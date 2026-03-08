Ft
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Villámrajttal ugrott élre a Fradi – nagyot lépett az álmai felé a címvédő

2026. március 08. 20:27

Két dobogós együttes is idegenben tudott nyerni.

2026. március 08. 20:27
null

A labdarúgó NB I 25. fordulójának vasárnapi játéknapján a héten kinevezett diósgyőri vezetőedző, a korábban az Újpestet és a Honvédot is irányító Nebojsa Vignjevics 1–1-es döntetlennel kezdett az MTK otthonában.

A dobogón nyomuló DVSC pedig a Kazincbarcika vendégeként nyert magabiztosan 3–0-ra. Kereken 200. NB I-es bajnokiján szerepelt Dzsudzsák Balázs, akinek a ravasz szabadrúgásgóljáról sokat fognak még beszélni.

A forduló zárómeccsét Nyíregyházán rendezték, ahol a bajnoki címvédő Ferencváros lépett pályára a 2026-ban veretlen nyírségiek otthonában. A Fradi villámrajttal robbantotta be a meccset, előbb Abu Fani, majd Yusuf gurított a hazai kapuba, a 8. percben már kétgólos volt a zöld-fehér előny. A helyzetek alapján a fővárosiak eldönthették volna a találkozót, ám nem tették, egy szöglet után pedig összejött a szépítés a Szparinak Kvasina révén.

A fordulás után is Robbie Keane együttese előtt adódtak komolyabb lehetőségek, ám sokáig egyikből sem lett gól. A félidő közepén a hazaiak is okoztak némi fejtörést Dibusz kapuja előtt, aki november óta most először állt a gólvonal előtt bajnoki mérkőzésen. Végül a 89. percben dőlt el a három pont sorsa: Zachariassen szabadrúgása után közelről Gómez lőtt a hálóba, kialakítva ezzel a 3–1-es végeredményt. Az ETO szombati veresége után a Fradi ezzel a győzelemmel ismét a tabella élére ugrott, nagy lépést tett az újabb címvédés felé.

Csütörtökön hatalmas meccsel folytatja a tavaszt a Ferencváros: az Európa-liga nyolcaddöntőjében a portugál Bragát fogadja a Groupama Arénában.

Labdarúgó NB I, 25. forduló
vasárnapi eredmények
MTK–DVTK 1–1
Kazincbarcika–DVSC 0–3
Nyíregyházi Spartacus–Ferencváros 1–3

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

