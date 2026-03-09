„Oroszország nem nyerhet” – ettől az érveléstől még a plafon is leszakadt Brüsszelben

Betelt a pohár: Zelenszkij hamarosan búcsút inthet az Európai Uniónak – sorra állnak ki Orbán mellett a vezetők
Moszkvának kártérítést kell fizetnie Kaja Kallas szerint.
Oroszország nem nyeri meg az Ukrajna elleni háborút, mert hadserege elakadt, gazdasága meredek hanyatlásban van, demográfiai helyzete pedig romlik – jelentette ki Kaja Kallas kül-és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben, az uniós nagykövetek előtt elmondott beszédében.
Kallas szerint ugyanakkor a Moszkva jelentette legnagyobb veszély jelenleg az, hogy a tárgyalóasztalnál vagy információs hadviseléssel többet érhet el, mint a harctéren.
„Oroszország maximalista követeléseire nem adható minimalista válasz” – fogalmazott Kallas. Hangsúlyozta: ha egy esetleges békemegállapodás az ukrán hadsereg létszámának korlátozását írná elő, annak Oroszországra is vonatkoznia kellene. Hozzátette, hogy az Ukrajnának okozott károkért Moszkvának kártérítést kell fizetnie, nem lehet amnesztiát adni a háborús vagy agressziós bűncselekményekért, és vissza kell juttatni az elhurcolt ukrán gyermekeket.
Úgy vélekedett: jelenleg semmi nem utal arra, hogy Oroszország valóban véget akarna vetni a háborúnak.
Mint mondta, a hétvégi nagyszabású orosz támadások, amelyek ismét civil áldozatokat követeltek Ukrajnában, azt mutatják, hogy Moszkva inkább a konfliktus kiszélesítésére törekszik.
A főképviselő szerint a világ jelenlegi két legjelentősebb válsága – a közel-keleti helyzet és az Ukrajna elleni orosz agresszió – a nemzetközi jog erózióját mutatja.
„Amikor Oroszország, az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja következmények nélkül megtámadta szomszédját, azzal azt az üzenetet küldte a világnak, hogy a szabályok megsértésének nincs elszámoltathatósága” – mondta.
Kallas szerint a nemzetközi jog és az elszámoltathatóság helyreállítása nélkül újabb jogsértések, instabilitás és káosz következhet. Hozzátette: miközben az ukrajnai háború nem zárult le, a Közel-Keleten is fokozódik a feszültség, Afrikában – például Szudánban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban – pedig továbbra is elhúzódnak a konfliktusok.
