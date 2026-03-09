Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Kaja Kallas Európai Unió

„Oroszország nem nyerhet” – ettől az érveléstől még a plafon is leszakadt Brüsszelben

2026. március 09. 15:15

Moszkvának kártérítést kell fizetnie Kaja Kallas szerint.

2026. március 09. 15:15
null

Oroszország nem nyeri meg az Ukrajna elleni háborút, mert hadserege elakadt, gazdasága meredek hanyatlásban van, demográfiai helyzete pedig romlik – jelentette ki Kaja Kallas kül-és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben, az uniós nagykövetek előtt elmondott beszédében.

Kallas szerint ugyanakkor a Moszkva jelentette legnagyobb veszély jelenleg az, hogy a tárgyalóasztalnál vagy információs hadviseléssel többet érhet el, mint a harctéren.

„Oroszország maximalista követeléseire nem adható minimalista válasz” – fogalmazott Kallas. Hangsúlyozta: ha egy esetleges békemegállapodás az ukrán hadsereg létszámának korlátozását írná elő, annak Oroszországra is vonatkoznia kellene. Hozzátette, hogy az Ukrajnának okozott károkért Moszkvának kártérítést kell fizetnie, nem lehet amnesztiát adni a háborús vagy agressziós bűncselekményekért, és vissza kell juttatni az elhurcolt ukrán gyermekeket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Úgy vélekedett: jelenleg semmi nem utal arra, hogy Oroszország valóban véget akarna vetni a háborúnak.

Mint mondta, a hétvégi nagyszabású orosz támadások, amelyek ismét civil áldozatokat követeltek Ukrajnában, azt mutatják, hogy Moszkva inkább a konfliktus kiszélesítésére törekszik.

A főképviselő szerint a világ jelenlegi két legjelentősebb válsága – a közel-keleti helyzet és az Ukrajna elleni orosz agresszió – a nemzetközi jog erózióját mutatja.

„Amikor Oroszország, az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja következmények nélkül megtámadta szomszédját, azzal azt az üzenetet küldte a világnak, hogy a szabályok megsértésének nincs elszámoltathatósága” – mondta.

Kallas szerint a nemzetközi jog és az elszámoltathatóság helyreállítása nélkül újabb jogsértések, instabilitás és káosz következhet. Hozzátette: miközben az ukrajnai háború nem zárult le, a Közel-Keleten is fokozódik a feszültség, Afrikában – például Szudánban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban – pedig továbbra is elhúzódnak a konfliktusok.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: SIMON WOHLFAHRT / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. március 09. 16:00
Ezt eddig is tudtuk. Csupán a konkrét megoldást nem mondja az EU- magas külügyi funkcionáriusa. Arra is adjon választ, mi a teendő, ha egy nem NATOország megfenyeget egy NATOtagország Miniszterelnökét és drórokat ereget Mo. felé. Az észt hölgy jól tudja, mit jelent a nyelvi kisebbség egy Birodalomban, hiszen Észtország csak 1991-től lett független és addig inkább cirill betűkkel kellett kiirni intézményeik nevét. A magyar nyelvi kisebbség, mely az észt rokona, ugyanúgy szenved a mostani ukrán pánszlavizmus alatt. Magyar: kéz (käzi) , menni (minema) szem (silm) élni (elama) viz (vesi) tűz (tuli) kettő (kaks) négy (neli)
Válasz erre
0
0
europész
2026. március 09. 15:56
Ezt mar hallottuk egy jo parszor.De ugy latszik meg nem merult le a gebe.
Válasz erre
0
0
namégmitnem
2026. március 09. 15:54
Kaja Kallas a mai EU "logója"Ennél többet nem kell mondani..
Válasz erre
0
0
google-2
2026. március 09. 15:53
A butaság szobra- és még beszélni is tud, meg is szólal. Vajon van, aki hallgat rá?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!