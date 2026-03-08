„Csúnya lehetett volna a vége, ha” – Robbie Keane elárulta, ki mentette meg friss listavezető csapatát

– jelentette ki a 25 éves nigériai támadó.

A meccs egyik legjobbja volt a nyírségiek kapusa, Kovács Dániel, aki fontos védésekkel tartotta a lelket a csapatában.

„Ha magasabb intenzitással érkezünk a meccsbe, akkor nem kerülünk gyorsan kétgólos hátrányba. Az első 20 perc után aztán már jól álltunk bele a találkozóba, elvégeztük a munkát, de megvoltak hibáink.

Így ki lehet kapni a Fraditól, mert jól játszottunk, de egy kis hiányérzet azért maradt az emberben. Kicsivel több szerencsével itthon maradhatott volna egy pont”

– hangsúlyozta Kovács Dániel, aki a kamerák előtt köszöntötte nőnap alkalmából a lábtörést szenvedő édesanyját is.