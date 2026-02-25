Fetrenghet az áldozatpózban – alaposan kiosztották Karácsony Gergelyt a Budapesti Közműveknél történtek miatt

Vihar előtti csend Budapesten: hamarosan robbanhat az újabb baloldali botrány
Bírósági ultimátum, 50 milliárdos hitel, közműbotrány – kemény közgyűlés jön a Városházán. A Fővárosi Közgyűlésen elszabadulhatnak az indulatok.
Indulatoktól sem volt mentes az országgyűlési választás előtti utolsó Fővárosi Közgyűlés.
Az áprilisi országgyűlési választás előtt utoljára ült össze a Fővárosi Közgyűlés. Mint azt sejteni lehetett, most is igencsak paprikás volt a hangulat.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a napokban ugyanis egy botrány kezdett kibontakozni a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. körül, de a főpolgármester-helyettes személye és az újabb hitelfelvétel is komoly kérdéseket vetett fel.
Ezt is ajánljuk a témában
Bírósági ultimátum, 50 milliárdos hitel, közműbotrány – kemény közgyűlés jön a Városházán. A Fővárosi Közgyűlésen elszabadulhatnak az indulatok.
A Közműveknél történt zavaros elbocsátások kapcsán Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője még kedden közölte: „súlyos visszaélés gyanúja merült fel az egyik legnagyobb fővárosi cégnél: a Budapesti Közművek nemrég egyik napról a másikra megszüntette a teljes belső ellenőrzési osztályt, szinte mindenkit kirúgtak, és a tegnapi bizottsági ülésen az is kiderült, hogy semmilyen garancia nincs arra vonatkozóan, hogy a megkezdett belső ellenőrzések az új rendszerben is folytatódnak”.
Lapunk megkeresésére a Fidesz-frakció képviselője, Szepesfalvy Anna arról beszélt,
nyilvánvalóan nem érdeke Karácsony Gergelynek, hogy arról beszéljünk, hová folyik a fővárosiak pénze, neki sokkal kényelmesebb, ha tovább fetrenghet az áldozatpózban, felelős városvezetés helyett!”
A fideszes politikus az ülés előtt arra is felszólította a főpolgármestert, hogy ne akadályozza tovább az átvilágítási bizottság munkáját.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fidesz fővárosi frakciója a BKM belső ellenőrzésénél történtek kapcsán megüzente Karácsonynak, hogy ne akadályozza tovább az átvilágítási bizottság munkáját.
Az Index közgyűlési beszámolójában idézte a Városháza közleményét a témában, mely igyekezett tisztázni a helyzetet, valamint a külsős cég bevonásának okát. A kommünikében azt írták, „a Budapesti Közművek a jogszabályoknak megfelelve hatékonyabbá és szigorúbbá teszi a belső ellenőrzési tevékenységet a cégnél, egyúttal a korábbi költségek több mint felét megtakarítva az átalakítással”. De arra is kitértek, hogy „a Budapesti Közművekben a korábban kizárólag belső erőforrásokkal működő belső ellenőrzés éves költsége mintegy negyedmilliárd forint. Figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közművek súlyosan nehéz pénzügyi helyzetét, egy hibrid rendszer felállításáról született döntés. A hibrid rendszerben maradnak belső ellenőr munkatársak is, valamint a feladatok jelentős részét már az ETK fogja elvégezni. Mindennek az összköltsége a korábbi rendszer költségének kevesebb mint a fele, mintegy 105 millió forint” – ismertették.
Vitézy minderre úgy reagált, hogy a közgyűlés elé viszi az ügyet: „Azt fogom javasolni, hogy ezt ne hagyjuk ennyiben, a Közgyűlés vonja magához az alapítói jogokat, tiltsa meg a belső ellenőrzés kiszervezését, állítsa helyre a belső ellenőrzés működését, és világítsa át, milyen folyamatban lévő ellenőrzéseket akartak eltussolni Karácsony emberei a BKM felügyelőbizottságában”.
A Podmaniczky Mozgalom vezetője a vitában kijelentette, az, hogy a városvezető nem engedi be a felelős vezetőket, önmagában beismerése annak, hogy valamit takargatnak. Azt mondta, Mártha Imre azt is megtagadja, hogy megjelenjen a bizottsági üléseken hónapok óta.
Az egész belső ellenőrzést felállították és kivezették. Ha ez Tarlós István idején történt volna, ön földhöz verte volna magát, hogy micsoda korrupció zajlik itt”
– hangsúlyozta Vitézy Dávid.
A Fidesz-frakció részéről Szepesfalvy Anna is szót kért. Szerinte azzal kezdődött a történet, hogy két ülés között nevezték ki a felügyelőbizottsági tagokat a városvezetés részéről, saját hatáskörben. A képviselő úgy látja,
rossz gyakorlat, amire rálépett a városvezetés, és sokkal nagyobb átláthatóságot kell teremteni.
Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz) pedig azt a kérdést szegezte a főpolgármesternek, hogy hogyan lehet a mai napig Mártha Imre a BKM vezérigazgatója, majd azt kérte Karácsonytól, hogy hajtsa végre a döntéseket.
A nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Mediaworks/Csudai Sándor