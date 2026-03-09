Ft
03. 09.
hétfő
budapesti vitézy dávid budapest közút zrt főváros

Budapest: a kátyúk fővárosa és ez nagyon sokba kerül nekünk

2026. március 09. 05:59

Több mint 15 millió forint megy csak el a kártérítésekre. A budapesti kátyúk nem csak az autósoknak okoznak bosszúságot, de sok remény nincs a javulásra.

2026. március 09. 05:59
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

„Veseköve van? Menjen végig az 5-ös busz vonalán!” – szól a régi vicc és milyen igaz. A város egyik leghosszabb útvonalával rendelkező buszjárata végigmegy, de pontosabban fogalmazva végigzötykölődik a legsanyarúbb állapotban lévő fővárosi, kátyúkkal teli utakon Rákospalotától egészen a Pasaréti térig.

Az 5-ös busz a legforgalmasabb járatok egyike, hiszen a legfontosabb csomópontokat érinti, megnézi a Rákos út környékét, bejárja az Erzsébet királyné útját, elmegy a Thököly úton, caplat a Rákóczi úton, majd a Szabad sajtó utat érintve megy fel az Erzsébet hídra, hogy áttérjen Budára. 

Kátyúhelyzet, komoly javításokra lenne szükség. A kép illusztráció, korábban készült Budapesten. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI
Kátyúhelyzet: komoly javításokra lenne szükség. A kép illusztráció, korábban készült Budapesten. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Az 5-ös busz példája azért is jó, hogy bemutassuk a budapesti közlekedés legnagyobb problémáját: a túlterheltséget, az elhanyagoltságot és a felújítások teljes elmaradását. A brutális kátyúhelyzet nem csak a külvárosokat érinti, de már egészen a belvárost is, elég csak elmenni a Károly körút és a Rákóczi út kereszteződéséhez, ahol az állandó buszterhelés és a nagy közúti forgalom kátyúk és nyomvályúk tengerét hozta létre. A budapesti közlekedőkben jogosan merül fel az az érzés, mintha nem is lenne meg a főváros vezetésében az akarat, hogy jobbá vagy legalább elégségessé tegye a budapesti úthálózat minőségét. Korábban megírtuk, hogy míg 2020-ban több mint 3 milliárd forintot költött az akkor még a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) alá tartozó Budapest Közút Zrt. útfelújításra, addig 2022-ben ez a tétel 281 millióra apadt.

Kátyúhelyzet: tragédia a láthatáron

Hogy 2025 végére mennyire rossz lett a helyzet, tökéletesen mutatja, hogy tavaly novemberben legalább 14 áldozatot szedett egy úthiba a Lurdy-háznál. A villamossínek közelében kitört egy darab az aszfaltból, az így keletkező kátyú vágta ki az autók kerekét. A Budapest Közút a Totalcarnak elárulta, hogy a Könyves Kálmán körút – Mester utca kereszteződésében a villamosvágányok közelében az aszfalt alatti betonrétegek mára elhasználódtak, ezért a csomópont komplex rekonstrukciójára lenne szükség. 

„A tervek szerint 50-60 cm mélyen kicserélnénk minden réteget, szilárd és stabil beton alépítményt létrehozva ezzel. A szilárd alapokra kerülne egy 8-10 cm vastag aszfaltréteg, biztosítva ezzel a minőségi és hosszú távú burkolatot. A BKK Zrt. és a BKV Zrt. beruházási tervei között ez a feladat szerepel, azonban forráshiány miatt a kivitelezés folyamatosan tolódik. 

Ezért a kereszteződést rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, javítjuk a hibákat. Az elmúlt időszakban többször is aszfaltoztunk itt” 

– közölték.

A probléma gyökere abban rejlik – mind országosan, mind fővárosi szinten –, hogy a spórolás címszó alatt leggyakrabban a felső kopóréteget cserélik ki a szakemberek, ami csak egy látszatmegoldás, rövid ideig megoldja a problémát, de tartós megoldás az lenne, ha teljes mélységében sikerülne kicserélni a rétegeket, ám ez sokszoros kiadás lenne, amire nincs fedezet. 

Többszöri aszfaltozásunk és ellenőrzéseink ellenére a hideg és csapadékos időszakban a felső, repedezett aszfaltréteg képes minden előzmény nélkül kitöredezni, és mély kátyúvá alakulni. Ez történt tegnap is. A hibát azonnal, hideg aszfalttal javítottuk” – üzente az ősz végi eset után a Budapest Közút. 

Jött a tél

Az egy évtizede nem látott, rendkívül kemény fagyokkal és havazással teli január újabb krízis elé állította a fővárost, az eleve tragikus állapotban lévő közutak tele lettek kátyúkkal olyan helyeken is, ahol ez nem volt jellemző, mert csak kisebb hibák voltak láthatók. Minden adott volt a tragédiához, ugyanis a burkolatok repedéseibe könnyen beszivárgott a víz, ami megfagyott, a térfogata megnőtt, majd az olvadás után létrejövő üreget a forgalom játszi könnyedséggel beszakította. 

Az ellenzéki vezetésű 18. kerületben nyolcezer kátyút regisztráltak, Szaniszló Sándor DK-s polgármester szerint a javításra közel 200 millió forintot kell átcsoportosítani. Vitézy Dávid fővárosi képviselő szerint évek óta nem látott mennyiségű kátyú jelent meg a budapesti utakon, a helyzetet súlyosbítja, hogy a javítások lassan haladnak, és a prioritások sokszor nehezen követhetők. „Azt javaslom, a városvezetés vegye az ügyet komolyabban, és mozgósítson minden erőforrást az utak állapotának javítására – beleértve a Vízművek, a Csatornázási Művek, a BKV és a Budapesti Közművek gépi és humán erőforrásait is” – írta Vitézy Dávid.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint drámai kátyúhelyzet Budapesten: Karácsony vezetésével a főváros visszajutott a 2000-es évek elejének káoszába. Mint mondta, január 27. és február 2. között egyetlen hét alatt 6020 úthibát rögzítettek a fővárosban, az utolsó nap megdőlt a napi rekord is, amikor 1966 kátyút jelentettek az útellenőrök. „Ez percenként jelent egy újat!” – írta a politikus. 

A nagyobb volumenű aszfaltozási munkálatokat a nyári hónapokban szokta a közút elvégezni, hiszen ilyenkor lehet a melegaszfaltos technológiával csinálni a javításokat, melyek egy időre enyhítik a problémát. Az alacsony téli hőmérséklet miatt azonban mostani kátyúhelyzetet leginkább csak zsákos aszfalttal orvosolta a Budapest Közút, ami – ahogy fentebb is jeleztük– csak átmeneti megoldásnak minősül. Bár a brutális, gumigyilkos kátyúk száma csökkent, a budapesti utak úgy néznek ki, mint egy tarka csokoládétábla, tele javítással, így még mindig hullámvasút közlekedni. 

Sokba kerül ez

Sokan nem is tudják, hogy ha defektet kapnak, akkor a megfelelő jegyzőkönyvezés mellett a közútkezelő megtéríti a kárt vagy annak egy nagy részét. A főváros vezetése jelezte, amennyiben a gépjárműtulajdonosok burkolathibából adódóan kárt szenvednek, kárukat a Budapest Közút Zrt. a jogszabályoknak megfelelően téríti, amennyiben a káresemény a kezelésünkben lévő útszakaszon történt, és a vizsgálat során bebizonyosodik társaságunk felelőssége, illetve minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll az ügyfél részéről. Mint írják, a Budapest Közút a bejelentett káreseményeket minden esetben kivizsgálja.

Általában a kárügyek egy-két hónap alatt le is zajlanak, azonban a téli időjárás miatt a Budapest.hu oldalon jelezték, ez az idő megnövekedett, ebben az időszakban egy hét alatt több kárigény érkezett, mint az elmúlt két évben összesen. 

Lapunk közérdekű adatigényléssel fordult a fővárosi közútkezelő felé, arra voltunk kíváncsiak, hogy 2025. január 1. és 2025. december 31. között hány olyan kárigény került elbírálásra és kifizetésre, amely kátyú vagy egyéb úthiba miatt bekövetkezett járműdefekthez kapcsolódott. A Mandinernek a Budapest Közút elárulta, hogy a fenti időszakban összesen 251 kárbejelentés érkezett úthibával összefüggésben, ebből 117 került elutasításra. A tavalyi évben összesen 17.455.530 forint került kifizetésre a károsultaknak.

Az elutasítások indoka a káresetek többségénél az, hogy nem általunk kezelt (legtöbbször kerületi kezelésű) útszakaszon, vagy nem általunk kezelt közmű, műtárgy (jellemzően csatorna fedlap) hibájából történt a káresemény. 35 káreset még kivizsgálás alatt volt a megjelölt időszakban”

– emelték ki.

Mint írták, 

  • 99 esetben ismerték el felelősségünket, 
  • ebből 63 ügyben teljesítettek kifizetést, 
  • 36 ügyben pedig az általános kárrendezési gyakorlatnak megfelelően az ügyfelektől még várják a javítási számlák beérkezését a kártérítési összeg megállapításához. 

A kárigények döntő többsége gumiabroncs sérüléshez kapcsolódik, azonban más alkatrészek is sérültek egyes esetekben az úthibákkal összefüggésbe hozhatóan. A Budapest Közút Zrt. független gépjárműszakértőt alkalmaz a bekövetkezett károk mértékének és a kártérítés összegének meghatározására”

– jegyezték meg.

 

Dátum

 

Bejelentés

Kártérítés

Kártérítési összeg

2025. január

 

22 db

9 db

1 655 490 Ft

2025. február

 

11 db

8 db

1 197 028 Ft

2025. 01-02.

 

33 db

17 db

2 852 518 Ft

2025. március

 

34 db

6 db

687 097 Ft

2025. I. negyedév

 

67 db

23 db

3 539 615 Ft

2025. április

 

34 db

11 db

2 112 175 Ft

2025. 01-04.

 

101 db

34 db

5 651 790 Ft

2025. május

 

29 db

17 db

3 976 316 Ft

2025. 01-05.

 

130 db

51 db

9 628 106 Ft

2025. június

 

8 db

10 db

1 103 557 Ft

2025. II. negyedév

 

71 db

38 db

7 192 048 Ft

2025. I-II. negyedév

 

138 db

61 db

10 731 663 Ft

2025. július

 

6 db

15 db

3 703 700 Ft

2025. 01-07.

 

144 db

76 db

14 435 363 Ft

2025. augusztus

 

6 db

4 db

365 197 Ft

2025. 01-08.

 

150 db

80 db

14 800 560 Ft

2025. szeptember

 

15 db

6 db

1 341 089 Ft

2025. III. negyedév

 

27 db

25 db

5 409 986 Ft

2025. I-III. negyedév

 

165 db

86 db

16 141 649 Ft

2025. október

 

7 db

5 db

489 771 Ft

2025. 01-10.

 

172 db

91 db

16 631 420 Ft

2025. november

 

26 db

2 db

756 210 Ft

2025. 01-11.

 

198 db

93 db

17 387 630 Ft

2025. december

 

53 db

1 db

67 900 Ft

2025. IV. negyedév

 

86 db

8 db

1 313 881 Ft

2025. év

 

251 db

94 db

17 455 530 Ft

 

A Budapest Közút lapunk számára megküldött adatai szerint egyértelműen látni, hogy az úthibákból eredő kártérítések leginkább azokban a hónapokban emelkednek meg, amikor a hideg időjárás kikezdi az útburkolatokat. A téli hónapok továbbra is jelentős kihívást jelentenek, a trendeket látva pedig egyelőre sok esély nincs arra, hogy szignifikánsan javuljanak az állapotok. 

Nyitókép: Hegedűs Róbert/MTI

 

csulak
2026. március 09. 13:36
BUTApest valasztott, szopjanak vagy csereljek le a baloldali rablobandat
madre79
2026. március 09. 13:22
Karácsony Gergely címere!
optimista-2
2026. március 09. 10:12
Az volt már, hogy korábban Demszky most meg Karácsony jutalékot kap a lengéscsillapítók gyártóitól ? Mert elképzelhető.
masikhozzaszolo
2026. március 09. 09:51
Aránytévesztés. A 15 millió ott virít egy ládika sarkában, olyan kis összeg. Kérem, a fővárosban nem szrral gurigáznak, 214 milliárd, huss!
