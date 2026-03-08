„Csúnya lehetett volna a vége, ha” – Robbie Keane elárulta, ki mentette meg friss listavezető csapatát

Villámrajttal ugrott élre a Fradi – nagyot lépett az álmai felé a címvédő
Két dobogós együttes is idegenben tudott nyerni.
Így értékeltek a főszereplők a Fradi nyíregyházi vendégjátéka után. Bódog Tamás és Robbie Keane is úgy látta, reális eredmény született.
Mint arról beszámoltunk, Nyíregyházán rendezték a labdarúgó NB I 25. fordulójának zárómeccsét, ahol a bajnoki címvédő Ferencváros a 2026-ban egészen eddig veretlen nyírségiek otthonában nyert. A Robbie Keane vezette Fradi villámrajttal robbantotta be a meccset, előbb Abu Fani, majd Bamidele Yusuf gurított a hazai kapuba, a 8. percben már kétgólos volt a zöld-fehér előny.
A helyzetek alapján a fővárosiak eldönthették volna a találkozót, ám a hajráig nem tették, egy szöglet után pedig összejött a szépítés a Szparinak Marko Kvasina révén. A 89. percben Mariano Gómez biztosította be a 3–1-es győzelmet és ezzel a három pontot, amely ismét a tabella élére repítette a címvédőt.
Ezt is ajánljuk a témában
Két dobogós együttes is idegenben tudott nyerni.
A mérkőzés főszereplői az M4 Sport kamerája előtt értékelték a látottakat, a kifejezetten közönségszórakoztató 90 percet.
záró Fradi-támadó, Bamidele Yusuf hálásan mondott köszönetet Abu Faninak.
„Mindenki ismeri, milyen minőséget képvisel Abu Fani, örülök, hogy tudtam neki gólpasszt adni és vissza is kaptam egyet. Mióta a Fradiba igazoltam, folyamatosan gólt akarok rúgni, nem mindig jött össze, de meccsről meccsre igyekszem bizonyítani. Az edző bízik bennem, magabiztos vagyok, azért dolgozom, hogy jöjjenek a gólok. Az ellenfél most megnehezítette a dolgunkat, sok helyzetet kidolgoztunk, de sokáig nem tudtuk berúgni a megnyugtató harmadik találatot. Tisztában voltunk vele, hogy ha nyerünk, akkor a tabella élére ugorhatunk, ez ott volt a fejünkben.
Egyértelműen a bajnoki címért harcolunk, nincs könnyű dolgunk, de lendületben vagyunk!”
– jelentette ki a 25 éves nigériai támadó.
A meccs egyik legjobbja volt a nyírségiek kapusa, Kovács Dániel, aki fontos védésekkel tartotta a lelket a csapatában.
„Ha magasabb intenzitással érkezünk a meccsbe, akkor nem kerülünk gyorsan kétgólos hátrányba. Az első 20 perc után aztán már jól álltunk bele a találkozóba, elvégeztük a munkát, de megvoltak hibáink.
Így ki lehet kapni a Fraditól, mert jól játszottunk, de egy kis hiányérzet azért maradt az emberben. Kicsivel több szerencsével itthon maradhatott volna egy pont”
– hangsúlyozta Kovács Dániel, aki a kamerák előtt köszöntötte nőnap alkalmából a lábtörést szenvedő édesanyját is.
A Fradi ír mestere, Robbie Keane szerint működött a meccsterv, csapata színvonalas produkciót nyújtott.
„Nagy jól kezdtünk, Yusuf és Lenny jól használta ki a sebességét. Rengeteg helyzetünk volt, de sokáig nem tudtunk gólt lőni.
Ha a végén nem véd Dénes, csúnya lehetett volna a vége.
Ezért szoktam mondani, hogy egygólos előny, az nem előny. A nyírségi együttes kemény ellenfél volt, szögletekből és szabadrúgásokból is veszélyes volt, de a Fradi időnként kifejezetten színvonalas játékot mutatott be” – fogalmazott Robbie Keane.
A 2026-ban március 8-ig veretlen nyíregyháziak szakvezetője, Bódog Tamás jövő héttől egy új sorozatot kezdene.
„Nem azt mondom, hogy adtunk két ajándékgólt az ellenfélnek, mert minőségben meg kellett oldaniuk, de ezzel komoly hátrányba kerültünk. Látjuk, mire képesek: a Fradi a bajnok, mi meg a kiesés ellen küzdünk. Megvoltak a lehetőségeink, mentálisan megmutattuk, mire vagyunk képesek, de ezt az eredményt nem kell magyarázni.
Mindent megtettünk, ez most ennyire volt elég, jövő héten kezdünk egy új sorozatot.
A Fradi tudta, hogy mit fogunk játszani, taktikailag reagáltunk, frissítettünk, próbáltuk magasan letámadni a őket, de a minőség megvan bennük, nem véletlenül bajnokok” – értékelt a nyíregyházi sikeredző, Bódog Tamás.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
***
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán Védelmi Minisztérium katonai hírszerzésének egyik tisztje kifejtette: „csak azt engedjük meg a magyaroknak, hogy az utcákat takarítsák”.