Villámrajttal ugrott élre a Fradi – nagyot lépett az álmai felé a címvédő

A fordulás után is Robbie Keane együttese előtt adódtak komolyabb lehetőségek, ám sokáig egyikből sem lett gól. A félidő közepén a hazaiak is okoztak némi fejtörést Dibusz kapuja előtt, aki november óta most először állt a gólvonal előtt bajnoki mérkőzésen. Végül a 89. percben dőlt el a három pont sorsa: Zachariassen szabadrúgása után közelről Gómez lőtt a hálóba, kialakítva ezzel a 3–1-es végeredményt. Az ETO szombati veresége után a Fradi ezzel a győzelemmel ismét a tabella élére ugrott, nagy lépést tett az újabb címvédés felé.
Csütörtökön hatalmas meccsel folytatja a tavaszt a Ferencváros: az Európa-liga nyolcaddöntőjében a portugál Bragát fogadja a Groupama Arénában.
Labdarúgó NB I, 25. forduló
vasárnapi eredmények
MTK–DVTK 1–1
Kazincbarcika–DVSC 0–3
Nyíregyházi Spartacus–Ferencváros 1–3
