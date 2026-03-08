„Voltak más problémák, amiről nem szeretnék beszélni” – újabb nagy pofont kapott a válogatott, a szövetségi kapitány is csalódottan kereste a szavakat

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese 6–4-re zárkózott, ám változatlanul sok hibával, pontatlanul kézilabdázott, így 9–4-nél már öt találat volt a dán előny. A visszarendeződések lassabbak voltak, mint csütörtökön, a befejezésekkel pedig ugyanúgy hadilábon állt a nemzeti csapat, Anna Kristensen ezúttal is remekelt a dán kapuban, a 24. percben így 12–5 volt már az állás. Átlövésekből és beállóból sem találta a hazai védelem ellenszerét a magyar együttes, volt már nyolc találat is a hátránya (13–5), a szünetre hétgólos lemaradással vonulhatott.

A fordulást követően nyolc perc telt el, amikor 21–11-nél már tíz találat volt a különbség, a magyar védelem csekély hatékonysággal tudta megállítani a hazai rohamokat, a kapuban Szemerey Zsófit váltó Janurik Kinga nem találkozott a labdával.

A maroknyi magyar szurkolótábor azt kérte a válogatottól, hogy harcoljon, 24–17-re sikerült is közelíteni, itt azonban megtorpant a zárkózás és végül kilenc találattal kikapott a skandinávoktól a csapat.

Szemerey Zsófi tíz, a túloldalon Kristensen 14 lövést védett. A Győr beállója, Ida-Marie Dahl négyszer, klubtársa, a balátlövő Kristina Jörgensen a mezőny legeredményesebbjeként nyolcszor volt eredményes.