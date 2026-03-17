Szenzációs magyar siker: a lányok bevették Isztambult, és közel harminc év után kijutottak a világbajnokságra

Balsors, akit régen tép – minden a magyarokon múlik, másban most sem bízhatunk
A mieink kedden kijuthatnak a világbajnokságra.
Óriási siker! A magyar kosaras lányok Törökországot legyőzve kijutottak a világbajnokságra!
A magyar női kosárlabda-válogatott 89–74-re legyőzte a házigazda török együttest Isztambulban, és ezzel 28 év után, ebben az évezredben először kijutott a világbajnokságra. A mieink ráadásul csoportmásodikak lettek, így még jobb helyzetből várhatják a sorsolást.
Női kosárlabda-világbajnoki selejtezőtorna
5. forduló
Törökország–Magyarország 74–89 (25–25, 16–27, 11–14, 22–23)
Pontszerzők: Juhász 24, Takács-Kiss 17, Dubei 16, Lelik 10, Aho 9, Turner 8, Varga 4, Dombai 1, illetve Uzun 15, Onar 12, Fitik 11, Burke 10, Cora 6, Gul 5, Topuz 4, Atas 4, Cakir 4, Erdogan 3
A magyar válogatott eddig ötször szerepelt vb-n, (1957, 1959, 1975 és 1986 után) legutóbb 1998-ban. A 2026-os, 16 csapatos tornát majd szeptember 4. és 13. között rendezik Berlinben.
A Magyar Távirati Iroda tudósítása:
Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese 2024 augusztusában kezdte meg a vb-kvalifikációt, megnyerte a Ruandában rendezett előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen selejtezőbe. A török metropoliszban előbb 77–65-re verte a Tokióban olimpiai ezüstérmes japánokat, majd 75–53-ra kikapott a tavalyi Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanadától, aztán 71–58-ra alulmaradt az olimpiai bronzérmes és már vb-résztvevő Ausztráliával szemben, vasárnap pedig hosszabbítás után 92–81-re legyőzte Argentínát. A kijutás már aznap megvalósulhatott volna, de a kanadaiak meglepetésre kikaptak az előzőleg nyeretlen Japántól, így a magyarok vb-részvétele a keddi zárónapon dőlt el.
Délután sem volt szerencséjük a magyaroknak, mivel az ausztrál és a japán válogatott is nyert, ellenkező esetben már ekkor ünnepelhetett volna a Völgyi-csapat. Így a torna utolsó meccsére maradt a döntés, amelyen a magyar csapatnak győznie kellett a vb-ért, miközben a tavaly Eb-hetedik Törökország már kvalifikálta magát, így tét nélkül játszhatott Juhász Dorkáékkal.
Az egymás elleni mérleg mindazonáltal nem sok okot adott a bizakodásra, mivel a két gárda eddigi öt összecsapásából csak egyet nyertek meg a magyarok, még az 1988-as olimpiai selejtezőben. Legutóbb, 2023 júniusában is ellenfél bizonyult jobbnak 69-68-cal a szlovéniai Európa-bajnokságon – más kérdés, hogy utána a piros-fehér-zöldek az előkelő negyedik helyen zártak.
Az isztambuli csatában nem látszott a magyarokon a hatalmas tét, szinte folyamatosan vezettek a nyitónegyedben, főként az isztambuli Galatasaraynál légióskodó Juhász, valamint Takács-Kiss Virág révén. A folytatásban meglódultak a hazaiak, egy-két ponttal ők jártak előrébb, aztán Lelik Réka látványos betöréseivel tíz ponttal meglépett a magyar csapat (50–40). A nagyszünetben 52–41 állt a nagyórán.
Fordulás után egy 6–0-ás rohammal közelebb került az ellenfél, ám kisvártatva 14 pontra nőtt a különbség, a kevés pihenőt kapó Juhász ekkorra a mezőny legjobbjaként 19 pontnál járt. A 66-52-ről induló zárószakaszban fél perc alatt hét pontot dobtak a házigazdák, de a magyarok ekkor sem roppantak meg, türelmesen építették a támadásokat, és Juhász vagy Dubei Debóra rendre jó helyen volt. Négy és fél perccel a vége előtt 16 pontos előnyben voltak a vendégek, így végül könnyed sikerrel – csoportmásodikként – zárták a tornát, és 28 év után ismét kijutott a világbajnokságra.
Az isztambuli hatos csoportból a kontinensbajnokként már kvótát szerzett Ausztrália mellett három gárda – Magyarország, Törökország és Japán – váltott jegyet a szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re, ahol a világ legjobb 16 csapata lép pályára.
A magyar női válogatott a hatodik világbajnokságára készülhet, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt. Az eddigi legjobb helyezése az ötödik volt, amelyet 1957-ben szerzett meg Rio de Janeiróban.
A mieink kedden kijuthatnak a világbajnokságra.
