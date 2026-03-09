„Oroszország nem nyerhet” – ettől az érveléstől még a plafon is leszakadt Brüsszelben

Mint mondta, a hétvégi nagyszabású orosz támadások, amelyek ismét civil áldozatokat követeltek Ukrajnában, azt mutatják, hogy Moszkva inkább a konfliktus kiszélesítésére törekszik.

A főképviselő szerint a világ jelenlegi két legjelentősebb válsága – a közel-keleti helyzet és az Ukrajna elleni orosz agresszió – a nemzetközi jog erózióját mutatja.

„Amikor Oroszország, az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja következmények nélkül megtámadta szomszédját, azzal azt az üzenetet küldte a világnak, hogy a szabályok megsértésének nincs elszámoltathatósága” – mondta.

Kallas szerint a nemzetközi jog és az elszámoltathatóság helyreállítása nélkül újabb jogsértések, instabilitás és káosz következhet. Hozzátette: miközben az ukrajnai háború nem zárult le, a Közel-Keleten is fokozódik a feszültség, Afrikában – például Szudánban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban – pedig továbbra is elhúzódnak a konfliktusok.