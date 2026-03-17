Orbán Viktor az országjárás egri állomásán: Nyugat-Európa Ukrajna miatt szenved, Magyarországot kívül kell tartani a háborúból

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt Kaposváron: Magyarországot kívül tartjuk a háborúból!
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán.
Heves vármegye székhelyén is nagyot szólt a békemenet. Kövesse a kormányfő beszédét a Mandineren!
Azok után, hogy az országjárás kaposvári első megállója hatalmas érdeklődés mellett zajlott, kedden Egerbe, a Dobó térre érkezett Orbán Viktor, ahol szintén óriási tömeg fogadta. A szimpatizánsok az Eszterházy téren gyülekeztek, majd az egri békemenet keretében a térség politikai és kiemelt közéleti szereplői vezetésével vonultak át a Dobó térre.
A kormányfő hétfőn, Kaposváron megerősítette, a következő időszakban a legfontosabb cél, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.
Kövesse élő, szöveges közvetítésünkben a miniszterelnök keddi felszólalását!
Az összegyűlteket Dér Heni előadása köszöntötte, aki az Edda Egy ez a tábor című dalát adta elő, majd színpadra lépett Horváth László, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Horváth a beszédében kiemelte, hogy a hősöknek és az ősöknek nem csak tisztelettel tartozunk, de számadással is.
Fontos kérdés, hogy megőriztük-e Magyarországot a magyaroknak, miközben az ellenfeleink azt mondják: háború sincs. A legfőbb szövetségesünk a józan ész, ez kapcsol minket össze”
– fogalmazott Horváth László, aki kiemelte, zűrös időkben zűrös emberek kezébe nem szabad hatalmat adni. Nekünk van egy biztos választásunk: a Fidesz és Orbán Viktor.
Pajtók Gábor, Heves vármegye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője feltette a kérdést, mennyire hitelesek azok a jelöltek, akik tiszás színekben idegen érdekek szolgálatára szerződtek.
Nemzeti összetartozásunkra, szuverenitásunk megtartására és a magyarok érdekeit előtérbe helyező országépítésre annál inkább lehet építeni!”
– hangsúlyozta Pajtók.
A miniszterelnök egy kéréssel kezdte felszólalását, Pajtók Gábor támogatását kérte a helyiektől, akit nagy harcosnak tart. Orbán Viktor kijelentette, azért szeret Egerbe jönni, mert abból győzelem szokott következni.
Dobó István lábánál jó beszélni, ő a győzelem szimbóluma”
– fogalmazott a kormányfő, aki ismét megerősítette, Magyarországot kívül kell tartani a háborúból. Nyugat-Európa szenved ettől, gyárak zárnak be, munkahelyek szűnnek meg, iparágak tűnnek el, a pénzüket a háborúba küldik.
A miniszterelnök rámutatott, a nyugdíjasoknak tett ígéretüket teljesítették, nem csak a 13, de a 14. havi nyugdíjat is bevezették. A családoknak járó adókedvezmények és az édesanyáknak járó adómentesség is egyedülálló a világon.
A kormányfő megerősítette: azt kívánom Önöknek, hogy olyan kormányt válasszanak, amely kívül tud maradni a háborúból.
Arra kell vállalkoznunk, hogy sikerüljön az, ami Tisza Istvánnak és Horthy Miklósnak nem sikerült. Békét akarunk, akkor is ha Brüsszelből és Kijevből nyomást helyeznek ránk!”
– tette hozzá Orbán, aki megerősítette, ha van olaj, van pénz.
„Ukrajna nem számíthat Magyarország támogató döntésére egészen addig, amíg meg nem adják, ami jár.”
A nyitókép illusztráció. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala