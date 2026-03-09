Betelt a pohár: Zelenszkij hamarosan búcsút inthet az Európai Uniónak – sorra állnak ki Orbán mellett a vezetők

Eddig kellett várni: nyíltan letette a garast Orbán mellett a nyugat-európai politikus – bajban van Zelenszkij
Hollandiában is átlátnak a szitán.
Ami sok, az sok. Egyre többen látnak át a szitán.
Tomio Okamura, a cseh képviselőház, valamint a kormánykoalíció részét képező Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke hétfőn elutasította Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett fenyegetőzését.
A vezető cseh politikus a kormánykoalíciós tanács hétfő délelőtti ülése után a CTK cseh hírügynökség jelentése szerint újságíróknak azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij szavait Orbán Viktor fizikai likvidálására szóló fenyegetésnek tartja,
és felszólította az Európai Unió vezetését, hogy határolódjon el az ukrán elnöktől.
„Egyértelműen nyilvánosan el kell utasítani Zelenszkij ukrán elnök lényegében fizikai erőszakkal való fenyegetőzését Orbán Viktor magyar kormányfő címére. Saját nevemben nyilatkozom, és feltételezem, hogy valamilyen módon kollégáim is nyilatkoznak majd” – jelentette ki Tomio Okamura újságírókkal beszélgetve.
Tomio Okamura egyúttal felszólította az Európai Uniót, hogy határolódjon el Volodimir Zelenszkij viselkedésétől.
„Nyilvánvalóan nem támogathatunk egy olyan embert, aki fizikai erőszakkal fenyegeti egy európai uniós ország, konkrétan Magyarország miniszterelnökét. Ez abszolút módon elfogadhatatlan” – tette hozzá a cseh parlamenti alsóház elnöke.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy nem kellett sokat várni, végre Nyugat-Európában is akadt olyan politikus, aki megelégelte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ámokfutását. Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke nyíltan kiállt X-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök mellett.
(MTI)
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP