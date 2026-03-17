Szenzációs magyar siker: a lányok bevették Isztambult, és közel harminc év után kijutottak a világbajnokságra

A magyar válogatott legyőzte a törököt (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

A magyar válogatott eddig ötször szerepelt vb-n, (1957, 1959, 1975 és 1986 után) legutóbb 1998-ban. A 2026-os, 16 csapatos tornát majd szeptember 4. és 13. között rendezik Berlinben.

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese 2024 augusztusában kezdte meg a vb-kvalifikációt, megnyerte a Ruandában rendezett előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen selejtezőbe. A török metropoliszban előbb 77–65-re verte a Tokióban olimpiai ezüstérmes japánokat, majd 75–53-ra kikapott a tavalyi Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanadától, aztán 71–58-ra alulmaradt az olimpiai bronzérmes és már vb-résztvevő Ausztráliával szemben, vasárnap pedig hosszabbítás után 92–81-re legyőzte Argentínát. A kijutás már aznap megvalósulhatott volna, de a kanadaiak meglepetésre kikaptak az előzőleg nyeretlen Japántól, így a magyarok vb-részvétele a keddi zárónapon dőlt el.

Délután sem volt szerencséjük a magyaroknak, mivel az ausztrál és a japán válogatott is nyert, ellenkező esetben már ekkor ünnepelhetett volna a Völgyi-csapat. Így a torna utolsó meccsére maradt a döntés, amelyen a magyar csapatnak győznie kellett a vb-ért, miközben a tavaly Eb-hetedik Törökország már kvalifikálta magát, így tét nélkül játszhatott Juhász Dorkáékkal.