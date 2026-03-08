„Voltak más problémák, amiről nem szeretnék beszélni” – újabb nagy pofont kapott a válogatott, a szövetségi kapitány is csalódottan kereste a szavakat

Hihetetlen összeomlás: sokáig vezetett, de ismét kikapott a magyar válogatott az olimpiai bronzérmestől
Ahogy az elmúlt 10 évben mindig.
Ismét a dánok okozták a magyar válogatott vesztét. Golovin Vlagyimir szerint sokat kell tanulnunk.
Néhány napon belül másodszor kapott ki az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott a dán csapattal szemben. Vasárnap a svendborgi Eurokupa-mérkőzésen 31–22-re maradt alul Golovin Vlagyimir együttese az északiaknál vendégeskedve.
A két együttes csütörtökön Tatabányán találkozott, akkor 21–19-re nyertek az olimpiai bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes dánok. A magyar keretből ezúttal is kimaradt a kapus Bukovszky Anna, a védelem vezére, a hét közben még pályára lépett Papp Nikoletta pedig nem utazott el a csapattal, mivel hétfőn már jelentkeznie kell klubcsapatánál, a CS Minaur Baia Marénál, amellyel szerdán Román Kupa-mérkőzést játszik. Őt Szmolek Apollónia pótolta a nőnapi találkozón.
A hazai pályán játszó dánok ezúttal jobban kezdtek, míg magyar oldalról szélekről sorra kimaradtak a lehetőségek, a vendéglátók egy 5–0-s sorozattal 5–1-re elléptek.
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese 6–4-re zárkózott, ám változatlanul sok hibával, pontatlanul kézilabdázott, így 9–4-nél már öt találat volt a dán előny. A visszarendeződések lassabbak voltak, mint csütörtökön, a befejezésekkel pedig ugyanúgy hadilábon állt a nemzeti csapat, Anna Kristensen ezúttal is remekelt a dán kapuban, a 24. percben így 12–5 volt már az állás. Átlövésekből és beállóból sem találta a hazai védelem ellenszerét a magyar együttes, volt már nyolc találat is a hátránya (13–5), a szünetre hétgólos lemaradással vonulhatott.
A fordulást követően nyolc perc telt el, amikor 21–11-nél már tíz találat volt a különbség, a magyar védelem csekély hatékonysággal tudta megállítani a hazai rohamokat, a kapuban Szemerey Zsófit váltó Janurik Kinga nem találkozott a labdával.
A maroknyi magyar szurkolótábor azt kérte a válogatottól, hogy harcoljon, 24–17-re sikerült is közelíteni, itt azonban megtorpant a zárkózás és végül kilenc találattal kikapott a skandinávoktól a csapat.
Szemerey Zsófi tíz, a túloldalon Kristensen 14 lövést védett. A Győr beállója, Ida-Marie Dahl négyszer, klubtársa, a balátlövő Kristina Jörgensen a mezőny legeredményesebbjeként nyolcszor volt eredményes.
Ez volt a két együttes 56. mérkőzése, a mérleg magyar szempontból 26 győzelem, három döntetlen és immár 27 vereség.
Nagyon kiakadt a kapitány és a csapat legjobbja is.
Golovin Vlagyimir az M4 Sportnak értékelve azt mondta, a lőtt gólok száma kevés, majdnem ugyanott folytatták, ahol Tatabányán abbahagyták. A szövetségi kapitány felidézte, sok helyzetet hagytak ki, ráadásul a meccs elején labdaeladásokkal segítették könnyű gólokhoz a riválist, miközben náluk kidolgozott helyzetek maradtak ki.
Ebből erőt merítettek a dánok, akik sokkal gyorsabban is játszottak ezen a mérkőzésen, míg mi elveszítettük az önbizalmunkat, mikor jó helyzet adódott, akkor sem tudtuk góllal befejezni”
– mutatott rá, megemlítve, hogy Papp Nikoletta egyértelműen hiányzott a védekezésből. Az önbizalomvesztés miatt aztán már nem kidolgozott helyzetekből is kénytelenek voltak próbálkozni játékosai, ráadásul az első meccshez képest az átlövések hatékonysága is visszaesett. Golovin szerint szerették volna megmutatni, mire képesek csapatként és egyénileg, ám ezen a héten ez nagyon kevés játékosnak sikerült.
„A csütörtöki találkozó jobban fájt, a mai napon sokkal jobb volt ez a válogatott. Ugyanakkor, ha csütörtökön kritikus szituációkban nem hibázunk, teljesen más eredmény született volna
Az elit szinthez, amihez tartozni akarunk, sokat kell tanulnunk és edzenünk”
– emelte ki a csalódott szakvezető, aki szerint előre kell nézni és több játékosának is rutint kell szereznie.
Klujber Katrin csapatkapitány is elkeseredetten nyilatkozott a találkozó után, úgy fogalmazott:
Lehet, hogy itt voltak más problémák, amiről nem szeretnék beszélni, viszont itt most jelenleg azt érzem, hogy inkább próbáljuk egymásra dobálni a felelősséget”
– mutatott rá a problémákra Klujber.
Az Eurokupában ebben a kiírásban a 2024-es kontinensviadal három érmese, illetve az idei Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vesznek részt az Eb selejtezősorozatában. A magyarok októberben Törökországot 43–30-ra, Csehországot 31–20-ra legyőzték. A csoportok első két helyezettje jut a szeptemberi négyes döntőbe.
Női kézilabda Eurokupa, csoportkör, 4. forduló, B-csoport:
Dánia–Magyarország 31–22 (14–7)
a magyar gólszerzők: Vámos 5, Simon 4, Klujber, Kuczora, Tóvizi, Falusi-Udvardi 2-2, Kovács, Petrus, Szmolek, Albek, Csíkos 1-1
A csoport állása:
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
***
