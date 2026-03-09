Budapest: a kátyúk fővárosa és ez nagyon sokba kerül nekünk

Az ellenzéki vezetésű 18. kerületben nyolcezer kátyút regisztráltak, Szaniszló Sándor DK-s polgármester szerint a javításra közel 200 millió forintot kell átcsoportosítani. Vitézy Dávid fővárosi képviselő szerint évek óta nem látott mennyiségű kátyú jelent meg a budapesti utakon, a helyzetet súlyosbítja, hogy a javítások lassan haladnak, és a prioritások sokszor nehezen követhetők. „Azt javaslom, a városvezetés vegye az ügyet komolyabban, és mozgósítson minden erőforrást az utak állapotának javítására – beleértve a Vízművek, a Csatornázási Művek, a BKV és a Budapesti Közművek gépi és humán erőforrásait is” – írta Vitézy Dávid.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint drámai kátyúhelyzet Budapesten: Karácsony vezetésével a főváros visszajutott a 2000-es évek elejének káoszába. Mint mondta, január 27. és február 2. között egyetlen hét alatt 6020 úthibát rögzítettek a fővárosban, az utolsó nap megdőlt a napi rekord is, amikor 1966 kátyút jelentettek az útellenőrök. „Ez percenként jelent egy újat!” – írta a politikus.

A nagyobb volumenű aszfaltozási munkálatokat a nyári hónapokban szokta a közút elvégezni, hiszen ilyenkor lehet a melegaszfaltos technológiával csinálni a javításokat, melyek egy időre enyhítik a problémát. Az alacsony téli hőmérséklet miatt azonban mostani kátyúhelyzetet leginkább csak zsákos aszfalttal orvosolta a Budapest Közút, ami – ahogy fentebb is jeleztük– csak átmeneti megoldásnak minősül. Bár a brutális, gumigyilkos kátyúk száma csökkent, a budapesti utak úgy néznek ki, mint egy tarka csokoládétábla, tele javítással, így még mindig hullámvasút közlekedni.