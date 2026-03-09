A Fodor Csenge-ügy és a két vereség után össze kell zárnia a magyar válogatottnak

A 70 éves szakember – aki a 2004-es athéni olimpián a negyedik helyig vezette férfiválogatottunkat – amondó, hogy a két találkozót figyelembe véve

nem következett be újabb mohácsi vész, csak defektet kaptunk.

Szerinte az első és legfontosabb, hogy az együttes tagjai nem mismásoltak, felvállalták felelősségüket, és kerek-perec kijelentették, keményen fognak dolgozni a hibák kijavításán. Skaliczki László úgy véli, hogy az Eb-bronzérem hatására nagyon magasra tették a mércét. Az olimpiai hatodik, az Európa-bajnoki harmadik és a vb-hetedik hely után természetes, hogy mindenki további fejlődést, előrelépést vár. Ha viszont a csapat egy kicsit visszalép, azt azonnal észreveszi mindenki. Ilyenkor kezdik el keresni az okokat – tette hozzá.

Most a legfontosabb az, hogy mindenki összezárjon. Ez az együttes a magyar kézilabdának egyfajta zászlóshajója lehet, különösen a közelgő világversenyek és a hazai rendezésű világbajnokság fényében.

Az sem baj, ha a játékosok kimondják a véleményüket, a problémákat ugyanis ki kell beszélni. A legnagyobb gond mindig az, amikor egy problémát nem ismerünk fel. Most viszont úgy tűnik, hogy felismerték, és így már lehet rajta dolgozni” – jegyezte meg a rutinos tréner.