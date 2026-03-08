Villámrajttal ugrott élre a Fradi – nagyot lépett az álmai felé a címvédő

A labdarúgó NB I 25. fordulójának vasárnapi játéknapján a héten kinevezett diósgyőri vezetőedző, a korábban az Újpestet és a Honvédot is irányító Nebojsa Vignjevics 1–1-es döntetlennel kezdett az MTK otthonában.

A dobogón nyomuló DVSC pedig a Kazincbarcika vendégeként nyert magabiztosan 3–0-ra. Kereken 200. NB I-es bajnokiján szerepelt Dzsudzsák Balázs, akinek a ravasz szabadrúgásgóljáról sokat fognak még beszélni.