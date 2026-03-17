03. 17.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
országjárás Eger Orbán Viktor

Orbán Viktor az országjárás egri állomásán: Nyugat-Európa Ukrajna miatt szenved, Magyarországot kívül kell tartani a háborúból

2026. március 17. 17:17

Heves vármegye székhelyén is nagyot szólt a békemenet. Kövesse a kormányfő beszédét a Mandineren!

2026. március 17. 17:17
null

Azok után, hogy az országjárás kaposvári első megállója hatalmas érdeklődés mellett zajlott, kedden Egerbe, a Dobó térre érkezett Orbán Viktor, ahol szintén óriási tömeg fogadta. A szimpatizánsok az Eszterházy téren gyülekeztek, majd az egri békemenet keretében a térség politikai és kiemelt közéleti szereplői vezetésével vonultak át a Dobó térre.

A kormányfő hétfőn, Kaposváron megerősítette, a következő időszakban a legfontosabb cél, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Kövesse élő, szöveges közvetítésünkben a miniszterelnök keddi felszólalását!

Az összegyűlteket Dér Heni előadása köszöntötte, aki az Edda Egy ez a tábor című dalát adta elő, majd színpadra lépett Horváth László, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Horváth a beszédében kiemelte, hogy a hősöknek és az ősöknek nem csak tisztelettel tartozunk, de számadással is.

Fontos kérdés, hogy megőriztük-e Magyarországot a magyaroknak, miközben az ellenfeleink azt mondják: háború sincs. A legfőbb szövetségesünk a józan ész, ez kapcsol minket össze”

– fogalmazott Horváth László, aki kiemelte, zűrös időkben zűrös emberek kezébe nem szabad hatalmat adni. Nekünk van egy biztos választásunk: a Fidesz és Orbán Viktor.

Pajtók Gábor, Heves vármegye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője feltette a kérdést, mennyire hitelesek azok a jelöltek, akik tiszás színekben idegen érdekek szolgálatára szerződtek.

Nemzeti összetartozásunkra, szuverenitásunk megtartására és a magyarok érdekeit előtérbe helyező országépítésre annál inkább lehet építeni!”

– hangsúlyozta Pajtók.

Hatalmas ováció fogadta Orbán Viktort

A miniszterelnök egy kéréssel kezdte felszólalását, Pajtók Gábor támogatását kérte a helyiektől, akit nagy harcosnak tart. Orbán Viktor kijelentette, azért szeret Egerbe jönni, mert abból győzelem szokott következni.

Dobó István lábánál jó beszélni, ő a győzelem szimbóluma”

– fogalmazott a kormányfő, aki ismét megerősítette, Magyarországot kívül kell tartani a háborúból. Nyugat-Európa szenved ettől, gyárak zárnak be, munkahelyek szűnnek meg, iparágak tűnnek el, a pénzüket a háborúba küldik.

A miniszterelnök rámutatott, a nyugdíjasoknak tett ígéretüket teljesítették, nem csak a 13, de a 14. havi nyugdíjat is bevezették. A családoknak járó adókedvezmények és az édesanyáknak járó adómentesség is egyedülálló a világon.

A kormányfő megerősítette: azt kívánom Önöknek, hogy olyan kormányt válasszanak, amely kívül tud maradni a háborúból.

Arra kell vállalkoznunk, hogy sikerüljön az, ami Tisza Istvánnak és Horthy Miklósnak nem sikerült. Békét akarunk, akkor is ha Brüsszelből és Kijevből nyomást helyeznek ránk!”

– tette hozzá Orbán, aki megerősítette, ha van olaj, van pénz.

„Ukrajna nem számíthat Magyarország támogató döntésére egészen addig, amíg meg nem adják, ami jár.”

 

Óriási tömeg fogadta Egerben Orbán Viktort

A nyitókép illusztráció. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
totumfaktum-2
2026. március 17. 19:11
szantofer Ott is látszott, hogy a Városháza előtt is sűrű volt a tömeg. Csak utána a legszélén lazább. Te a saját hitedet próbálod itt fenntartani. ha ez kell a mentális egészségedhez, hát legyen. Végülis nem oszt, nem szoroz.
szantofer
2026. március 17. 19:06
Hoppá! Megszűnt az élő kép a Dobó téri webkamerán. Valaki észbe kapott?
johannluipigus
•••
2026. március 17. 19:06 Szerkesztve
Az egriek ismét megmutatták, hogy Dobó István méltó utódaik.
totumfaktum-2
2026. március 17. 18:57
szantofer Hát persze. Azért kellett a kút meg a padok helyére is fejeket rajzolni a fényképeken. A kerítés meg ott se vót. Ez Peti kedvenc trükkje mostanában: keskeny helyekre szervezi a bulikat, hogy jól lehessen fotózni. A többit meg kitöltik fejekkel. Szívesen, barátom. A látszerész ajánlat továbbra is áll.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.