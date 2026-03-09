Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt Magyar Péter kutyapárt Gréczy Zsolt dk

Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, kiderült az újabb hazugság

2026. március 09. 06:15

Gréczy nem finomkodott.

2026. március 09. 06:15
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Legutóbb a DK-val kapcsolatban arról írtam, hogy nagy kő esett le az egykori Gyurcsány-párt erős embereinek a szívéről azzal, hogy sikerült országos listát állítaniuk, ezért már bátrabban odamondanak Magyar Péternek.

Gréczy Zsolt különösen sokszor ragad billentyűzetet és szúr oda a Tisza Pártnak. Legutóbb a következőt írta: »Megint azzal jönnek majd, hogy én bántom Magyar Pétert, és az jaj, de nagyon kontraproduktív – szerintük –, mert szóvá teszem, ha a DK-ról hazudik. (Meg nyilván a Kutyapártról, amely eddig kedvence volt annak a világnak, amelyik ma Magyart élteti, egészen addig, amíg el nem merészeltek indulni a választáson. Most már szerintük nem jó fejek, nem viccesek és nem progresszívek, hanem Orbánt akarják hatalomban tartani. Émelyítő…) Most éppen arról beszélt The Man, hogy ellenzéki jelöltek ne fogadják el a Fidesz segítségét az ajánlásgyűjtés utolsó napjaiban.«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Gréczy nem finomkodott, és már ő is meglehetős iróniával The Mannek nevezte posztjában Magyar Pétert.

Gyurcsány egykori táskahordozója itt nem állt meg, a következőket írta egyik friss posztjában Magyar Péterről, megadva neki a kegyelemdöfést: »Nem az a baj, hogy kint van a plakátja. Szerintem ez a természetes. De miért nem tud 5 percig érvényes igazat mondani? Azt állította, hogy a Tiszának nem lesznek plakátjai, majd csak magánházak kerítésein, mert ez az óellenzék stílusa, és különben is, szellemi környezetszennyezés. Erre ma ez jön velem szemben… Mondom, nem a plakát a baj. Csak hogy folyton kábít, hazudik, manipulál.

Jelentős vihar kezd kialakulni a baloldalon, hatalmas verseny lesz a szavazókért.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Youtube

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kovsa2
2026. március 09. 14:36
Nos, ilyenkor mondjuk mi itt a JOBBoldalon, hogy minden pofon jó helyre megy. Csak folytassák így tovább!
Válasz erre
0
0
kovsa2
2026. március 09. 14:31
Ja, és egyébként a Tisza áradását értelmes és tettre kész emberek meg szokták akadályozni, hogy minél kisebb kárt okozzon a Tisza menti embereknek, településeknek. Most is ez a teendő. Gátakat kell építeni a Tisza köré, hogy ne tudják tönkretenni az egész országunkat.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 09. 13:35
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
rocktoberi-2
2026. március 09. 11:25
Gréczy Zsoltnak különösen sokszor ragadós a billentyűzete és szúr oda a Tisza Pártnak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!