Folytatódik a DK-Medián-háború: Gréczy visszaszólt a kibicelő Fekete-Győrnek
Gréczy Zsolt szerint, aki elhiszi a Medián kutatásának számait, az „szamarabb a lónál”.
Gréczy nem finomkodott.
„Legutóbb a DK-val kapcsolatban arról írtam, hogy nagy kő esett le az egykori Gyurcsány-párt erős embereinek a szívéről azzal, hogy sikerült országos listát állítaniuk, ezért már bátrabban odamondanak Magyar Péternek.
Gréczy Zsolt különösen sokszor ragad billentyűzetet és szúr oda a Tisza Pártnak. Legutóbb a következőt írta: »Megint azzal jönnek majd, hogy én bántom Magyar Pétert, és az jaj, de nagyon kontraproduktív – szerintük –, mert szóvá teszem, ha a DK-ról hazudik. (Meg nyilván a Kutyapártról, amely eddig kedvence volt annak a világnak, amelyik ma Magyart élteti, egészen addig, amíg el nem merészeltek indulni a választáson. Most már szerintük nem jó fejek, nem viccesek és nem progresszívek, hanem Orbánt akarják hatalomban tartani. Émelyítő…) Most éppen arról beszélt The Man, hogy ellenzéki jelöltek ne fogadják el a Fidesz segítségét az ajánlásgyűjtés utolsó napjaiban.«
Gréczy nem finomkodott, és már ő is meglehetős iróniával The Mannek nevezte posztjában Magyar Pétert.
Gyurcsány egykori táskahordozója itt nem állt meg, a következőket írta egyik friss posztjában Magyar Péterről, megadva neki a kegyelemdöfést: »Nem az a baj, hogy kint van a plakátja. Szerintem ez a természetes. De miért nem tud 5 percig érvényes igazat mondani? Azt állította, hogy a Tiszának nem lesznek plakátjai, majd csak magánházak kerítésein, mert ez az óellenzék stílusa, és különben is, szellemi környezetszennyezés. Erre ma ez jön velem szemben… Mondom, nem a plakát a baj. Csak hogy folyton kábít, hazudik, manipulál.
Jelentős vihar kezd kialakulni a baloldalon, hatalmas verseny lesz a szavazókért.”
