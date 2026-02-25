Fetrenghet az áldozatpózban – alaposan kiosztották Karácsony Gergelyt a Budapesti Közműveknél történtek miatt

Az Index közgyűlési beszámolójában idézte a Városháza közleményét a témában, mely igyekezett tisztázni a helyzetet, valamint a külsős cég bevonásának okát. A kommünikében azt írták, „a Budapesti Közművek a jogszabályoknak megfelelve hatékonyabbá és szigorúbbá teszi a belső ellenőrzési tevékenységet a cégnél, egyúttal a korábbi költségek több mint felét megtakarítva az átalakítással”. De arra is kitértek, hogy „a Budapesti Közművekben a korábban kizárólag belső erőforrásokkal működő belső ellenőrzés éves költsége mintegy negyedmilliárd forint. Figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közművek súlyosan nehéz pénzügyi helyzetét, egy hibrid rendszer felállításáról született döntés. A hibrid rendszerben maradnak belső ellenőr munkatársak is, valamint a feladatok jelentős részét már az ETK fogja elvégezni. Mindennek az összköltsége a korábbi rendszer költségének kevesebb mint a fele, mintegy 105 millió forint” – ismertették.

Vitézy minderre úgy reagált, hogy a közgyűlés elé viszi az ügyet: „Azt fogom javasolni, hogy ezt ne hagyjuk ennyiben, a Közgyűlés vonja magához az alapítói jogokat, tiltsa meg a belső ellenőrzés kiszervezését, állítsa helyre a belső ellenőrzés működését, és világítsa át, milyen folyamatban lévő ellenőrzéseket akartak eltussolni Karácsony emberei a BKM felügyelőbizottságában”.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője a vitában kijelentette, az, hogy a városvezető nem engedi be a felelős vezetőket, önmagában beismerése annak, hogy valamit takargatnak. Azt mondta, Mártha Imre azt is megtagadja, hogy megjelenjen a bizottsági üléseken hónapok óta.

Az egész belső ellenőrzést felállították és kivezették. Ha ez Tarlós István idején történt volna, ön földhöz verte volna magát, hogy micsoda korrupció zajlik itt”

– hangsúlyozta Vitézy Dávid.