kern Andrással készült karácsonyi interjúban is. Miközben lejattolt Kádárral és Aczéllal, ő nem gondolt arra, hogy Nagy Imre gyilkosával fog kezet. Amit még el is fogadok, hiszen egy művész adott korban kénytelen élni és alkotni. De akkor meg hogy van az, hogy a demokratikusan választott Orbán Viktor érintése vállalhatatlan?

A 2007-es Kossuth-díjról (történetesen ekkor Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök) szomorúan jegyzi meg, hogy örömét elvette az az újságírói kérdés, nem gondolja-e, hogy a Heti hetes-beli szereplésének köze lehet ehhez.

És közben pár sorral feljebb megjegyzi, hogy a Kossuth-díjról az a vélekedés, hogy „most is lojalitás alapján osztják: aki fideszes, az kap, aki nem fideszes, az nem kap”. Akkor miért olyan hihetetlen, ha a szocialisták pedig honorálták a nagy nézettségű és sokak hajlandóságát bizonyítottan befolyásoló tévéműsorban való elkötelezett szereplést? Az már csak hab a tortán, hogy expressis verbis megjegyzi – noha a bicikliseket utálja –, hogy kedveli Karácsony Gergelyt, a regnáló főpolgármestert. Mindez nem baj, és nem is meglepő. De mi a politizálás, ha nem ez?